ETV Bharat / state

रतलाम में अमानक कीटनाशक बेचने वाले को फिर जुगाड़बाजी से मिला लाइसेंस, विरोध पर उतरे किसान

रतलाम कृषि विभाग पर गंभीर आरोप, कागजों की जादूगरी से सस्ती कीटनाशक बेचने वाली फर्म को फिर मिला था लाइसेंस

Ratlam Agriculture License Issue
रतलाम में अमानक कीटनाशक बेचने वाले को फिर जुगाड़बाजी से मिला लाइसेंस (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : February 10, 2026 at 9:36 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रतलाम : कृषि विभाग रतलाम द्वारा लाइसेंसिंग प्रक्रिया में की गई गड़बड़ी का मामला सामने आया है. 6 माह पहले जिस कृषि विभाग ने अमानक स्तर की दवाइयां बेचने के मामले में जिस कीटनाशक विक्रेता फर्म को ब्लैकलिस्टेड कर लाइसेंस निरस्त किया था, उस फर्म को कृषि विभाग के अधिकारियों ने कागजों की जादूगरी से फिर लाइसेंस जारी कर दिया है. नाकोड़ा ट्रेडिंग नाम की कीटनाशक विक्रेता फर्म व लाइसेंस जारी करने वाले कृषि अधिकारियों की शिकायत किसानों ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर की है, जिसमें आरोप लगाया गया कि फर्म के नाम में परिवर्तन कर दुकान संचालक के बेटे के नाम पर फिर लाइसेंस जारी कर दिया गया.

क्या है कीटनाशक ट्रेडिंग फर्म का मामला?

पूरा मामला तब सामने आया जब बांगरोद से सस्ती कीटनाशक दवाई खरीद कर लाए किसान की तीन बीघा लहसुन की फसल पूरी बर्बाद हो गई. किसान बंकट लाल गुर्जर ने इसकी शिकायत कृषि विभाग, नामली तहसील और पुलिस थाने में की थी, जिसके बाद किसानों ने इस बात की भी शिकायत आज कलेक्ट्रेट पहुंचकर की है. यह वही फर्म है जिसे 6 महीने पहले कृषि विभाग द्वारा अमानक स्तर की दवाइयां बेचने की वजह से सील कर दिया गया था.

एसडीएम ग्रामीण विवेक सोनकर (Etv Bharat)

दुकान के संचालक संजय जैन के नाम पर जारी कीटनाशक दवाई विक्रय लाइसेंस भी निरस्त किया गया था. लेकिन कीटनाशक दवाई विक्रेता ने कृषि विभाग के अधिकारियों से सांठगांठ कर अपने बेटे जयंत जैन के नाम पर फर्म के नाम में आंशिक बदलाव कर फिर से कीटनाशक दवाई विक्रय का लाइसेंस हासिल कर लिया.

AGRICULTURE DEPT RATLAM
खराब कीटनाशक से बर्बाद हो गई थी किसान की लहसुन की पूरी फसल (Etv Bharat)

फर्म को दोबारा लाइसेंस मिलने पर सवाल

किसान विक्रम गुर्जर ने बताया, '' फसल खराब होने की शिकायत पर भी अब तक कोई भी कृषि विभाग का अधिकारी जांच करने नहीं पहुंचा है. वहीं, इस फर्म को दोबारा दवाई विक्रय लाइसेंस जारी किए जाने से कृषि विभाग के अधिकारियों की भ्रष्ट कार्यप्रणाली उजागर हो रही है.''

कीटनाशक के लिए गए सैंपल, जांच जारी

इस मामले की जांच कर रहे एसडीएम ग्रामीण विवेक सोनकर ने कहा, '' किसान की शिकायत पर कृषि विभाग और कृषि वैज्ञानिकों की टीम के साथ मामले की जांच की जा रही है. बांगरोद स्थित नाकोड़ा ट्रेडिंग से कीटनाशक दवाइयां के सैंपल भी लिए गए. इसके साथ ही यह जानकारी भी सामने आई है कि वर्तमान में इस फर्म का नवीन लाइसेंस संजय जैन के पुत्र जयंत जैन के नाम पर लिया गया है. वर्तमान में पूरे मामले की जांच जारी है.''

यह भी पढ़ें- किसान की मेहनत पर जहरीले कीटनाशक का छिड़काव! लहसुन की फसल पूरी बर्बाद

वहीं, इस मामले में सबसे बड़ा सवाल यही है कि बिना जांचे परखे कृषि विभाग द्वारा उसी फर्म को लाइसेंस कैसे जारी कर दिया गया, जिसकी पूर्व में शिकायत के बाद लाइसेंस रद्द हुआ था।

TAGGED:

RATLAM AGRICULTUE PESTICIDES
AGRICULTURE DEPT RATLAM
MADHYA PRADESH NEWS
RATLAM FAKE PESTICIDE CASE
RATLAM AGRICULTURE LICENSE ISSUE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.