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मालवा में घट रहा गेहूं का रकबा, रतलाम में 50 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में नहीं होगी कोई भी फसल

रतलाम में 50 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में नहीं होगी कोई भी फसल ( ETV Bharat )

रतलाम: मध्य प्रदेश में गेहूं के उत्पादन में अव्वल रहने वाला मालवा क्षेत्र इस बार गेहूं की बुवाई के मामले में पीछे रह गया है. वजह बनी है इस वर्ष हुई कम बारिश और किसानों का लहसुन की खेती को प्राथमिकता देना. रतलाम जिले में इस वर्ष गेहूं के रकबे में 33% तक की कमी आने का अनुमान है. यही स्थिति मंदसौर और नीमच जिले में भी बन रही है. यहां गेहूं की अपेक्षा चना और सरसों की फसल का रकबा बढ़ रहा है. गौरतलब है कि उत्पादन और रकबे के मामले में मालवा के उज्जैन, धार, रतलाम, मंदसौर और आगर मालवा में सर्वाधिक गेहूं की खेती की जाती है. लेकिन इस वर्ष रबी के सीजन में सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता की कमी के चलते गेहूं का रकबा घटने जा रहा है.

कम बारिश से पानी की कमी और लहसुन की खेती में किसानों का रुझान