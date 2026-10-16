हरी फसल को 24 घंटे में सुखाने का खेल, फेफड़े गलाने वाले केमिकल पैराक्वाट क्लोराइड की धड़ल्ले से बिक्री
रतलाम में प्रतिबंध के बाद भी बाजार में उपलब्ध पैराक्वाट क्लोराइड, फसल को जल्दी सुखाने के लिए करते हैं इस खरपतवार नाशक का प्रयोग. रिपोर्ट- दिव्यराज राठौड़
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 16, 2026 at 9:54 AM IST|
Updated : October 16, 2026 at 10:32 AM IST
रतलाम: साल में तीन फसल लेने की जल्दबाजी और हरी भरी फसल को सुखाने के लिए जाने अनजाने में हमारे किसान एक बेहद खतरनाक खरपतवार नाशक का प्रयोग अपने खेतों में कर रहे हैं. जिससे उनके स्वास्थ्य के साथ ही आम लोगों के स्वास्थ्य पर भी खतरा मंडराने लगा है. जी हां मूंग, मूंगफली, उड़द और अरहर जैसी फसलों को जल्दी सुखाकर उनसे उत्पादन लेने के लिए खरपतवार नाशक के रूप में उपयोग किए जाने वाले पैराक्वाट क्लोराइड पर अब केंद्र और राज्य सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है. लेकिन प्रतिबंध के बावजूद मध्य प्रदेश के कई क्षेत्र में आज भी यह खरपतवार नाशक बिक रही है. इस खतरनाक केमिकल के संपर्क में आने से फेफड़े और किडनी पर दुष्प्रभाव पड़ता है.
क्या यह पैराक्वाट क्लोराइड
दरअसल, पैराक्वाट क्लोराइड एक खरपतवार नाशक है जिसे 1980 के दशक से भारत में इस्तेमाल किया जाता है. दुनिया के कई देशों में दुष्परिणाम सामने आने के बाद इस खरपतवार नाशक दवाई को प्रतिबंधित कर दिया गया है. लेकिन भारत में इसका प्रयोग अब भी हो रहा है. कृषि विभाग के उपसंचालक बीएस अर्गल ने बताया, ''केंद्र सरकार ने इस खरपतवार नाशक के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है. इसके बाद विभाग द्वारा इसका अनुपालन करवाया जा रहा है. जहां भी इस केमिकल वाली खरपतवार नाशक विक्रय हो रही है. वहां कृषि विभाग द्वारा कार्यवाही कर जब्त किया जाएगा.''
खरपतवार नाशक का फसल सुखाने के लिए उपयोग
पैराक्वाट क्लोराइड खरपतवार नाशक बाजार में ग्रामोक्सोन नाम से उपलब्ध है. वैसे तो इस रसायन का प्रयोग फसल में उगने वाले अवांछित खरपतवार को नष्ट करने के लिए किया जाता है लेकिन धीरे-धीरे इसका दूसरा उपयोग भी शुरू हो गया. अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए कीटनाशक विक्रेताओं ने इसे फसल को जल्दी पक देने वाले केमिकल के रूप में बेचना शुरू कर दिया. जिसके बाद इसका सबसे ज्यादा प्रयोग मूंग उड़द की हरी भरी फसल को मात्र 24 घंटे में सुखा देने के लिए किया जाता है.
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मूंग, मूंगफली, उड़द को सबसे ज्यादा नुकसान
ऐसा करने से किसानों को फसल जल्दी हार्वेस्ट करने को मिल जाती है. ताकि वह आगामी फसल खेत में जल्दी लगा सके. खासकर इसे मूंग, मूंगफली, उड़द और अरहर जैसी फसलों को जल्दी तैयार करने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है. प्रगतिशील किसान अरविंद पाटीदार ने बताया कि, ''यह बात सही है कि किसान इस तरह की खरपतवार नाशक का इस्तेमाल अपने खेतों में करते हैं लेकिन उन्हें इस रसायन के घातक दुष्प्रभावों के बारे में कोई जानकारी नहीं होती है. यदि सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया है तो यह अब भी बाजार में क्यों बिक रहा है इस पर विचार किया जाना चाहिए.''
बहरहाल, केंद्र सरकार ने इस घातक रसायन पर प्रतिबंध जरूर लगा दिया है लेकिन लोकल कीटनाशक निर्माता और विक्रेता अब भी धड़ल्ले से पैराक्वाट क्लोराइड बेच रहे हैं. जिस किसान अनजाने में अपने खेतों में अब भी उपयोग कर रहे हैं.