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रतलाम में थाने में लटका मिला दुष्कर्म का आरोपी, 16 साल की बेटी ने ही लगाए थे हैवानियत के आरोप

रतलाम : मध्य प्रदेश के रतलाम में एक दुष्कर्म के आरोपी का शव थाने में लटका मिलने का सनसनीखेज मामला सामने आया है. नामली थाना क्षेत्र में गुरुवार तड़के ये घटना घटी है. आरोपी पर उसी की 16 वर्षीय बेटी ने दुष्कर्म के आरोप लगाए थे, जिसके बाद उसे बुधवार को गिरफ्तार कर लिया गया था. वहीं, गुरुवार सुबह थाने के स्टाफ ने संदिग्ध परिस्थितियों में हवालात में उसे मृत पाया.

16 साल की बेटी ने लगाए थे दुष्कर्म के आरोपी, हवालात में मौत

गुरुवार सुबह नामली थाने के स्टाफ ने 38 वर्षीय आरोपी को हवालात में लटका पाया. घटना की जानकारी मिलते ही एडिशनल एसपी, एसडीओपी और एफएसएल के अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल की जांच की. पुलिस के मुताबिक प्रथम दृष्टि मामला आत्महत्या का लग रहा है. मृतक के विरुद्ध उसी की 16 वर्षीय बेटी ने दुष्कर्म की शिकायत दर्ज करवाई थी. वहीं, इस मामले में ग्रामीणों ने मृतक की बेटी, पत्नी और साले पर दुष्कर्म का झूठा मामला दर्ज कराने के आरोप लगाए हैं. कहा जा रहा है कि इसी से प्रताड़ित होकर उसने जान दे दी.

मामले की जानकारी देते एडिशनल एसपी (Etv Bharat)

तड़के 4 बजे पुलिसकर्मी ने मृत हालत में देखा

एडिशनल एसपी विवेक कुमार ने कहा, '' यह घटना सुबह करीब 4:00 बजे की है. रात्रि ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी ने मृतक को हवालात में लटका देखा. इसके बाद सूचना मिलने पर पुलिस के सभी अधिकारी और एफएसएल के अधिकारी नामली पुलिस थाने पहुंचे हैं. थाना क्षेत्र के एक गांव की 16 वर्षीय नाबालिग ने नामली थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी कि उसके पिता ने ही उसके साथ दुष्कर्म किया है. इसके बाद आरोपी पिता को बुधवार शाम हिरासत में लिया गया था.''