ETV Bharat / state

पूरे रतलाम जिले में 35 प्रतिशत कम हुई बारिश, सूखाग्रस्त घोषित करने का प्रस्ताव भेजा गया

रतलाम जिले को सूखाग्रस्त घोषित करने का प्रस्ताव, प्रभारी मंत्री विजय शाह की जल संरक्षण को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक. रिपोर्ट दिव्यराज सिंह राठौर.

RATLAM DROUGHT AFFECTED DISTRICT
रतलाम जिले को सूखाग्रस्त घोषित करने का प्रस्ताव (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 30, 2026 at 5:15 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रतलाम: रतलाम जिले के प्रभारी मंत्री विजय शाह बुधवार को जिला विकास एवं सलाहकार समिति की बैठक में शामिल होने रतलाम पहुंचे. कलेक्ट्रेट में जनप्रतिनिधियों और सभी विभागों के अधिकारियों के साथ हुई बैठक में इस वर्ष हुई कम बारिश की वजह से जिले में बन रहे सूखे के हालात पर चर्चा हुई. जिसमें जिले को सूखाग्रस्त घोषित करने के लिए मध्य प्रदेश शासन को प्रस्ताव भेजने का निर्णय लिया गया है. बैठक के बाद प्रभारी मंत्री ने इसकी जानकारी मीडिया को दी है. वहीं, छोटे-मोटे नदी नालों पर पानी रोके जाने के निर्देश भी जिम्मेदार विभागों को दिए गए हैं.

कांग्रेस द्वारा देशभर में किये जा रहे प्रदर्शन पर भी प्रभारी मंत्री ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हंगामा करना कांग्रेस वालों की आदत है और उनके पास करने के लिए अभी कुछ है नहीं इसलिए यह सब कर रहे हैं.

रतलाम जिले में 35 प्रतिशत कम हुई बारिश (ETV Bharat)

रतलाम जिले में 35 प्रतिशत कम हुई बारिश, सूखाग्रस्त घोषित करने का प्रस्ताव

प्रभारी मंत्री विजय शाह बुधवार को जिला योजना एवं सलाहकार समिति की बैठक में शामिल होने रतलाम पहुंचे थे. यहां जिले के विकास कार्यों की समीक्षा बैठक के साथ बारिश कम होने के बाद जिल की स्थिति पर समीक्षा प्रभारी मंत्री ने की है. मीडिया से चर्चा में प्रभारी मंत्री विजय शाह ने बताया कि "रतलाम में इस वर्ष 23 इंच ही बारिश हुई है. जोकि जिले की औसत बारिश से 35% कम है." बैठक में शामिल सभी जनप्रतिनिधियों ने रतलाम जिले में बारिश को लेकर चिंता व्यक्त की और रतलाम जिले को सूखाग्रस्त घोषित किए जाने की मांग की रखी है. इस पर बैठक में निर्णय लेकर शासन को रतलाम जिले को सूखाग्रस्त घोषित किए जाने का प्रस्ताव भेजा जा रहा है. वहीं, जिले वासियों और मवेशियों के लिए पेयजल की कमी न हो इसके प्रयास भी किए जा रहे हैं.

कांग्रेस को बताया हंगामा करने वाली पार्टी

प्रभारी मंत्री विजय शाह ने कांग्रेस द्वारा बुधवार को देश भर में किए जा रहे प्रदर्शन को लेकर कहा कि "कांग्रेसियों की आदत अब हंगामा करने की हो गई है. इनके पास कोई काम नहीं है इसलिए यह सब कर रहे हैं. हमारी पार्टी प्रदेश और देश में 2003 से और 2014 से लगातार विकास का कार्य कर रही है. अब इनके पास कोई काम बचा नहीं है इसलिए विरोध कर रहे हैं."

ये भी पढ़ें:

प्रभारी मंत्री ने विकास कार्यों की समीक्षा बैठक में सभी जिम्मेदार विभागों को इस वर्ष बने सूखे के हालातों पर नजर रखने और सभी जल स्रोतों में पानी रोके जाने के आदेश दिए हैं.

TAGGED:

RATLAM DROUGHT AFFECTED DISTRICT
MADHYA PRADESH
MINSTER VIJAY SHAH
RATLAM 35 PERCENT LESS RAIN
RATLAM POOR RAINFALL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.