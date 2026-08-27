सरकारी दुकान से 16 लाख का राशन गायब, दुकान संचालक गिरफ्तार
खाद्य अधिकारी की जांच में लगभग 81.07 क्विंटल चावल के गबन की बात सामने आई थी. जिसके बाद मामला दर्ज किया गया.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : August 27, 2026 at 7:43 AM IST
रायपुर: तेलीबांधा थाना अंतर्गत सरकारी राशन दुकान से 16 लाख रुपए का राशन गायब हो गया है. इसकी शिकायत खाद्य अधिकारी ने तेलीबांधा थाने में कराई. जांच के बाद पुलिस ने राशन गबन करने के मामले में एक आरोपी को बुधवार को गिरफ्तार किया है. पकड़ा गया आरोपी तेलीबांधा थाना अंतर्गत जोरा के वार्ड क्रमांक 51 का राशन दुकान संचालक है, जिसका ID क्रमांक 442001026 है. जांच के दौरान बड़ी मात्रा में चावल का स्टॉक कम पाया गया. जिसके बाद राशन दुकान के संचालक टोपेश्वर साहू को अरेस्ट किया गया.
रायपुर मध्य जोन के DCP तारकेश्वर पटेल ने बताया कि खाद्य विभाग ने 29 अक्टूबर 2025 को राशन दुकान का निरीक्षण किया था. इस दौरान हितग्राहियों ने शिकायत की थी कि उन्हें अक्टूबर महीने के पीडीएस का चावल और शक्कर नहीं मिला है. जांच के दौरान दुकान में लगभग 265 राशन कार्ड मिले थे. आरोप है की दुकान संचालक ने हितग्राहियों से राशन कार्ड जमा कराने के साथ ही ई पॉस मशीन से उनका बायोमेट्रिक सत्यापन भी कराया गया. इसके बाद हितग्राहियों को ना ही राशन कार्ड दिया गया और ना ही उन्हें राशन दिया गया.
जांच में लगभग 81.07 क्विंटल चावल के गबन की बात सामने आई थी. आगे जांच की गई तो पता चला कि ई पास रिकॉर्ड और दुकान के वास्तविक स्टॉक में भारी अंतर मिला. प्रारंभिक जांच में 333.97 क्विंटल चावल की कमी पाई गई थी. रिकॉर्ड के अनुसार 12 से 15 अक्टूबर के बीच राशन दुकान में 232.90 क्विंटल चावल पहुंचा था. लेकिन इसकी विधिवत पावती नहीं ली गई थी. दुकान के स्टॉक रजिस्टर और आवश्यक सूचना बोर्ड भी नहीं मिले.
राशन दुकान में गड़बड़ी मिलने पर राशन दुकान के संचालक को कारण बताओं नोटिस भेजा गया था, लेकिन उसने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया. 4 नवंबर 2025 को राशन दुकान के संचालक को निलंबित कर दिया गया. इसके बाद राशन दुकान को दूसरी संस्था से जोड़ दिया गया. 7 नवंबर को दुकान हस्तांतरण के लिए दोबारा भौतिक सत्यापन कराया गया. जिसमें चावल की कमी बढ़कर 389.24 क्विंटल अर्थात 778.48 बोरी पाई गई. इस तरह से जांच के मुताबिक सरकारी राशन के गबन और धोखाधड़ी से करीब 15.91 लाख रुपए की वित्तीय हानि शासन को हुई. इस पूरे मामले की शिकायत के बाद थाने में मामला दर्ज कराया गया. साक्ष्य और प्रमाण मिलने के बाद पुलिस ने राशन दुकान के संचालक टोपेश्वर साहू को गिरफ्तार कर ज्यूडिशियल रिमांड में जेल भेज दिया है.