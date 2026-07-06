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रतलाम में ऑफलाइन बैंकिंग का काला चिट्ठा निकला, सहकारी समिति में करोड़ों का घोटाला आया सामने

रतलाम में ऑफलाइन बैंकिंग का फायदा उठाकर सहकारी समिति में करोड़ों का घोटाला, शेरपुर सोसाइटी में पकड़ाया 74 लाख का गबन.

Ratlam cooperative society scam
सहकारी समिति में करोड़ों का घोटाला (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 6, 2026 at 6:50 PM IST

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Updated : July 6, 2026 at 7:28 PM IST

3 Min Read
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रतलाम: सहकारी सोसाइटियों में किसानों की जानकारी के बिना ही रुपए निकाल कर करोड़ों रुपए का घोटाला किया गया है. ताजा मामला रतलाम के शेरपुर सहकारी समिति का सामने आया है, जहां प्रबंधक और उप प्रबंधक द्वारा ऑफलाइन बैंकिंग का फायदा उठाकर समिति के 74 लाख रुपए गबन किए जाने का मामला सामने आया है.

जिला सहकारी विभाग की ऑडिट टीम ने इस घोटाले को पकड़ा है. इसके पूर्व नगरा सहकारी सोसाइटी में भी 45 लाख रुपए के गबन का मामला सामने आया था. वहीं, जिले की अन्य सोसाइटियों में भी ऑफलाइन बैंकिंग का फायदा उठाकर किसानों की जानकारी के बिना ही उनके खातों में कृषक ऋण की राशि जारी कर दी गई.

सहकारी समिति में करोड़ों का घोटाला आया सामने (ETV Bharat)

2024 तक बैंकिंग का काम चल रहा था ऑफलाइन

जिला सहकारी बैंक सहित सभी सहकारी सोसाइटियों में ऑफलाइन मोड में ही बैंकिंग का कार्य वर्ष 2024 तक चल रहा था. सहकारी सोसाइटियों के माध्यम से ऋण लेने वाले किसानों को मध्य प्रदेश सरकार के माध्यम से 0% ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध करवाया जाता है. जिसके तहत जिले की नगरा और अब शेरपुर सहकारी सोसाइटी में लाखों रुपए के गबन का मामला सामने आया है.

धोखाधड़ी का मामला किया गया दर्ज

जिला सहकारी विभाग के उपायुक्त एनएस भाटी ने बताया, "वर्तमान में ऑडिट के दौरान शेरपुर सहकारी समिति में गड़बड़ी पकड़ी गई है. समिति की बैलेंस शीट में लाखों रुपए का अंतर पाया गया. जब इस मामले की जांच की गई, तो करीब 70 कृषकों के खातों में गड़बड़ी कर 74 लाख 45 हजार 947 रुपए का गबन सामने आया है. जांच में दोषी पाए जाने पर संस्था के प्रबंधक अशोक बाफना और उप प्रबंधक गेंदालाल शर्मा के खिलाफ पिपलोदा पुलिस थाने में धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज करवाया गया है."

Ratlam offline banking fraud
धोखाधड़ी का मामला किया गया दर्ज (ETV Bharat)

ऑनलाइन बैंकिंग व्यवस्था से पहले हुआ घोटाला

एनएस भाटी ने बताया कि "चाहे शेरपुर का मामला हो या नगरा सोसाइटी का, यह सभी गड़बड़ियां ऑनलाइन बैंकिंग व्यवस्था लागू किए जाने के पहले की गई है. वर्ष 2024 से सभी संस्थाओं में कंप्यूटराइज बैंकिंग व्यवस्था लागू हो चुकी है. वर्ष 2017-18 से वर्ष 2023- 24 के दौरान ऑफलाइन बैंकिंग का फायदा उठाकर किसानों के खातों में राशि ट्रांसफर तो की गई, लेकिन उनकी रसीद जारी ही नहीं की गई. इस गड़बड़ी में अधिकांश उन किसानों के खातों का उपयोग किया गया है, जिनके द्वारा ऋण योजना का लाभ नहीं लिया गया था."

पूर्व में भी अधिकारियों के ऊपर हो चुकी है कार्रवाई

जिला पंचायत सदस्य और किसान नेता डीपी धाकड़ ने बताया कि "सहकारी समितियां में किसानों ने जानकारी के बिना ही उनके खातों से रुपए निकाले और जमा किए जा रहे हैं. यहां तक की किसानों के फर्जी हस्ताक्षर तक सोसाइटियों के कर्मचारी कर रहे हैं."

नगरा गांव के किसान प्रद्युमन सिंह ने बताया कि "हमारे गांव के 50 से अधिक किसानों के खातों में उनकी जानकारी के बिना ही करीब 45 लाख रुपए की ऋण राशि ट्रांसफर कर निकाल ली गई. इस मामले में पूर्व में गड़बड़ी पकड़े जाने पर सरकारी समिति के प्रबंधक और कर्मचारियों पर कार्रवाई हो चुकी है." वहीं, इस पूरे मामले में जिला सहकारी बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर कृतज्ञ गुप्ता ने मामले की जानकारी नहीं होने की बात कही है.

Last Updated : July 6, 2026 at 7:28 PM IST

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