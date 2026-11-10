मध्य प्रदेश के शहरों की फूली सांसे, रतलाम में बढ़ी श्वास मरीजों की संख्या, AQI 200 पार
दीवाली के पटाखों ने मध्य प्रदेश के कई शहरों बिगाड़ी आबोवहा, बड़े शहरों के साथ छोटे शहरों का भी बिगड़ा एयर क्वालिटी इंडेक्स, रतलाम का AQI 200 पार, बढ़ी सांस के मरीजों की संख्या. दिव्यराज सिंह राठौर की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 10, 2026 at 2:04 PM IST|
Updated : November 10, 2026 at 2:11 PM IST
रतलाम: दीपावली पर जमकर हुई आतिशबाजी ने अब मध्य प्रदेश के शहरों की सेहत बिगाड़ दी है. राजधानी भोपाल, इंदौर और उज्जैन सहित छोटे शहरों में भी एयर क्वालिटी इंडेक्स हाई पर बना हुआ है. दीपावली की रात जहां इन शहरों में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 300 के पार पहुंच गया था. वहीं अब भी यह 150 से 200 के बीच बना हुआ है. दीपावली और उसके अगले दिन होने वाली आतिशबाजी का शोर जरूर थम गया है, लेकिन रोशनी के पर्व के बाद शहरों की हवा सांस लेने लायक नहीं रही है. इसका असर अब अस्पतालों में भी देखने को मिल रहा है. रतलाम जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में 50 से अधिक मरीज सांस लेने में परेशानी की वजह से भर्ती हुए हैं.
भोपाल में 172 और इंदौर में एक्यूआई 159 के स्तर पर
एक्यूआई के लाइव आंकड़ों में मंगलवार की दोपहर तक ग्रीन सिटी राजधानी भोपाल में सर्वाधिक 172 एक्यूआई दर्ज किया गया है. वहीं, देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में 159 एक्यूआई बना हुआ है. दीपावली के दो दिन बाद भी आतिशबाजी की वजह से बिगड़ा एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहतर नहीं हो पाया है. जो स्वास्थ्य को हानि पहुंचाने वाले स्तर पर बना हुआ है. उज्जैन शहर में भी एक्यूआई 136 के करीब बना हुआ है.
रतलाम में 8 दिन में एक्यूआई 62 से बढ़कर 224 पहुंचा
रतलाम जैसे छोटे शहर में दीपावली पर हवा के प्रदूषण स्तर 8 दिन में 4 गुना हो गया है. यहां अधिकतम एक्यूआई 224 पर पहुंच गया. जबकि दिवाली की रात 9:00 बजे से 11:00 के बीच यह खतरनाक स्तर 300 को पार कर गया था. मंगलवार की दोपहर तक भी रतलाम शहर की आबोहवा में सुधार नहीं हो पाया था और एक्यूआई 134 पर बना हुआ है.
रतलाम जिला अस्पताल में श्वास संबंधित मरीजों की बढ़ी संख्या
हवा में हुए इस प्रदूषण का असर भी रतलाम में देखा गया है. जहां अस्पतालों में सांस लेने में समस्या वाले मरीजों की संख्या अचानक से बढ़ गई. पटाखों से निकले धुएं और बेहद बारीक जहरीले कणों ने एयर क्वालिटी इंडेक्स को 200 के पार पहुंचा दिया है. रतलाम जिला अस्पताल के सिविल सर्जन एपी सिंह बताया कि "25 से अधिक मरीज श्वास संबंधित समस्या के लिए पहुंचे हैं. जिनमें अस्थमा के मरीज और वृद्धजनों की संख्या अधिक है." रतलाम मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर विनय शर्मा ने बताया कि "दो दिनों में 20 से अधिक मरीज सांस लेने में दिक्कत की शिकायत लेकर पहुंचे हैं."
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बहरहाल मध्य प्रदेश के शहरों की बिगड़ी हुई हवा को सुधरने में वक्त लग रहा है. पर्यावरण विशेषज्ञ कुशाल सिंह पुरोहित ने बताया कि "हवा की रफ्तार कम होने और मौसम शुष्क रहने की वजह से हवा में आतिशबाजी की वजह से हुआ प्रदूषण और कण बने हुए हैं. जिससे इन शहरों का एक्यूआई सुधरने में वक्त लगेगा."