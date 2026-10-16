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हरी फसल को 24 घंटे में सुखाने का खेल, फेफड़े गलाने वाले केमिकल पैराक्वाट क्लोराइड की धड़ल्ले से बिक्री

प्रतिबंध के बाद भी बाजार में उपलब्ध पैराक्वाट क्लोराइड ( ETV Bharat )

रतलाम: साल में तीन फसल लेने की जल्दबाजी और हरी भरी फसल को सुखाने के लिए जाने अनजाने में हमारे किसान एक बेहद खतरनाक खरपतवार नाशक का प्रयोग अपने खेतों में कर रहे हैं. जिससे उनके स्वास्थ्य के साथ ही आम लोगों के स्वास्थ्य पर भी खतरा मंडराने लगा है. जी हां मूंग, मूंगफली, उड़द और अरहर जैसी फसलों को जल्दी सुखाकर उनसे उत्पादन लेने के लिए खरपतवार नाशक के रूप में उपयोग किए जाने वाले पैराक्वाट क्लोराइड पर अब केंद्र और राज्य सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है. लेकिन प्रतिबंध के बावजूद मध्य प्रदेश के कई क्षेत्र में आज भी यह खरपतवार नाशक बिक रही है. इस खतरनाक केमिकल के संपर्क में आने से फेफड़े और किडनी पर दुष्प्रभाव पड़ता है.

क्या यह पैराक्वाट क्लोराइड