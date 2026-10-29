मालवा में घट रहा गेहूं का रकबा, रतलाम में 50 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में नहीं होगी कोई भी फसल
रतलाम में 50 हजार हेक्टेयर में नहीं बोई जाएगी कोई भी फसल, कम बारिश से पानी की भारी कमी. रिपोर्ट दिव्यराज सिंह राठौर.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 29, 2026 at 7:29 PM IST|
Updated : October 29, 2026 at 7:51 PM IST
रतलाम: मध्य प्रदेश में गेहूं के उत्पादन में अव्वल रहने वाला मालवा क्षेत्र इस बार गेहूं की बुवाई के मामले में पीछे रह गया है. वजह बनी है इस वर्ष हुई कम बारिश और किसानों का लहसुन की खेती को प्राथमिकता देना. रतलाम जिले में इस वर्ष गेहूं के रकबे में 33% तक की कमी आने का अनुमान है. यही स्थिति मंदसौर और नीमच जिले में भी बन रही है. यहां गेहूं की अपेक्षा चना और सरसों की फसल का रकबा बढ़ रहा है. गौरतलब है कि उत्पादन और रकबे के मामले में मालवा के उज्जैन, धार, रतलाम, मंदसौर और आगर मालवा में सर्वाधिक गेहूं की खेती की जाती है. लेकिन इस वर्ष रबी के सीजन में सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता की कमी के चलते गेहूं का रकबा घटने जा रहा है.
कम बारिश से पानी की कमी और लहसुन की खेती में किसानों का रुझान
रतलाम जिले की बात करें तो इस वर्ष 1100 एमएम औसत बारिश की जगह केवल 592 एमएम बारिश ही दर्ज हुई है. वहीं, सिंचाई के लिए जिले के तालाबों में भी 45% तक ही जल भराव हो सका है. कृषि विभाग के उपसंचालक बीएस अर्गल ने बताया कि "कम बारिश की वजह से इस बार विभाग द्वारा भी कम पानी वाली फसल बोने की अपील की जा रही है. अब तक हुई बुवाई और विभाग के द्वारा किए गए आकलन में यह तथ्य सामने आए हैं कि रतलाम जिले में पिछले वर्ष 2 लाख 66 हजार हेक्टेयर में गेहूं की बुवाई हुई थी लेकिन इस वर्ष 1 लाख 80 हजार हेक्टेयर में ही बुवाई होने की संभावना है. जो कि करीब 33% तक काम होने जा रहा है.
वहीं, स्थानीय किसान अरविंद पाटीदार ने बताया कि इस वर्ष सिंचाई के लिए पानी की कमी है इस वजह से किसान गेहूं की फसल बोने के बजाय थोड़ी बहुत मात्रा में लहसुन बो रहे हैं और इसके अलावा कम पानी वाली फसल जैसे सरसों और चना लगाने में रुचि ले रहे हैं.
50 हजार हेक्टेयर में नहीं बोई जाएगी कोई भी फसल
रतलाम जिले में इस वर्ष सिंचाई के लिए बड़ा संकट खड़ा हो गया है. इस वजह से यहां केवल गेहूं की फसल का रकबा ही नहीं घटा है बल्कि हल्की जमीन वाले ब्लॉक जैसे सैलाना, रावटी, बाजना क्षेत्र में रबी सीजन की बुवाई भी नहीं हो सकेगी. कृषि विभाग के उपसंचालक बीएस अर्गल ने बताया कि रतलाम जिले में कुल 3 लाख हेक्टेयर में कृषि विभाग की फसलों की बुवाई होती थी. लेकिन इस वर्ष पानी की कमी की वजह से 50 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में रबी फसल की बुवाई नहीं होने की संभावना है.
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गेहूं के सर्वाधिक उत्पादन करने वाले क्षेत्र में रकबा घटने की वजह से इस बार मध्य प्रदेश के कुल गेहूं उत्पादन पर असर पड़ने की संभावना है. क्योंकि अकेले रतलाम जिले में ही 33% तक गेहूं का रकबा घट गया है. वहीं, आसपास के अन्य जिलों में भी जल संकट की वजह से गेहूं का रकबा घटने की संभावना है.