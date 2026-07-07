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मुंबई और पुणे के आसपास भारी बारिश का असर मध्य प्रदेश पर, 5 ट्रेनें निरस्त, अधिकांश लेट

महाराष्ट्र में जारी बारिश से मुंबई-दिल्ली रेलवे मार्ग पर ट्रेनों की रफ्तार थमी. दिल्ली की तरफ जाने वाले यात्री परेशान.

Ratlam 5 trains cancelled
मुंबई और पुणे के आसपास भारी बारिश का असर मध्य प्रदेश पर (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 7, 2026 at 9:36 AM IST

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Updated : July 7, 2026 at 9:55 AM IST

2 Min Read
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रतलाम : मुंबई, पुणे और आसपास के जिलों में हो रही भारी बारिश की वजह से दिल्ली-मुंबई रेल मार्ग पर ट्रेनों की रफ्तार पर असर पड़ा है. 6 और 7 जुलाई की रात चलने वाली 5 ट्रेनों को निरस्त करना पड़ा. मुंबई से दिल्ली की तरफ जाने वाली अगस्त क्रांति राजधानी एक्सप्रेस को कैंसिल कर दिया गया. कुछ ट्रेनों को परिवर्तित मार्ग से संचालित किया जा रहा है. सोमवार को दिनभर और मंगलवार सुबह तक अधिकांश यात्री गाड़ियां 1 से 2 घंटे की देरी से चल रही हैं.

इस हफ्ते ट्रेनों पर असर पड़ सकता है

रतलाम रेल मंडल के जनसंपर्क अधिकारी मुकेश कुमार ने बताया "महाराष्ट्र के मुंबई व पुणे क्षेत्र में हो रही बारिश, जलभराव और मुंबई-पुणे घाट सेक्शन में भूस्खलन एवं रेलवे ट्रैक पर बोल्डर गिरने के कारण पश्चिम एवं मध्य रेलवे के विभिन्न रेलखंडों पर ट्रेनों का परिचालन प्रभावित हुआ है. इस कारण मुंबई से चलने वाली कई ट्रेनों को निरस्त, रीशेड्यूल, शॉर्ट टर्मिनेट और मार्ग परिवर्तित किया गया है."

विनीत अभिषेक मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पश्चिम रेलवे (ETV BHARAT)

स्थिति सामान्य होने तक रतलाम मंडल से होकर गुजरने वाली अथवा मंडल में आने एवं जाने वाली कुछ अन्य ट्रेनें भी विलंब से चल सकती हैं, रिशेड्यूल की जा सकती हैं, शॉर्ट टर्मिनेट की जा सकती हैं अथवा उनका मार्ग परिवर्तित किया जा सकता है.

रतलाम से निकलने वाली ये ट्रेनें निरस्त

  • मुंबई सेंट्रल–हजरत निजामुद्दीन अगस्त क्रांति राजधानी एक्सप्रेस
  • बांद्रा टर्मिनस-अमृतसर पश्चिम एक्सप्रेस
  • बांद्रा टर्मिनस–श्री माता वैष्णो देवी कटरा स्वराज एक्सप्रेस

परिवर्तित मार्ग से चल रही ये ट्रेनें

  • इंदौर-दौंड सुपरफास्ट एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग वाया सूरत-जलगांव-मनमाड-पुणे.
  • हजरत निजामुद्दीन-पुणे दूरंतो एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग वाया सूरत-पालधी-जलगांव-मनमाड-पुणे होकर.

रिशेड्यूल होकर विलंब से चल रही ट्रेनें

  • मुंबई सेंट्रल-नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस
  • मुंबई सेंट्रल-जयपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस
  • मुंबई सेंट्रल-इंदौर अवंतिका एक्सप्रेस
  • बांद्रा टर्मिनस-अमृतसर गोल्डन टेम्पल मेल
  • बांद्रा टर्मिनस-बरौनी अवध एक्सप्रेस
Last Updated : July 7, 2026 at 9:55 AM IST

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