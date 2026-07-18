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रतलाम में दूषित वाटर का कहर! कुएं का पानी पीकर 100 से ज्यादा बीमार, फुल हुआ अस्पताल

कुएं का पानी पीते हैं ग्रामीण ग्रामीणों से मिली जानकारी के अनुसार, गांव के अधिकांश लोग कुएं का पानी इस्तेमाल करते हैं. जहां शुक्रवार शाम बड़ी संख्या में लोग बीमार हो गए. बड़ी संख्या में पेट दर्द, उल्टी और दस्त से प्रभावित मरीज सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया. जानकारी मिलने पर स्वास्थ्य विभाग और पीएचई की टीम मौके पर पहुंची और घटना की जांच शुरू की है.

रतलाम: पिपलोदा क्षेत्र में दूषित पानी पीने से 100 से अधिक लोग बीमार पड़ गए. आजमपुर डोडिया गांव की यह घटना है. जहां कई ग्रामीणों को पेट दर्द, उल्टी और दस्त की शिकायत के बाद पिपलोदा अस्पताल में भर्ती करवाया गया है. वहीं कुछ मरीजों को दवाइयां देकर उनकी छुट्टी कर दी गई. फिलहाल गांव में सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए टैंकरों से पानी पहुंचाया जा रहा है.

पेट दर्द, उल्टी और दस्त की शिकायत

दरअसल, मामला पिपलोदा तहसील के आजमपुर डोडिया गांव का है. जहां कुएं का दूषित पानी पीने से एक के बाद दर्जनों ग्रामीण बीमार पड़ गए. सभी ग्रामीणों को पेट दर्द, उल्टी और दस्त की शिकायत होने पर उन्हें उपचार के लिए पिपलोदा स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया. सूचना मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अधिकारी गांव में पहुंचे हैं.

गांव पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम

गांव में पहुंची तहसीलदार पिंकी साठे ने बताया कि, ''ग्रामीणों के बीमार होने की सूचना पर प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची है. पीएचई की टीम ने कुएं के पानी के नमूने जांच के लिए एकत्र किए हैं. सभी प्रभावित ग्रामीणों का पिपलोदा स्वास्थ्य केंद्र और गांव में उपचार जारी है. वहीं, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और डॉक्टर स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं.''

कुएं के पानी के लिए नमूने

प्रभावित गांव आजमपुरा डोडिया आयाना ग्राम पंचायत के अंतर्गत आता है. 600 की आबादी वाले इस गांव में पीने के पानी का एकमात्र स्रोत यह कुआं ही है. जिसका प्रदूषित पानी पीने की वजह से लोगों के बीमार होने की घटना सामने आई है. हालांकि पानी के लिए गए नमूनों की जांच रिपोर्ट आने के बाद ही बिमारी के वास्तविक कारणों का पता चल सकेगा.