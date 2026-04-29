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पाताल में पहुंचा रतलाम के 2 तहसीलों का भूजल स्तर, 125% भूजल खींच रहे आलोट और पिपलोदा ब्लॉक

रतलाम के आलोट ब्लॉक में 1200 फीट बोरिंग पर भी नहीं मिल रहा पानी, देश के अति गंभीर दोहन करने वाले ब्लॉक में शामिल.

RATLAM WATER LEVEL
अति जल स्तर दोहन की सूची में रतलाम के 2 ब्लॉक का नाम (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 29, 2026 at 10:54 PM IST

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रतलाम: भीषण गर्मी का दौर जारी है और जलस्तर तेजी से नीचे जा रहा है. केंद्रीय भूजल सर्वेक्षण 2025 की रिपोर्ट में देश के अति गंभीर दोहन करने वाले ब्लॉक की सूची में रतलाम के 2 ब्लॉक शामिल हैं. इस सर्वे रिपोर्ट की माने, तो यहां आने वाले समय में वाटर इमरजेंसी जैसे हालात बन सकते हैं.

रतलाम की इन तहसीलों में भूजल का 125% से अधिक दोहन हो रहा है, जो रतलाम ही नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश के लिए भी अलार्मिंग है. क्योंकि करीब डेढ़ दशक से आलोट और पिपलोदा तहसील केंद्रीय भूजल सर्वेक्षण की इस सूची में शामिल है. जहां जलस्तर गिरने के हालात सुधारने के बजाय बिगड़ते ही जा रहे हैं.

रतलाम के आलोट ब्लॉक में 1200 फीट बोरिंग में भी पानी नहीं (ETV Bharat)

125% तक भूजल का दोहन

करीब डेढ़ दशक पहले तक रतलाम का जावरा और पिपलौदा ब्लाक सर्वाधिक अतिदोहित श्रेणी में आते थे. वहीं, आलोट, बाजना और रतलाम शहर ब्लॉक भी क्रिटिकल स्थिति में थे. इसके बाद बीते 10 सालों में जावरा में स्थिति कुछ बेहतर हुई. लेकिन आलोट ब्लॉक को विशेष रूप से गंभीर जल दोहन वाले क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया गया है. यहां वर्ष 2009 में भूजल दोहन का स्तर 116% था, जो 2023 तक बढ़कर 119% और वर्तमान 125% प्रतिशत तक हो चुका है. भूजल स्तर की इतनी खराब स्थिति की मुख्य वजह लगातार बढ़ता शहरीकरण, कंक्रीट की सड़कों का जाल और कृषि उपयोग के लिए लगातार किए जा रहे नलकूप खनन को बताया जा रहा है.

RATLAM WATER PROBLEM
रतलाम में हर साल गिर रहा है जल स्तर (ETV Bharat)

नलकूप खनन पर मॉनिटरिंग नहीं

रतलाम जिले में प्रशासन द्वारा नलकूप खनन पर रोक लगाई गई है. खासकर भूजल के अति दोहन वाले क्षेत्रों में नलकूप खनन पर सख्ती भी बरती जा रही है. लेकिन भीषण गर्मी में नलकूप खनन ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में हो रहे हैं. लेकिन इन पर जिम्मेदारों की मॉनिटरिंग नहीं है.

RATLAM WATER PROBLEM
रतलाम में आने वाले समय में बन सकते हैं वाटर इमरजेंसी जैसे हालात (ETV Bharat)

1200 फीट के बोरिंग में भी पानी नहीं

पिपलोदा और रतलाम जिले की आलोट तहसील भूजल सर्वेक्षण की अति गंभीर दोहन वाली सूची में 15वें और 17वें स्थान पर है. जहां करीब 125% भूजल का दोहन हो रहा है, जो आगामी 10 वर्षों में भूजल स्रोत को खत्म कर देगा. स्थानीय ग्रामीण और जल संसाधन विभाग के अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार पिपलोदा क्षेत्र में भी 800 से 1000 फीट की गहराई तक के बोरिंग में पानी नहीं मिल पा रहा है. वहीं, आलोट के कुछ क्षेत्र और गांव में 1200 फीट की बोरिंग भी फेल हो रही है. रतलाम शहरी क्षेत्र में भी वर्तमान में भूजल का स्तर सतह से 2.70 मीटर से लेकर 23.40 मीटर तक नीचे पहुंच गया है.

WATER LEVEL OVER EXPLOITED LIST
रतलाम में 125 प्रतिशत तक भूजल का दोहन (ETV Bharat)

भूजल सुधारने के लिए क्या किए जा रहे प्रयास

जल संसाधन विभाग के ईई नृपेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि "इन तहसीलों में भौगोलिक स्थिति और समतल एरिया होने की वजह से छोटे और बड़े वाटर स्ट्रक्चर बनाना संभव नहीं है. खेती एवं अन्य कार्यों के लिए लोग भूजल स्तर पर ही निर्भर है. इसके लिए गांधी सागर डैम परियोजना से पानी उपलब्ध करवाने की परियोजना पर काम चल रहा है. वहीं, वाटर रिचार्जिंग और भूजल के उपयोग के नियंत्रण पर प्रयास जारी है."

RATLAM GROUNDWATER LEVEL
पाताल में पहुंचा रतलाम के 2 तहसीलों का भूजल स्तर (ETV Bharat)

केंद्रीय भूजल सर्वेक्षण 2025 के यह आंकड़े चौंकाने वाले हैं क्योंकि देशभर के ब्लॉक की इस सूची में मध्य प्रदेश से 2 ब्लॉक के नाम शामिल हैं, जो कि अकेले रतलाम जिले से है. खासबात यह भी है कि आलोट तहसील में शिप्रा और चंबल जैसी नदियां होने के बावजूद भूजल की स्थिति इतनी संकटग्रस्त हो गई है.

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