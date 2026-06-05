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रतलाम के लेडी लाइफ सेवर नरेंद्र, गांव में नहीं पहुंची मदद तो अपनी कार को बनाया एंबुलेंस

रतलाम के आलोट क्षेत्र में एंबुलेंस वाले भैया के नाम से पहचाने जाते हैं नरेंद्र सिंह डोडिया. पिछले पांच सालों से कर रहे ये काम. दिव्यराज सिंह राठौड़ की रिपोर्ट.

Narendra Singh free ambulance
गर्भवती महिलाओं को निशुल्क एंबुलेंस सेवा उपलब्ध करा रहे नरेंद्र सिंह (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 5, 2026 at 11:08 AM IST

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Updated : June 5, 2026 at 11:22 AM IST

4 Min Read
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रतलाम: मानव सेवा को हर धर्म और संस्कृति में सर्वोच्च कार्य माना गया है, जिसे करने के लिए किसी बड़े पद पर या प्रभावशाली होना जरूरी नहीं होता है. जरूरत होती है तो सिर्फ प्रेरणा और संकल्प की. कुछ इसी भावना से रतलाम के गुलबालोद गांव का एक युवक भी मानव सेवा की अनूठी मिसाल पेश कर रहा है.

रतलाम के आलोट क्षेत्र में नरेंद्र सिंह डोडिया को एंबुलेंस वाले भैया के नाम से जाना जाता है. वह अपने और आसपास के गांव की गर्भवती महिलाओं को निशुल्क एंबुलेंस सेवा उपलब्ध करवाते हैं. इस काम को नरेंद्र सिंह पिछले पांच सालों से अकेले ही कर रहे हैं. कोरोना काल में गांव की बहन-बेटियों को अस्पताल जाने में हुई परेशानी को देखते हुए नरेंद्र ने अपनी कार को ही एंबुलेंस में बदल दिया. इसके बाद वह लगातार गर्भवती महिलाओं के अलावा गंभीर रूप से बीमार बुजुर्गों को भी अस्पताल पहुंचाने का कार्य करते हैं.

नरेंद्र सिंह डोडिया (ETV Bharat)

कोरोना काल में लिया बहन बेटियों को निशुल्क अस्पताल पहुंचाने का संकल्प

आलोट तहसील के गुलबालोद गांव के रहने वाले नरेंद्र सिंह डोडिया ना तो कोई राजनेता हैं और ना ही कोई जनप्रतिनिधि. लेकिन गांव के ही समृद्ध किसान परिवार से आने वाले नरेंद्र ने अपने आस-पास के लोगों की मदद करने बीड़ा उठाया है.

Narendra Singh free ambulance
गर्भवती महिलाओं को निशुल्क एंबुलेंस सेवा मुहैया कराते हैं नरेंद्र सिंह (ETV Bharat)

नरेंद्र सिंह डोडिया ने बताया कि 2020-21 में जब कोरोना की दूसरी लहर से हाहाकार मचा हुआ था, तब गांव में प्रसूता बहन-बेटियों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था. हमारा गांव जिला मुख्यालय से 115 किलोमीटर की दूरी पर है. आलोट में स्वास्थ्य सेवाएं भी बेहतर नहीं थी. इस वजह से गांव की 2 बहनों की घर पर ही प्रसूति करवानी पड़ी. इसके बाद मन में यह विचार आया कि क्यों ना खुद की कार को ही एंबुलेंस बनाकर गर्भवती बहन और बेटियों को अस्पताल पहुंचाया जाए. एक बार इस कार्य की शुरुआत हुई तो मन को सुकून मिला और अब यह काम लगातार जारी है.

Narendra Singh free ambulance
गर्भवती महिलाओं को निशुल्क एंबुलेंस सेवा (ETV Bharat)

अस्पताल पहुंचाते ही नहीं हैं बहनों को लेने भी जाते हैं नरेंद्र

नरेंद्र सिंह की इस सेवा का फायदा गर्भवती महिलाओं को लगातार मिल रहा है. गुलबालोद गांव की गांव की रहने वाली किरण ने बताया कि उन्हें डिलीवरी के लिए नरेंद्र भैया की गाड़ी से ही अस्पताल पहुंचाया गया. उसके बाद अस्पताल से घर आने के लिए भी उन्हीं की निशुल्क एंबुलेंस सेवा का लाभ मिला.

गांव के पूर्व सरपंच भंवर सिंह परिहार ने बताया "नरेंद्र पिछले 5 वर्षों से निस्वार्थ भाव से गांव की बहन बेटियों को अस्पताल पहुंचाने और उन्हें डिलीवरी के बाद वापस लाने का कार्य कर रहा है. इसके लिए वह किसी से कोई शुल्क नहीं लेता है. वहीं बुजुर्ग या गंभीर मरीज को भी अस्पताल पहुंचाने का काम नरेंद्र करते हैं."

वर्तमान सरपंच प्रतिनिधि विक्रम सिंह ने भी नरेंद्र की तारीफ करते हुए बताया कि गांव ही नहीं आसपास के गांव की महिलाओं को भी नरेंद्र अस्पताल पहुंचने में मदद करता है. आलोट, उज्जैन, रतलाम और इंदौर तक गर्भवती महिलाओं और गंभीर मरीजों को अस्पताल तक पहुंचाने का कार्य नरेंद्र ने किया है.

आलोट तहसील के बीएमओ देवेंद्र मौर्य ने बताया "आलोट स्थित शासकीय अस्पताल में शासकीय एंबुलेंस की व्यवस्था है. लेकिन गुल बालोद गांव के युवक नरेंद्र सिंह प्रसूता महिलाओं और बीमार व्यक्तियों को अस्पताल लाने में मदद करते हैं. इसके लिए वह किसी प्रकार का शुल्क भी हितग्राहियों से नहीं लेते हैं."

Last Updated : June 5, 2026 at 11:22 AM IST

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