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चंडीगढ़ में अब डिजिटल रुपये से मिलेगा राशन, 14 अगस्त से शुरू होगी नई व्यवस्था

चंडीगढ़ : शहर में राशन लेने का तरीका अब बदलने जा रहा है. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) के तहत लाभार्थियों को मिलने वाली खाद्य सब्सिडी अब डिजिटल रुपये यानी Central Bank Digital Currency के जरिए दी जाएगी. इस नई व्यवस्था की शुरुआत 14 अगस्त को चंडीगढ़ से की जाएगी.

डिजिटल रुपए के जरिए गेहूं, चावल खरीद सकेंगे : चंडीगढ़ प्रशासन के मुख्य सचिव एच. राजेश प्रसाद ने बताया कि इस व्यवस्था का फायदा 55 हजार से ज्यादा लाभार्थियों को मिलेगा. राशन लेने के लिए शहर में 542 दुकानों को एम्पैनल किया गया है. लाभार्थी इनमें से किसी भी अधिकृत दुकान पर जाकर डिजिटल रुपये के जरिए गेहूं और चावल जैसे पात्र खाद्यान्न खरीद सकेंगे. नई व्यवस्था में लाभार्थी के डिजिटल वॉलेट में खाद्य सब्सिडी के लिए तय रकम भेजी जाएगी. इसके बाद दुकान पर लगे QR कोड को स्कैन कर भुगतान किया जा सकेगा. इस डिजिटल रुपये को केवल तय खाद्य सामग्री खरीदने के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा.

चंडीगढ़ में अब डिजिटल रुपये से मिलेगा राशन (ETV Bharat)

दूसरे कामों में नहीं किया जा सकेगा खाद्य सब्सिडी का इस्तेमाल : इस व्यवस्था की खास बात ये है कि डिजिटल राशि को उसके उद्देश्य से जोड़ा जाएगा यानी सरकार की ओर से खाद्य सब्सिडी के लिए दी गई रकम का इस्तेमाल दूसरे कामों में नहीं किया जा सकेगा. इससे सरकार को ये ट्रैक करने में भी मदद मिलेगी कि सब्सिडी का इस्तेमाल निर्धारित उद्देश्य के लिए हुआ या नहीं. मुख्य सचिव के मुताबिक, अगर कोई लाभार्थी एक महीने के भीतर उपलब्ध डिजिटल सब्सिडी का इस्तेमाल नहीं करता, तो वो राशि वापस सरकार के खाते में चली जाएगी. चंडीगढ़ इस मामले में नया प्रयोग करने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश बनने जा रहा है. इससे पहले गुजरात, पुडुचेरी और चंडीगढ़ में CBDC के जरिए लक्षित सरकारी योजनाओं की डिलीवरी को लेकर पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया था. अब चंडीगढ़ में PMGKAY के तहत खाद्य सब्सिडी की CBDC आधारित व्यवस्था को पूरी तरह लागू किया जा रहा है.