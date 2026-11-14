ETV Bharat / state

हवा में घुला जहर, दिवाली के बाद भी नहीं सुधर रही एयर क्वालिटी, रतलाम में तेजी से बढ़े श्वास संबंधी मरीज

रतलाम में तेजी से बढ़े श्वास संबंधी मरीज ( Etv Bharat )

रतलाम : दीपावली के त्योहार पर हुई आतिशबाजी से बिगड़ा रतलाम शहर का AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स अब भी नहीं सुधर पाया है. इसका सीधा असर रतलाम के जिला अस्पताल, बाल चिकित्सालय, मेडिकल कॉलेज और निजी अस्पतालों में देखने को मिल रहा है. पिछले 5 दिनों में सांस की समस्या से पीड़ित 100 से ज्यादा मरीज सरकारी अस्पतालों और अस्पतालों में भर्ती हो चुके हैं.

सामान्य क्लीनिक और इन अस्पतालों की ओपीडी पर सांस की तकलीफ से पीड़ित होकर पंहुचे लोगों की संख्या 5 दिनों में 1000 के पार हो चुकी है. इसमें छोटी उम्र के बच्चे और बुजुर्ग मरीजों की संख्या सबसे अधिक है. वहीं पहले से ही फेफड़े और सांस संबंधित बीमारी से जुझ रहे मरीजों को तो ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है.