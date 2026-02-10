ETV Bharat / state

रतलाम में अमानक कीटनाशक बेचने वाले को फिर जुगाड़बाजी से मिला लाइसेंस, विरोध पर उतरे किसान

रतलाम में अमानक कीटनाशक बेचने वाले को फिर जुगाड़बाजी से मिला लाइसेंस ( Etv Bharat )

रतलाम : कृषि विभाग रतलाम द्वारा लाइसेंसिंग प्रक्रिया में की गई गड़बड़ी का मामला सामने आया है. 6 माह पहले जिस कृषि विभाग ने अमानक स्तर की दवाइयां बेचने के मामले में जिस कीटनाशक विक्रेता फर्म को ब्लैकलिस्टेड कर लाइसेंस निरस्त किया था, उस फर्म को कृषि विभाग के अधिकारियों ने कागजों की जादूगरी से फिर लाइसेंस जारी कर दिया है. नाकोड़ा ट्रेडिंग नाम की कीटनाशक विक्रेता फर्म व लाइसेंस जारी करने वाले कृषि अधिकारियों की शिकायत किसानों ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर की है, जिसमें आरोप लगाया गया कि फर्म के नाम में परिवर्तन कर दुकान संचालक के बेटे के नाम पर फिर लाइसेंस जारी कर दिया गया.

क्या है कीटनाशक ट्रेडिंग फर्म का मामला?

पूरा मामला तब सामने आया जब बांगरोद से सस्ती कीटनाशक दवाई खरीद कर लाए किसान की तीन बीघा लहसुन की फसल पूरी बर्बाद हो गई. किसान बंकट लाल गुर्जर ने इसकी शिकायत कृषि विभाग, नामली तहसील और पुलिस थाने में की थी, जिसके बाद किसानों ने इस बात की भी शिकायत आज कलेक्ट्रेट पहुंचकर की है. यह वही फर्म है जिसे 6 महीने पहले कृषि विभाग द्वारा अमानक स्तर की दवाइयां बेचने की वजह से सील कर दिया गया था.

एसडीएम ग्रामीण विवेक सोनकर (Etv Bharat)

दुकान के संचालक संजय जैन के नाम पर जारी कीटनाशक दवाई विक्रय लाइसेंस भी निरस्त किया गया था. लेकिन कीटनाशक दवाई विक्रेता ने कृषि विभाग के अधिकारियों से सांठगांठ कर अपने बेटे जयंत जैन के नाम पर फर्म के नाम में आंशिक बदलाव कर फिर से कीटनाशक दवाई विक्रय का लाइसेंस हासिल कर लिया.