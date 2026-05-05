दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर हादसे के बाद कार में लगी आग, 1 की मौत, पिता पुत्री को ग्रामीणों ने बचाया
रतलाम में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर कंटेनर से टकराई कार, हदासे में 1 की मौत, गंभीर रूप से घायल पिता-पुत्री का चल रहा इलाज.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : May 5, 2026 at 5:20 PM IST
रतलाम: दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर रतलाम के शिवगढ़ के पास एक कार हादसे का शिकार हो गई. 8 लेन पर कंटेनर से टकराकर कार में भीषण आग लग गई. कार में सवार मेघनगर निवासी नरेंद्र राठौड़ और उनकी पुत्री टीसा गंभीर रूप से घायल हो गए और झुलस गए. वहीं, वाहन चालक रोहित मुनिया की मौके पर ही मौत हो गई. गनीमत रही कि आसपास के ग्रामीणों ने और राहगीरों ने दोनों घायल पिता पुत्री को समय रहते कार से बाहर निकाल लिया, अन्यथा कार के साथ तीनों जिंदा जल जाते. दोनों घायलों को रतलाम मेडिकल कॉलेज में लाया गया है जहां उनका उपचार जारी है.
कंटेनर से टकराने के बाद कार में लगी आग
हादसे में घायल हुए पिता पुत्री के रिश्तेदार दीपक राठौड़ ने बताया कि "दोपहर करीब 12 बजे नरेंद्र राठौड़, पुत्री टीसा को परीक्षा दिलवाने के लिए मेघनगर से रतलाम लेकर आ रहे थे. कार, ड्राइवर रोहित मुनिया चला रहा था. इसी दौरान शिवगढ़ के समीप कार की कंटेनर से टक्कर हो गई. जिसके बाद कार में आग लग गई. टक्कर की वजह से कार में सवार तीनों लोगों को गंभीर चोटें आई थी.
हादसे के बाद वाहन में लगी आग
आग की लपटों में घिरी कार में से स्थानीय ग्रामीण और राहगीरों ने जैसे-तैसे तीनों को बाहर निकाला, लेकिन ड्राइवर रोहित की मौत हो चुकी थी. वहीं, पिता पुत्री गंभीर रूप से घायल थे. शिवगढ़ थाना पुलिस ने टोल कंपनी की एंबुलेंस की मदद से दोनों को रतलाम मेडिकल कॉलेज पहुंचाया, जहां उनका उपचार जारी है.
घायल पिता-पुत्री का चल रहा है इलाज
सीएमओ डॉ. आकिश खान ने बताया कि "सड़क हादसे में घायल 3 मरीज को अस्पताल में लाया गया था. जिसमें वाहन चालक को गंभीर चोट आई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई है. वहीं, वाहन में आग लगने के कारण ड्राइवर का चेहरा भी जल गया है. इसके अलावा एक 22 साल की लड़की और उसके पिता का इलाज चल रहा है.
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इस मामले को लेकर शिवगढ़ थाना प्रभारी आर एस मकवाना ने बताया कि "जिस कंटेनर से कार की टक्कर हुई थी, उसे जब्त कर लिया गया है और चालक को राउंडअप किया गया है."