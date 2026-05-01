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देसी घी के नाम पर मिलावटी जहर तो नहीं ला रहे घर, जानिए कैसे करें असली और नकली की पहचान

रतलाम में 1 महीने में 2 हजार किलोग्राम मिलावटी घी जब्त, घी की गुणवत्ता पहचानने के लिए पढ़िए दिव्यराज सिंह राठौड़ की रिपोर्ट...

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कैसे पहचाने दुकान से खरीदा हुआ घी असली है या नकली (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 1, 2026 at 5:35 PM IST

5 Min Read
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रतलाम: मध्य प्रदेश के रतलाम सहित अन्य जिलों में बीते कुछ महीनो में नकली और मिलावटी घी पकड़े जाने के कई मामले सामने आए हैं. अकेले रतलाम में 1 महीने में करीब 2000 किलो मिलावटी घी जब्त किया गया है. जिनके सैंपल भी केंद्रीय लैब में फेल हुए हैं. ऐसी स्थिति में बाजार में टॉप घी के ब्रांड से मिलते जुलते नाम के सैकड़ो घी के प्रोडक्ट बिक रहे हैं. जिन्हें लेकर आम उपभोक्ताओं में संशय बना हुआ है. उपभोक्ता कैसे पता करें कि उनके द्वारा खरीदा जा रहा घी असली है या नकली. इस पर खाद्य एवं औषधि विभाग के अधिकारी ने विस्तार पूर्वक चर्चा कर बताया है कि किन घरेलू तरीकों से खरीदे गए घी का परीक्षण हम घर पर ही कर सकते हैं. आइए जानते हैं...

कैसे पहचाने दुकान से खरीदा हुआ घी असली है या नकली

खाद्य एवं औषधि विभाग के जिला अधिकारी शैलेश कुमार गुप्ता ने ईटीवी भारत से खास बातचीत करते हुए बताया कि "मिलावटी खाद्य पदार्थ की रोकथाम के लिए विभाग सतत कार्रवाई करता रहता है. जिस घी को हम सेहतमंद और शक्ति वर्धक मानकर खरीद कर खा रहे हैं, उसमें मिलावट हो सकती है. बीते दिनों हुई कार्रवाईयों में यह देखने में आया है कि अच्छी पैकेजिंग और ब्रांड से मिलते जुलते नाम रखकर उपभोक्ताओं को भ्रमित किया जाता है.

पहचाने दुकान से खरीदा हुआ घी असली है या नकली (ETV Bharat)

सबसे पहले तो उपभोक्ताओं को सस्ते दाम पर मिल रहे घी पर ही विश्वास नहीं करना चाहिए. उपभोक्ता को स्वयं इस बात का परीक्षण करना चाहिए कि 1 किलो शुद्ध घी को घरेलू तरीके से बनाने में भी करीब 10 से 11 लीटर दूध की आवश्यकता होती है. ऐसे में यह कैसे संभव है कि कम मूल्य पर अच्छी ब्रांडिंग और पैकेजिंग के साथ बाजार में घी बेचा जा रहा है."

इसके अलावा कुछ ऐसे तरीके भी उन्होंने बताए, जिनसे पता किया जा सकता है कि हमारे द्वारा उपयोग किया जा रहा है कि असली है या मिलावटी.

हथेली से करे घी का परीक्षण

घी की पहचान करने के लिए थोड़ी मात्रा में उसे हथेली पर लेकर रगड़ना चाहिए. थोड़ा रगड़ने पर घी की मंद मंद मोहक खुशबू आने लगती है और घी हथेली पर पिघल कर नीचे गिरने लगता है. यदि घी मिलावटी या नकली है तो वह हथेली पर चिपकने लगेगा और हथेली पर चिपचिपा भी महसूस होगा. पिघलने के बाद भी हथेली से नीचे नहीं गिरेगा. उसकी खुशबू भी असली घी से तेज होगी. जिससे घी के मिलावटी होने या नहीं होने की पुष्टि की जा सकती है.

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घी को हथेली पर रख करें असली नकली की पहचना (ETV Bharat)

घी को फ्रिज में रखकर करें परीक्षण

सबसे पहले बाजार से खरीदे गए घी को गर्म कर पिघला लें. उसके बाद किसी कांच के गिलास या जार में उसे लेकर फ्रिज में रख दें. कुछ समय के बाद जब घी जम जाए, तो कांच के गिलास को हाथ में लेकर देखें की घी में कहीं परते तो नहीं बनी हुई है या चारों तरफ से देखने पर जमा हुआ घी अलग तो नहीं दिखाई दे रहा है. यदि घी ऊपर से लेकर नीचे तक एक समान एक ही कलर में जमा हुआ है, तो वह शुद्ध घी है. लेकिन यदि अलग-अलग परतें या दरार नजर आती है, तो इसका मतलब है कि घी में मिलावट की गई है.

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घी को फ्रिज मे रख कर करें असली नकली की पहचना (ETV Bharat)

घी को करें बार-बार गर्म

खाद एवं औषधि अधिकारी शैलेश गुप्ता ने बताया कि "आमतौर पर घी में मिलावट के साथ ही उसमें खुशबू के लिए फ्लेवर मिलाया जाता है. इसकी पहचान करने के लिए हमें घी को बार-बार गर्म करना होता है. बार-बार गर्म करने की वजह से कृत्रिम फ्लेवर की खुशबू चली जाती है. मिलावटी होने पर घी मटमैला नजर आने लगता है. जबकि यदि घी शुद्ध है, तो बार-बार गर्म करने पर भी उसकी मंद मंद खुशबू बरकरार रहती है. घी पारदर्शी एवं स्वच्छ नजर आती है."

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घी को बार बार गर्म कर करें असली नकली की पहचना (ETV Bharat)

घर पर करें केमिकल टेस्ट

आमतौर पर मेडिकल स्टोर पर मिलने वाले टिंचर आयोडीन से घी में की गई स्टार्च की मिलावट को पहचाना जा सकता है. घी को दानेदार और शुद्ध दिखाने के लिए उसमें दानेदार आलू का पेस्ट मिलाया जाता है. इसकी पहचान करने के लिए थोड़ी मात्रा में घी को लेकर गर्म कर लिया जाता है. इसके बाद मेडिकल स्टोर पर मिलने वाले टिंचर आयोडीन की 2-3 बूंद उसमें डाली जाती है. यदि घी का रंग नहीं बदला है, इसका मतलब उसमें किसी प्रकार के स्टार्च की मिलावट नहीं की गई है. लेकिन यदि घी का रंग बैंगनी या गहरा काला हो गया है, तो घी में मिलावट की गई है.

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कैमिकल से करें असली नकली घी की पहचना (ETV Bharat)

इन सभी घरेलू तरीकों का इस्तेमाल कर उपभोक्ता शुद्ध घी या मिलावटी घी की पहचान कर सकते हैं. वहीं, उपभोक्ताओं को किसी भी खाद्य पदार्थ को खरीदते समय उसके मैन्युफैक्चरिंग ऐड्रेस, मैन्युफैक्चरिंग डेट , एक्सपायरी डेट और फूड लाइसेंस की जानकारी को पढ़ लेना चाहिए. अच्छी पैकेजिंग और ब्रांडिंग के बजाय विश्वसनीय ब्रांड पर भरोसा करना चाहिए. यदि किसी भी प्रोडक्ट में मिलावट की आशंका है, तो खाद्य एवं औषधि विभाग को सूचना अथवा शिकायत करना चाहिए. जिससे संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई की जा सके.

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