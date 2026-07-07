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मुंबई और पुणे के आसपास भारी बारिश का असर मध्य प्रदेश पर, 5 ट्रेनें निरस्त, अधिकांश लेट

मुंबई और पुणे के आसपास भारी बारिश का असर मध्य प्रदेश पर ( ETV BHARAT )

रतलाम : मुंबई, पुणे और आसपास के जिलों में हो रही भारी बारिश की वजह से दिल्ली-मुंबई रेल मार्ग पर ट्रेनों की रफ्तार पर असर पड़ा है. 6 और 7 जुलाई की रात चलने वाली 5 ट्रेनों को निरस्त करना पड़ा. मुंबई से दिल्ली की तरफ जाने वाली अगस्त क्रांति राजधानी एक्सप्रेस को कैंसिल कर दिया गया. कुछ ट्रेनों को परिवर्तित मार्ग से संचालित किया जा रहा है. सोमवार को दिनभर और मंगलवार सुबह तक अधिकांश यात्री गाड़ियां 1 से 2 घंटे की देरी से चल रही हैं.

इस हफ्ते ट्रेनों पर असर पड़ सकता है

रतलाम रेल मंडल के जनसंपर्क अधिकारी मुकेश कुमार ने बताया "महाराष्ट्र के मुंबई व पुणे क्षेत्र में हो रही बारिश, जलभराव और मुंबई-पुणे घाट सेक्शन में भूस्खलन एवं रेलवे ट्रैक पर बोल्डर गिरने के कारण पश्चिम एवं मध्य रेलवे के विभिन्न रेलखंडों पर ट्रेनों का परिचालन प्रभावित हुआ है. इस कारण मुंबई से चलने वाली कई ट्रेनों को निरस्त, रीशेड्यूल, शॉर्ट टर्मिनेट और मार्ग परिवर्तित किया गया है."