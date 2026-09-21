खरगोश का मृत्यु भोज, श्रद्धांजलि को उमड़ा पूरा गांव, यादों का बनाया चबूतरा
रतलाम के आलोट में पालतू खरगोश की मौत पर दी गई अनोखी श्रद्धांजलि, मूर्ति बनवाकर किया तेरहवीं का आयोजन. दिव्यराज सिंह राठौर की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 21, 2026 at 9:43 PM IST
रतलाम: इंसान और पालतू जानवरों के बीच कभी-कभी रिश्ता ऐसा बन जाता है कि वह एक दूसरे को परिवार का सदस्य मानने लगते हैं. गुराडिया में चौहान परिवार ने ऐसा ही रिश्ता निभाया है. उन्होंने अपने पालतू खरगोश की मौत के बाद पूरे सम्मान के साथ उसका अंतिम संस्कार किया और अनोखे तरीके से श्रद्धांजलि देते हुए उसकी स्मृति में एक चबूतरा बनवाया और उस पर खरगोश की प्रतिमा भी लगवाई है. यहीं, पालतू खरगोश की 13वीं की रस्म भी बाकायदा अदा की गई और मृत्यु भोज का आयोजन किया गया.
पालतू खरगोश की मृत्यु पर चबूतरा बनवाकर मूर्ति लगाई
दरअसल, आलोट क्षेत्र के गुराडिया गांव का यह मामला है. जहां के चौहान परिवार के पालतू खरगोश की मृत्यु हो गई. इसके बाद इस परिवार में अपने खरगोश को अनोखे तरीके से श्रद्धांजलि अर्पित की है. चौहान परिवार के सुजानमल ने बताया कि "2 साल पहले खरगोश के इस बच्चे को उनके घर पर लाया गया था. जिसे घर के सभी लोग डुग्गू कहकर पुकारते थे.
हमने उसे अपने बच्चों की तरह पाला है. हमारे मन यह भाव आया कि इस इसकी मौत पर पूरे गांव को भोज करवाया जाना चाहिए. इसके बाद पूरे विधि विधान से उसका कार्यक्रम किया गया और उसकी याद में चबूतरा बनवाकर मूर्ति भी स्थापित की है."
परिवार से जुड़े सुरेंद्र राठौड़ ने बताया कि "पालतू खरगोश की स्मृति में चौहान परिवार ने पूरे गांव के लिए भोज का आयोजन रखा था. पालतू जानवर के प्रति दिखाई गई श्रद्धा और आत्मीयता को देखकर अन्य लोगों को भी पालतू जानवरों के प्रति अच्छा व्यवहार करने की प्रेरणा मिलती है."
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रतलाम जिले में पालतू जानवर की मृत्यु के बाद उसके अंतिम संस्कार करने की यह दूसरी घटना सामने आई है. इसके पूर्व कमेड़ गांव में किशन दिनेश पाटीदार ने अपने प्रिय मामा भांजे की बैलों की जोड़ी की मृत्यु होने पर तेरहवीं की रस्म अदा की थी. जिसके बाद अब आलोट के गुराडिया गांव में पालतू खरगोश की मृत्यु पर चौहान परिवार ने उसे अनोखी श्रद्धांजलि अर्पित की है.