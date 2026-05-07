रतलाम की झानवी के नाम 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड, 3 बरस की उम्र में हनुमान चालीसा से लेकर शिव तांडव स्तोत्र कंठस्थ
रतलाम की झानवी सोनी ने 2 मिनट 49 सेकंड में किया शिव तांडव स्त्रोत का पाठ, 2 मिनट 40 सेकेंड में सम्पूर्ण हनुमान चालीसा पढ़ी.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : May 7, 2026 at 10:20 PM IST
रतलाम: रतलाम में 3 साल की नन्ही झानवी सोनी ने इतनी कम उम्र में दो-दो बार वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर हर किसी को हैरान कर दिया है. झानवी ने शिव तांडव स्तोत्रम का पाठ 2 मिनट 49 सेकंड में पूरा कर वर्ल्ड रिकार्ड बनाया है. यही नहीं नन्ही झानवी ने संस्कृत के कठिन श्लोक और चौपाइयां भी कंठस्थ कर रखी है. इस बाल विदुषी की प्रतिभा की सराहना पूर्व मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने भी की है. झानवी के माता-पिता अब उसे महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र और रामचरितमानस का पाठ कंठस्थ करवा रहे हैं.
2 मिनट 49 सेकंड में किया शिव तांडव स्त्रोत का पाठ
रतलाम शहर की नन्हीं बेटी झानवी ने संस्कृत के श्लोक और शिव तांडव स्त्रोत को कंठस्थ कर महज 8 महीने में 2 बार विश्व रिकॉर्ड बनाकर न सिर्फ परिवार का नाम रोशन किया है बल्कि शहर और प्रदेश भर में भी ख्याति अर्जित की है. झानवी ने 1 सितंबर को महज 2 मिनट 40 सेकेंड में सम्पूर्ण हनुमान चालीसा पाठ बगैर रुके करके विश्व रिकॉर्ड बनाया था.
इसका श्रेय उसकी दादी उर्मिला देवी सोनी के अथक प्रयासों को जाता है, जिससे झानवी ने पहला रिकॉर्ड द लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, द वेब वर्ल्ड रिकॉर्ड अर्जित कर प्रदेश-भर में ख्याति प्राप्त की थी. इसके बाद अब उसकी माता जया सोनी ने उसे शिव तांडव स्त्रोतम कंठस्थ करवा दिया है. जिसका पाठ झानवी ने मात्र 2 मिनट 49 सेकंड में करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है. बालिका के पिता नरेंद्र स्वामी ने बताया कि जब से झानवी ने बोलना सीखा है तब से ही वह हर चीज याद कर लेती है. उसकी स्मरण शक्ति अच्छी है.
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शिवराज मामा और उप मुख्यमंत्री की भी मिली सराहना
नन्हीं झानवी की गजब की स्मरण शक्ति और प्रतिभा को सुनकर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उनके भोपाल स्थित निवास पर तीनों रिकॉर्ड प्रदान करते हुए सराहना की और आशीर्वाद दिया.
इसके साथ-साथ झानवी की इस विशिष्ट उपलब्धि से प्रभावित होकर प्रदेश के उप-मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने उसे गोद में बिठाकर दुलार किया और नकद राशि प्रदान करके पुरस्कृत किया है. नन्ही झानवी की इस उपलब्धि से सोनी परिवार बेहद खुश है और झानवी को रामचरितमानस और महिषासुर मर्दिनी स्त्रोतम कंठस्थ करवाने की तैयारी में जुटा हुआ है.