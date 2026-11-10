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मध्य प्रदेश के शहरों की फूली सांसे, रतलाम में बढ़ी श्वास मरीजों की संख्या, AQI 200 पार

मध्य प्रदेश के छोटे शहरों की खराब हुई हवा ( ANI )

रतलाम: दीपावली पर जमकर हुई आतिशबाजी ने अब मध्य प्रदेश के शहरों की सेहत बिगाड़ दी है. राजधानी भोपाल, इंदौर और उज्जैन सहित छोटे शहरों में भी एयर क्वालिटी इंडेक्स हाई पर बना हुआ है. दीपावली की रात जहां इन शहरों में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 300 के पार पहुंच गया था. वहीं अब भी यह 150 से 200 के बीच बना हुआ है. दीपावली और उसके अगले दिन होने वाली आतिशबाजी का शोर जरूर थम गया है, लेकिन रोशनी के पर्व के बाद शहरों की हवा सांस लेने लायक नहीं रही है. इसका असर अब अस्पतालों में भी देखने को मिल रहा है. रतलाम जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में 50 से अधिक मरीज सांस लेने में परेशानी की वजह से भर्ती हुए हैं.

भोपाल में 172 और इंदौर में एक्यूआई 159 के स्तर पर