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एक क्लिक पर किसानों के घर आएगा बीज, खरीफ सीजन की खेती की कर लें तैयारी

खरीफ सीजन में उन्नत किस्म के बीजों के लिए किसानों को नहीं होना होगा परेशान, देश के प्रमुख बीज अनुसंधान केंद्रों से ऑनलाइन खरीदे बीज.

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एक क्लिक पर किसानों के घर आएगा बीज (Getty Image)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 24, 2026 at 5:20 PM IST

3 Min Read
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रतलाम: खरीफ के सीजन में जाने वाली फसलें जिसमें सोयाबीन, मक्का, कपास और औषधीय फसल शामिल हैं, इनके उन्नत किस्म के बीज प्राप्त करने के लिए अब किसानों को परेशान नहीं होना पड़ेगा. किसान घर बैठे ही सीड पोर्टल से ऑनलाइन बीज मंगवा सकता है. इसके लिए उन्हें भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (IARI) या अन्य ICAR संस्थानों की आधिकारिक वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कर उपलब्ध बीज को ऑनलाइन बुक करना होगा. यही नहीं एसबीआई के योनो एप के माध्यम से भी किसान देश के प्रमुख बीज अनुसंधान केंद्रों से बीज की खरीदी कर सकते हैं.

देश के प्रमुख अनुसंधान केंद्रों का बीज मिलेगा ऑनलाइन

दरअसल, वर्तमान में किसानों के सामने यह समस्या रहती है कि वह अच्छी किस्म का बीज कहां से खरीदे? यदि बीज मिल भी रहा है, तो महंगे दाम देने के बाद भी उसकी गुणवत्ता का कोई प्रमाणीकरण नहीं होता है. कृषि विज्ञान केंद्र कालूखेड़ा के कृषि वैज्ञानिक आरएस भदौरिया ने बताया कि "किसान हमेशा ही इस असमंजस में पड़ा रहता है और अधिक दाम देने के बाद भी अच्छी गुणवत्ता वाला बीज हासिल नहीं कर पता है, लेकिन अब किसानों को ऑनलाइन बुकिंग के माध्यम से देश के प्रमुख बीज अनुसंधान केंद्र से बीज प्राप्त हो रहा है.

कृषि वैज्ञानिक ने ऑनलाइन बीज को लेकर दी जानकारी (ETV Bharat)

ICAR वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन, UPI से पेमेंट

इसके लिए किसानों को दूर तक यात्रा करके जाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि घर बैठे ही किसान ऑनलाइन बुक कर प्रमुख फसलों के बीज प्राप्त कर सकते हैं. इसके लिए किसानों को भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (IARI) या अन्य ICAR संस्थानों की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होता है. जिसके बाद उपलब्ध बीज की जानकारी लेकर बीज की बुकिंग करना होती है. बुकिंग किए जाने के बाद यूपीआई (UPI) या अन्य मौजूद भुगतान विकल्प से भुगतान कर रियायती दरों पर बीज हासिल किये जा सकते हैं.

कुछ अनुसंधान केंद्रों पर ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा मौजूद होती है, लेकिन बीज प्राप्त करने के लिए किसान को स्वयं भी उपस्थित होना पड़ता है. वहीं, अधिकांश अनुसंधान केंद्रों से बीज कोरियर या पार्सल सुविधा के माध्यम से किसान के चाहे गए पते पर भेजा जाता है. राजस्थान के अजमेर में स्थित राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र, भारतीय कृषि बीज अनुसंधान केंद्र आनंद एवं लखनऊ से भी ऑनलाइन उन्नत किस्म की बीच की बुकिंग कर खरीदी की जा सकती है.

आसपास के जिलों एवं कृषि विज्ञान केंद्र पर उन्नत किस्म के बीज

कृषि विज्ञान भदौरिया ने बताया कि "केंद्रीय कृषि विभाग के सीड पोर्टल पर ऑनलाइन बुकिंग के अलावा किसान भाइयों को उनके जिले में स्थित कृषि विज्ञान केंद्र पर भी उन्नत किस्म के बीजों उपलब्धता की जानकारी प्राप्त करना चाहिए. वहीं, रतलाम, मंदसौर और नीमच जिले के किसान बीज अनुसंधान केंद्र बनाखेड़ा जावरा, उद्यानिकी महाविद्यालय मंदसौर और स्थानीय कृषि विभाग के कार्यालय में भी संपर्क कर उन्नत किस्म के बीच प्राप्त कर सकते हैं."

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ऑनलाइन बीज आएगा घर (ETV Bharat)

बहरहाल, किसानों को महंगा और अप्रमाणित बीज खरीदने से बचना चाहिए. कृषि विभाग द्वारा अनुशंसित बीज संस्थान या केंद्रीय कृषि विभाग के सीड पोर्टल से किसान अच्छी किस्म का बीज उचित दाम पर खरीद कर खेती में लगने वाले महंगे खर्च को कम कर सकते हैं.

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