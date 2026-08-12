चंडीगढ़ में अब डिजिटल रुपये से मिलेगा राशन, 14 अगस्त से शुरू होगी नई व्यवस्था
चंडीगढ़ में अब डिजिटल रुपये से राशन मिलेगा. 14 अगस्त से नई व्यवस्था शुरू होगी.
Published : August 12, 2026 at 9:54 PM IST|
Updated : August 12, 2026 at 10:34 PM IST
चंडीगढ़ : शहर में राशन लेने का तरीका अब बदलने जा रहा है. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) के तहत लाभार्थियों को मिलने वाली खाद्य सब्सिडी अब डिजिटल रुपये यानी Central Bank Digital Currency के जरिए दी जाएगी. इस नई व्यवस्था की शुरुआत 14 अगस्त को चंडीगढ़ से की जाएगी.
डिजिटल रुपए के जरिए गेहूं, चावल खरीद सकेंगे : चंडीगढ़ प्रशासन के मुख्य सचिव एच. राजेश प्रसाद ने बताया कि इस व्यवस्था का फायदा 55 हजार से ज्यादा लाभार्थियों को मिलेगा. राशन लेने के लिए शहर में 542 दुकानों को एम्पैनल किया गया है. लाभार्थी इनमें से किसी भी अधिकृत दुकान पर जाकर डिजिटल रुपये के जरिए गेहूं और चावल जैसे पात्र खाद्यान्न खरीद सकेंगे. नई व्यवस्था में लाभार्थी के डिजिटल वॉलेट में खाद्य सब्सिडी के लिए तय रकम भेजी जाएगी. इसके बाद दुकान पर लगे QR कोड को स्कैन कर भुगतान किया जा सकेगा. इस डिजिटल रुपये को केवल तय खाद्य सामग्री खरीदने के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा.
दूसरे कामों में नहीं किया जा सकेगा खाद्य सब्सिडी का इस्तेमाल : इस व्यवस्था की खास बात ये है कि डिजिटल राशि को उसके उद्देश्य से जोड़ा जाएगा यानी सरकार की ओर से खाद्य सब्सिडी के लिए दी गई रकम का इस्तेमाल दूसरे कामों में नहीं किया जा सकेगा. इससे सरकार को ये ट्रैक करने में भी मदद मिलेगी कि सब्सिडी का इस्तेमाल निर्धारित उद्देश्य के लिए हुआ या नहीं. मुख्य सचिव के मुताबिक, अगर कोई लाभार्थी एक महीने के भीतर उपलब्ध डिजिटल सब्सिडी का इस्तेमाल नहीं करता, तो वो राशि वापस सरकार के खाते में चली जाएगी. चंडीगढ़ इस मामले में नया प्रयोग करने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश बनने जा रहा है. इससे पहले गुजरात, पुडुचेरी और चंडीगढ़ में CBDC के जरिए लक्षित सरकारी योजनाओं की डिलीवरी को लेकर पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया था. अब चंडीगढ़ में PMGKAY के तहत खाद्य सब्सिडी की CBDC आधारित व्यवस्था को पूरी तरह लागू किया जा रहा है.
14 अगस्त से शुरू की जाएगी नई व्यवस्था : मुख्य सचिव एच. राजेश प्रसाद ने बताया कि चंडीगढ़ में खाद्य सब्सिडी के लिए DBT व्यवस्था पहले से लागू है. नई व्यवस्था को उसी सिस्टम का अगला कदम माना जा रहा है. पहले राशन का भौतिक वितरण, फिर बैंक खाते में सीधे सब्सिडी और अब डिजिटल रुपये के जरिए उद्देश्य-निर्धारित सब्सिडी. 14 अगस्त को होने वाले लॉन्च कार्यक्रम की अध्यक्षता पंजाब के राज्यपाल एवं चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया करेंगे. केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान मुख्य अतिथि होंगे, जबकि केंद्रीय शिक्षा एवं उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रल्हाद जोशी विशेष अतिथि के तौर पर मौजूद रहेंगे. उन्होंने कहा कि इस पहल से खाद्य सब्सिडी की व्यवस्था को ज्यादा पारदर्शी, ट्रेसेबल और आसान बनाने में मदद मिलेगी.
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