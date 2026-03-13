ETV Bharat / state

राशन दुकानों में ठेकेदारी का आरोप: धमतरी कलेक्ट्रेट पहुंची महिलाएं, महिला समूहों का खाद्य निरीक्षक पर भी आरोप

धमतरी. जिले में राशन दुकानों के संचालन को लेकर विवाद सामने आया है. बड़ी संख्या में महिला स्व सहायता समूह की महिलाएं कलेक्ट्रेट पहुंचीं और शिकायत आवेदन देकर जांच की मांग की. महिलाओं का आरोप है कि धमतरी में कार्यरत रहे तत्कालीन खाद्य निरीक्षक नरेश पिपरे ने राशन दुकानों को ठेके पर दे दिया है. उनका कहना है कि करीब 2500 रुपये प्रतिमाह लेकर कुछ समूहों को कई-कई राशन दुकानें संचालित करने के लिए दे दी गई हैं, जिससे कई महिला स्व सहायता समूहों की महिलाओं को रोजगार नहीं मिल पा रहा है.

कुछ समूहों को एक से ज्यादा राशन दुकान

महिलाओं ने बताया कि सरकार की योजना के अनुसार राशन दुकानों का संचालन महिला स्व सहायता समूहों को दिया जाता है, ताकि उन्हें रोजगार मिल सके. लेकिन आरोप है कि कुछ महिलाओं को पैसे का लालच देकर उनके नाम पर दुकानों का संचालन खुद किया जा रहा है. शिकायत में रिसाईपारा पश्चिम, रामपुर वार्ड, रुद्री, सोरम, करेठा, अर्जुनी, अछोटा, बंजारी, पोटियाडीह, मथुराडीह और बागोडार सहित कई दुकानों का जिक्र किया गया है. महिलाओं का कहना है कि प्रीति महिला स्व सहायता समूह जैसे कुछ समूहों को एक से अधिक राशन दुकानें दी गई हैं.

अपने समूह को भी काम मिले इसकी मांग करने आए हैं. कुछ समूह फर्जी तरीके से बनाए गए हैं और दुकानों का संचालन वास्तव में दूसरे लोग कर रहे हैं. दुकानों से जुड़े कई काम रुद्री के एक विक्रेता द्वारा किए जाते हैं. अगर कोई विक्रेता आपत्ति करता है तो उसे परेशान कर दुकान से हटा दिया जाता है.- खेमलता देवांगन, महिला स्व सहायता समूह

SDM ने जांच की बात कही

महिलाओं ने प्रशासन से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग की है. वहीं धमतरी के एसडीएम पीयूष तिवारी ने कहा कि महिलाओं का आवेदन प्राप्त हुआ है. मामले की जांच खाद्य विभाग से करवाई जाएगी और जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी.