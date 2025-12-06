बिहार के इस गांव में 25 साल बाद लोगों को मिला राशन, कभी नक्सलियों के हमले में शहीद हो गए थे SP
जमुई जिले के अति नक्सल प्रभावित गांव चोरमारा में 25 साल बाद राशन वितरण किया गया. इसबार यहां मतदान भी हुआ था.
Published : December 6, 2025 at 9:02 PM IST
जमुई: बिहार के जमुई जिले के नक्सल प्रभावित चोरमारा गांव के लोगों में खुशी का माहौल है, क्योंकि यहां 25 साल बाद सरकार की ओर से राशन वितरण किया गया. जिला प्रशासन ने अपनी अनुपस्थिति में लोगों के बीच राशन बंटवाया.
2025 में पहली बार मतदान: बिहार चुनाव 2025 में पहली बार चोरमारा में मतदान हुआ था. यह इलाका जमुई-मुंगेर जिले के बॉर्डर पर आता है. अति नक्सल प्रभावित है. यहां के ग्रामीणों ने 25 वर्ष बाद गांव के ही मतदान केंद्र पर वोट डाले थे. इससे पहले दर्जनों गांव के लोग जंगल, पहाड़, पथरीले रास्ते से चलकर 30-40 किमी दूर बरहट प्रखंड में मतदान केंद्रों पर वोट डालने जाते थे.
डीएम के निर्देश पर राशन वितरण: जिलाधिकारी नवीन कुमार के निर्देश पर जन वितरण प्रणाली के तहत सैंकड़ों ग्रामीणों के बीच राशन का वितरित की गयी. इस दौरान जमुई अनुमंडल पदाधिकारी सौरव कुमार और अपर समाहर्ता रविकान्त मौजूद रहे.
नक्सलियों का गढ़ है इलाका: जमुई मुख्यालय से लगभग 45-50 किलोमीटर दूर पर भीमबांध जंगल, पहाड़ के बीच बसे दर्जनों गांव में सड़क, बिजली, मोबाइल नेटवर्क नहीं पहुंच पाया है. नक्सलियों के लिए सबसे सेफ जोन माना जाने वाला इलाका है, जिसे 'लाल गलियारा, नक्सलियो की मांद' भी कहा जाता था. हालांकि प्रशासन की कार्रवाई से यह इलाका अब विकास की राह पर चल रहा है.
एसपी हो गए थे शहीद: चोरमारा ही वो जगह है, जहां सरकारी स्कूल भवन को नक्सलियों ने बारूद लगाकर उड़ा दिया था. भीमबांध का जंगल वो जगह है, जहां मुंगेर के एसपी नक्सलियों द्वारा लगाऐ गए बारूदी सुरंग के शिकार हो शहीद हो गए थे. मुठभेड़ में कई सुरक्षाबल भी आहत हुऐ थे. 25 साल बाद चोरमारा गांव में मतदान कराने के बाद आज जिला प्रशासन की पहल से उक्त गांव में राशन वितरण कराया गया.
"नक्सली समस्या के चलते पिछले 25 वर्षो से गांव में राशन वितरण संभव नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब सुरक्षा और प्रशासनिक व्यवस्था मजबूत होने के बाद गांव में ही पीडीएस वितरण का निर्णय लिया गया है." -सौरव कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी, जमुई
ये भी पढ़ें:
जहां नक्सलियों के डर से कांपते थे लोग, आज यहां सुनाई देता है बच्चों का ककहरा
नक्सलियों के गढ़ में आजादी के 75 साल बाद पहुंचा टेलीविजन, ग्रामीणों में खुशी की लहर