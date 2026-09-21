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खरगोश का मृत्यु भोज, श्रद्धांजलि को उमड़ा पूरा गांव, यादों का बनाया चबूतरा

रतलाम: इंसान और पालतू जानवरों के बीच कभी-कभी रिश्ता ऐसा बन जाता है कि वह एक दूसरे को परिवार का सदस्य मानने लगते हैं. गुराडिया में चौहान परिवार ने ऐसा ही रिश्ता निभाया है. उन्होंने अपने पालतू खरगोश की मौत के बाद पूरे सम्मान के साथ उसका अंतिम संस्कार किया और अनोखे तरीके से श्रद्धांजलि देते हुए उसकी स्मृति में एक चबूतरा बनवाया और उस पर खरगोश की प्रतिमा भी लगवाई है. यहीं, पालतू खरगोश की 13वीं की रस्म भी बाकायदा अदा की गई और मृत्यु भोज का आयोजन किया गया.

पालतू खरगोश की मृत्यु पर चबूतरा बनवाकर मूर्ति लगाई

दरअसल, आलोट क्षेत्र के गुराडिया गांव का यह मामला है. जहां के चौहान परिवार के पालतू खरगोश की मृत्यु हो गई. इसके बाद इस परिवार में अपने खरगोश को अनोखे तरीके से श्रद्धांजलि अर्पित की है. चौहान परिवार के सुजानमल ने बताया कि "2 साल पहले खरगोश के इस बच्चे को उनके घर पर लाया गया था. जिसे घर के सभी लोग डुग्गू कहकर पुकारते थे.

पालतू खरगोश की मृत्यु पर चबूतरा बनवाकर मूर्ति लगाई (ETV Bharat)

हमने उसे अपने बच्चों की तरह पाला है. हमारे मन यह भाव आया कि इस इसकी मौत पर पूरे गांव को भोज करवाया जाना चाहिए. इसके बाद पूरे विधि विधान से उसका कार्यक्रम किया गया और उसकी याद में चबूतरा बनवाकर मूर्ति भी स्थापित की है."