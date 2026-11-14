हवा में घुला जहर, दिवाली के बाद भी नहीं सुधर रही एयर क्वालिटी, रतलाम में तेजी से बढ़े श्वास संबंधी मरीज
दिवाली के 5 दिन बाद भी खराब स्थिति में रतलाम की हवा, हर दिन जिला अस्पताल पहुंच रहे सांस और अस्थमा के मरीज
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 14, 2026 at 6:50 AM IST
रतलाम : दीपावली के त्योहार पर हुई आतिशबाजी से बिगड़ा रतलाम शहर का AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स अब भी नहीं सुधर पाया है. इसका सीधा असर रतलाम के जिला अस्पताल, बाल चिकित्सालय, मेडिकल कॉलेज और निजी अस्पतालों में देखने को मिल रहा है. पिछले 5 दिनों में सांस की समस्या से पीड़ित 100 से ज्यादा मरीज सरकारी अस्पतालों और अस्पतालों में भर्ती हो चुके हैं.
सामान्य क्लीनिक और इन अस्पतालों की ओपीडी पर सांस की तकलीफ से पीड़ित होकर पंहुचे लोगों की संख्या 5 दिनों में 1000 के पार हो चुकी है. इसमें छोटी उम्र के बच्चे और बुजुर्ग मरीजों की संख्या सबसे अधिक है. वहीं पहले से ही फेफड़े और सांस संबंधित बीमारी से जुझ रहे मरीजों को तो ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है.
दीपावली के पहले 70-80 था AQI, अब दोगुना
1 नवंबर से पहले रतलाम शहर और आसपास के क्षेत्र का एक्युआई 70-80 के करीब बना हुआ था. लेकिन दिवाली की आतिशबाजी के बाद यहां का एक्युआई 130 के करीब ही बना हुआ है. दीपावली की आतिशबाजी, पराली जलाने की घटनाएं और बढ़ती ठंड की वजह से रतलाम में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है. इसके चलते शहर के प्रमुख सरकारी और निजी अस्पतालों में सांस और अस्थमा के मरीज बढ़ गए हैं.
धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक
रतलाम जिला अस्पताल के सिविल सर्जन एपी सिंह ने बताया, '' हवा की गुणवत्ता खराब होने का सीधा असर सांस और अस्थमा के मरीजों पर पड़ता है. वहीं, फेफड़ों के गंभीर रोग से पीड़ित मरीजों के लिए दम घुटने वाली स्थिति बन जाती है. आतिशबाजी से निकलने वाला धुआं जहरीला भी होता है और हवा में हानिकारक तत्वों के कण तैरते हैं, जो सांस के जरिए हमारे शरीर में पहुंच जाते हैं. इसका सबसे अधिक असर छोटे बच्चों और बुजुर्गों पर पड़ता है.''
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उन्होंने आगे कहा, '' रतलाम जिला अस्पताल में प्रतिदिन ओपीडी में डेढ़ सौ से अधिक मरीज सांस संबंधी समस्या के पहुंच रहे हैं. 22 मरीजों को रतलाम जिला अस्पताल के अलग-अलग वार्डों में भर्ती किया गया है, जिन्हें सांस लेने में दिक्कत, घबराहट और अस्थमा अटैक की समस्या हुई है.''
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मौसम जानकारों के अनुसार आगामी कुछ दिनों तक राहत मिलने की उम्मीद नहीं है क्योंकि हवा कम गति से चल रही है और गिरते हुए तापमान के कारण धूल और धुएं के बारीक कण वातावरण में निचली सतह पर जमा हो गए हैं.