ETV Bharat / state

दीवाली की मौज-मस्ती के लिए डाला डांका, लाखों के सामान के साथ 4 आरोपी गिरफ्तार

रतलाम: रावटी थाना पुलिस ने एक ऐसे चोर गिरोह का खुलासा किया है, जो घर से न सिर्फ रुपए चोरी करता था बल्कि लाली, लिपस्टिक, रिबन, बिंदी और चूड़ी तक चुरा लेते थे. अगर एक बार ये चोर किसी घर में घुस जाता था तो पूरा सामान उड़ा ले जाता था. पुलिस ने गिरोह के 2 नाबालिग सहित 4 चोर को गिरफ्तार किया है, पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से नकदी सहित चोरी के सामान जब्त किए हैं. जब्त सामान की कीमत करीब 1 लाख रुपए बताई जा रही है.

पूरा मामला रावटी थाना क्षेत्र के रानीसिंग का है. यहां 12 अक्टूबर को नकाबपोश बदमाशों ने रवि डामर के घर की दीवार तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया था. फरियादी की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गांव के 2 नाबालिग सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

त्योहार में अपराधिक गिरोह सक्रिय (ETV Bharat)

लाली, लिपस्टिक, रिबन और बिंदिया जब्त

लूट की इस वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी मुकेश गरवाल और राकेश गरवाल से पुलिस ने सोने एवं चांदी के आभूषण सहित लिपस्टिक, क्रीम, लाली, बिंदिया, रुमाल और कपड़े जब्त किए है. जब्त सामान की कीमत करीब 1 लाख 6 हजार रुपए बताई जा रही है. पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि "वे लोग दीपावली के त्योहार पर खर्च करने के लिए रेकी कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया था."

इसमें खास बात यह है कि पुलिस ने बिना किसी कॉल डिटेल और टेक्नोलॉजी के इस गिरोह को पकड़ा है. सैलाना एसडीओपी नीलम बघेल ने बताया कि "आदिवासी अंचल के इस गांव में कोई सीसीटीवी या मोबाइल लोकेशन ट्रैक करने के लिए नेटवर्क भी नहीं था. ऐसे में बेसिक पुलिसिंग के माध्यम से गांव के आपराधिक तत्वों पर नजर रख पुलिस ने चोरी और लूट की वारदात करने वाले इस गिरोह को पकड़ा है."