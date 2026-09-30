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पूरे रतलाम जिले में 35 प्रतिशत कम हुई बारिश, सूखाग्रस्त घोषित करने का प्रस्ताव भेजा गया

रतलाम: रतलाम जिले के प्रभारी मंत्री विजय शाह बुधवार को जिला विकास एवं सलाहकार समिति की बैठक में शामिल होने रतलाम पहुंचे. कलेक्ट्रेट में जनप्रतिनिधियों और सभी विभागों के अधिकारियों के साथ हुई बैठक में इस वर्ष हुई कम बारिश की वजह से जिले में बन रहे सूखे के हालात पर चर्चा हुई. जिसमें जिले को सूखाग्रस्त घोषित करने के लिए मध्य प्रदेश शासन को प्रस्ताव भेजने का निर्णय लिया गया है. बैठक के बाद प्रभारी मंत्री ने इसकी जानकारी मीडिया को दी है. वहीं, छोटे-मोटे नदी नालों पर पानी रोके जाने के निर्देश भी जिम्मेदार विभागों को दिए गए हैं.

कांग्रेस द्वारा देशभर में किये जा रहे प्रदर्शन पर भी प्रभारी मंत्री ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हंगामा करना कांग्रेस वालों की आदत है और उनके पास करने के लिए अभी कुछ है नहीं इसलिए यह सब कर रहे हैं.

प्रभारी मंत्री विजय शाह बुधवार को जिला योजना एवं सलाहकार समिति की बैठक में शामिल होने रतलाम पहुंचे थे. यहां जिले के विकास कार्यों की समीक्षा बैठक के साथ बारिश कम होने के बाद जिल की स्थिति पर समीक्षा प्रभारी मंत्री ने की है. मीडिया से चर्चा में प्रभारी मंत्री विजय शाह ने बताया कि "रतलाम में इस वर्ष 23 इंच ही बारिश हुई है. जोकि जिले की औसत बारिश से 35% कम है." बैठक में शामिल सभी जनप्रतिनिधियों ने रतलाम जिले में बारिश को लेकर चिंता व्यक्त की और रतलाम जिले को सूखाग्रस्त घोषित किए जाने की मांग की रखी है. इस पर बैठक में निर्णय लेकर शासन को रतलाम जिले को सूखाग्रस्त घोषित किए जाने का प्रस्ताव भेजा जा रहा है. वहीं, जिले वासियों और मवेशियों के लिए पेयजल की कमी न हो इसके प्रयास भी किए जा रहे हैं.

कांग्रेस को बताया हंगामा करने वाली पार्टी

प्रभारी मंत्री विजय शाह ने कांग्रेस द्वारा बुधवार को देश भर में किए जा रहे प्रदर्शन को लेकर कहा कि "कांग्रेसियों की आदत अब हंगामा करने की हो गई है. इनके पास कोई काम नहीं है इसलिए यह सब कर रहे हैं. हमारी पार्टी प्रदेश और देश में 2003 से और 2014 से लगातार विकास का कार्य कर रही है. अब इनके पास कोई काम बचा नहीं है इसलिए विरोध कर रहे हैं."

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प्रभारी मंत्री ने विकास कार्यों की समीक्षा बैठक में सभी जिम्मेदार विभागों को इस वर्ष बने सूखे के हालातों पर नजर रखने और सभी जल स्रोतों में पानी रोके जाने के आदेश दिए हैं.