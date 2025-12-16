ETV Bharat / state

2014 में हादसे में खो दिए थे दोनों हाथ, तैराकी में 3 अंतरराष्ट्रीय गोल्ड जीत लाया अब्दुल चैम्पियन

2014 में घर की छत पर खेलते समय हाईटेंशन लाइन के तारों की चपेट में आकर अब्दुल कादिर ने अपने दोनों हाथों को खो दिया था. दोनों हाथ खो देने के बाद भी अब्दुल ने हौसला नहीं खोया. अब्दुल के इस संघर्ष की शुरुआत अपने पैरों से लिखने और रोजमर्रा के काम करने से हुई. उसने तैराकी जैसे मुश्किल खेल को ही करियर के रूप में चुना और आज अब्दुल पैरा स्पोर्ट्स की राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्पर्धा में दर्जनों पदक हासिल कर चुके हैं.

रतलाम: भारत के पहले पैरा ओलंपिक पदक विजेता मुरलीकांत पेटकर की लाइफ पर बनी फिल्म चंदू चैंपियन तो आप सभी ने जरूर देखी होगी. जिसमें एक सैनिक के युद्ध में दिव्यांग होने के बाद तैराक बनने और ओलंपिक गोल्ड जीतने की रियल कहानी को दिखाया गया है. कुछ ऐसी ही वास्तविक कहानी रतलाम के अब्दुल कादिर खुद रच रहे हैं. रतलाम के तैराक अब्दुल कादिर ने दुबई में आयोजित हुई एशियन यूथ पैरा गेम्स में तीन गोल्ड और एक ब्रॉन्ज मेडल सहित कुल 4 पदक जीते हैं.

अंतर्राष्ट्रीय गोल्ड जीतने के लिए घटों पानी में रहे अब्दुल (ETV Bharat)

11 साल पहले हादसे में खो दिए थे दोनों हाथ

11 साल पहले 2014 में 7 साल का अब्दुल घर की छत पर पतंग लेने गया था, जहां वह हाईटेंशन लाइन की चपेट में आ गया था. इंफेक्शन फैलने पर डॉक्टरों को अब्दुल के दोनों हाथ काटना पड़े थे. कठिन समय में अब्दुल के पिता हुसैन इंदौरी और माता फातिमा गहरे दुख और सदमे में थे, लेकिन नन्हे अब्दुल की चंचलता और स्कूल वापस जाने की जीवटता ने उन्हें नई हिम्मत दी. 7 साल के अब्दुल ने अपने पैरों से लिखना, खाना और दैनिक कार्य करना अस्पताल में भर्ती रहते हुए ही सीख लिया.

तैराकी में अब्दुल ने जीते 4 मेडल (Abdul kadir Social media account)

कुछ दिनों की प्रैक्टिस में अच्छा तैराक बन गया था अब्दुल

टीवी पर पैरा एथलीट को स्विमिंग करते देख कर अब्दुल को भी उम्मीद जगी और उसने तय कर लिया कि वह तैराकी में ही अपना करियर बनाएगा. उसके पिता हुसैन इंदौरी और रतलाम के तैराकी कोच राजा ने अब्दुल को तैराकी सिखाने का प्रयास किया और वह तैराकी सीख गया. अब्दुल के कोच राजा ने बताया कि "कुछ ही दिनों में अब्दुल सामान्य बच्चों को भी तैराकी में पछाड़ने लग गया. बीते वर्ष ही अब्दुल ने सामान्य तैराकों की राष्ट्रीय स्पर्धा में गोल्ड भी जीता है.

स्विमिंग में अब्दुल कादिर ने मेडल की बारिश की (Abdul kadir Social media account)

अंतर्राष्ट्रीय गोल्ड जीतने के लिए घटाया वजन, घंटों तक पानी में रहा

तैराकी में अंतरराष्ट्रीय पदक जीतने के लिए अब्दुल को कड़ा संघर्ष करना पड़ा. अब्दुल के दोनों हाथ नहीं है इस वजह से वह हाथ से की जाने वाली एक्सरसाइज नहीं कर पाता है. ऊपरी हिस्से में फैट बढ़ने और वजन अधिक होने पर अब्दुल ने घंटों तक तैराकी की. बेंगलुरु स्थित अकादमी में अब्दुल ने प्रतिदिन 4 किलोमीटर तैराकी कर अपना वजन घटाया है. लंबे समय तक पानी में रहने की वजह से स्किन भी गलने लगती थी. अब्दुल की शारीरिक मेहनत का फल उन्हें अब हासिल हुआ है और वह एशियन गेम्स में 3 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज के साथ 4 पदक जीतने में कामयाब हुए हैं.

पैरा यूथ एशियन गेम्स में अब्दुल ने जीता गोल्ड (Abdul kadir Social media account)

देश के लिए लॉस एंजेल्स पैरा ओलंपिक में पदक जीतना लक्ष्य

एशियन यूथ पैरा गेम्स में पदक जीतकर अपने घर लौटे अब्दुल कादिर ने ईटीवी भारत से विशेष चर्चा में बताया कि "आगे कॉमनवेल्थ गेम्स और 2028 में पैरा ओलंपिक गेम्स होना है. जहां देश का प्रतिनिधित्व कर देश के लिए गोल्ड लाना उनका लक्ष्य है."