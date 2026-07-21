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रतलाम के आलोट में महिला पटवारी लापता, परिजनों का आरोप, बेटी का हुआ अपहरण

परिजनों की शिकायत पर यहां लापता हुई पटवारी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की गई है. महिला पटवारी की गुमशुदगी के मामले में कुछ लोगों पर परिजनों ने संदेह व्यक्त किया है जिसके आधार पर आलोट थाना पुलिस लापता पटवारी की तलाश में जुटी हुई है.

रतलाम: रतलाम जिले के आलोट से एक महिला पटवारी रहस्यमय तरीके से सोमवार रात से लापता हो गई. आलोट में पदस्थ पटवारी दीपिका चिल्ले सोमवार को ऑफिस का कार्य निपटाने के बाद घर के लिए रवाना हुई थीं, लेकिन वह घर पहुंची ही नहीं. परिजनों ने आलोट थाने में शिकायत दर्ज करवाई है.

दरअसल, महिला पटवारी दीपिका चिल्ले रतलाम के आलोट में पदस्थ हैं और बड़वानी की रहने वाली हैं. महिला पटवारी बीती रात से घर से गायब हैं. दीपिका का मोबाइल भी बंद है. महिला पटवारी के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है.

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इस मामले में कुछ लोगों के नाम भी सामने आए हैं, जिनके संबंध में पुलिस जांच कर रही है. एडिशनल एसपी विवेक कुमार ने बताया कि "इस संबंध में महिला पटवारी के परिजनों के द्वारा शिकायत दर्ज करवाई गई है. पुलिस सभी पहलुओं पर इस मामले की जांच में जुटी हुई है. महिला पटवारी को जल्द ही सुरक्षित तलाशने में पुलिस की टीमें जुटी हुई हैं.

बहरहाल प्रारंभिक जांच के दौरान कुछ लोगों के नाम सामने आए हैं. जिनसे पूछताछ और अन्य लोगों की तलाश इस मामले में की जा रही है. वहीं, पुलिस के अनुसार जल्दी ही इस मामले में खुलासा हो सकेगा.