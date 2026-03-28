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रतलाम में दो चचेरी बहनों को पार्टी का झांसा दे ले गए 3 युवक, फैक्ट्री में सामूहिक दुष्कर्म

जब देर रात तक लड़कियां घर नहीं पहुंची परिजनों ने उन्हें ढूंढना शुरू किया, जिसके बाद पुलिस की मदद से इन लड़कियों की लोकेशन पता चल सकी. आरोपी नशे की हालत में इन्हें छोड़कर फरार हो गए थे. पीड़ित युवतियों ने परिजनों को आपबीती बताई. नामली पुलिस थाने में पीड़ित लड़कियों की शिकायत पर 3 युवकों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया गया है.

रतलाम : रतलाम के नामली में दो चचेरी बहनों को नशीला पदार्थ खिलाकर दुष्कर्म के मामले से पुलिस में हड़कंप मच गया. एक पीड़ित नाबालिग है. आरोपियों ने सोशल मीडिया पर हुई दोस्ती के बाद पार्टी देने के नाम पर दोनों लड़कियों को धोखे से एक गोदाम पर बुलाया और उन्हें कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया. इसके बाद सामूहिक दुष्कर्म किया. घटना गुरुवार रात की है.

आरोपी सुमित जाट, पवन जाट और राजवीर कुमावत दोनों चचेरी बहनों को बहला-फुसलाकर अगरबत्ती फैक्ट्री पर लेकर गए. जहां पार्टी के नाम पर कोल्ड ड्रिंक में उन्हें नशीला पदार्थ पिलाया. युवकों ने दोनों युवतियों के मोबाइल फोन स्विच ऑफ करवा दिए. रात 10 बजे तक लड़कियां घर नहीं पहुंची तो परिजन परेशान हो गए. देर रात पुलिस की मदद से लड़कियों के बारे में जानकारी मिली.

एडिशनल एसपी विवेक कुमार ने बताया "एक बालिका मांगलिक कार्यक्रम में शामिल होने नामली पहुंची थी. इन्हें धोखे से एक फैक्ट्री पर ले जाकर दुष्कर्म किया गया. नामली थाना पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है."

महिला के साथ एक्स बॉयफ्रेंड ने की होटल में ज्यादती

महिला के साथ एक्स बॉयफ्रेंड ने की होटल में ज्यादती (ETV BHARAT)

राजधानी भोपाल में महिला के साथ दुष्कर्म की वारदात हुई. महिला को उसके एक्स बॉयफ्रेंड ने अगवा किया और होटल में ले जाकर दुष्कर्म किया. महिला के साथ मारपीट की और छोड़ दिया. पीड़िता रात 2:30 बजे बेसुध हालत में घर लौटी, तब वारदात का खुलासा हुआ. मंगलवारा पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है. महिला के परिवार वालों के अनुसार वह अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवाने निकली थी, लेकिन काफी देर तक घर नहीं लौटी.

जब पिता और भाई ने उसे ढूंढना शुरू किया तो कोई सुराग नहीं मिला. रात करीब 2:30 बजे महिला बेसुध हालत में घर पहुंची तो परिवार वालों के होश उड़ गए. थाना प्रभारी अजय कुमार सोनी ने बताया "आरोपी डीआईजी बंगले का रहने वाला है. उसकी तलाश की जा रही है."