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खबर दिखाने के बाद हरकत में आया प्रशासन, रेवाड़ी के राशन डिपो पर की छापेमारी, भीगी मिली गेहूं और चीनी की बोरी

ईटीवी भारत की खबर के बाद खाद्य-आपूर्ति विभाग ने राशन डिपो पर छापा मारा. भीगा गेहूं, चीनी और कीचड़ लगी तेल की बोतलें मिलीं.

Ration Depot Negligence in Rewari
Ration Depot Negligence in Rewari (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : July 15, 2026 at 11:26 AM IST

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रेवाड़ी: ईटीवी भारत की खबर का एक बार फिर बड़ा असर देखने को मिला है. अंबेडकर चौपाल में रखे सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के राशन के भीगने और उसे दोबारा वितरित किए जाने के आरोपों के बाद खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी है. विभाग के आदेश पर गठित तीन सदस्यीय इंस्पेक्टरों की टीम ने राशन डिपो पर छापेमारी कर जांच की.

क्या है पूरा मामला? स्थानीय लोगों का आरोप है कि हाल ही में हुई बारिश के दौरान अंबेडकर चौपाल में जलभराव हो गया था, जिससे गरीब परिवारों के लिए रखा गया पीडीएस का गेहूं भीग गया. इसके बावजूद डिपो संचालक ने भीगे हुए गेहूं को धूप में सुखाकर लाभार्थियों में बांटने की तैयारी कर ली. इस मामले को ईटीवी भारत ने प्रमुखता से प्रकाशित किया था.

ईटीवी भारत की खबर का असर, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने की कार्रवाई (ETV Bharat)

ईटीवी भारत की खबर के बाद हुई कार्रवाई: खबर प्रकाशित होने के बाद जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक (डीएफएससी) के निर्देश पर तीन इंस्पेक्टरों की एक कमेटी का गठन किया गया. जांच टीम ने संबंधित राशन डिपो पर पहुंचकर छापेमारी की और राशन के रखरखाव की स्थिति का निरीक्षण किया.

जांच में क्या-क्या मिला? जांच के दौरान दुकान का ताला खोला गया तो अंदर का नजारा चौंकाने वाला था. टीम को वहां 20 कट्टे चीनी और 25 से अधिक कट्टे गेहूं पानी से भीगे हुए मिले. इसके अलावा सरसों के तेल की बोतलों पर भी कीचड़ लगी हुई थी. दुकान के अंदर से दुर्गंध आने के कारण जांच टीम के सदस्यों को मास्क लगाकर निरीक्षण करना पड़ा. स्थानीय लोगों का आरोप है कि खराब और भीगे हुए राशन को ही लाभार्थियों में वितरित करने की कोशिश की जा रही थी, जिससे गरीब परिवारों के स्वास्थ्य पर भी खतरा पैदा हो सकता है.

Ration Depot Negligence in Rewari
20 कट्टे चीनी और 25 से अधिक कट्टे गेहूं पानी से भीगे हुए मिले (ETV Bharat)

डिपो संचालक ने क्या कहा? डिपो संचालक नगरमल ने बताया कि "7 जुलाई को हुई भारी बारिश के कारण अंबेडकर चौपाल में पानी भर गया था, जिसकी वजह से राशन प्रभावित हुआ. भीगे हुए राशन को धूप में सुखाया जा रहा है और पूरे मामले की जानकारी विभाग को दे दी गई है. अब आगे क्या कार्रवाई होगी, इसका फैसला सरकार और संबंधित विभाग द्वारा किया जाएगा. यदि विभाग द्वारा कोई भरपाई निर्धारित की जाती है तो वो नियमानुसार की जाएगी."

इंस्पेक्टर ने क्या कहा? मामले की जांच कर रहे इंस्पेक्टर बृजमोहन ने कहा कि "मैं अपनी जांच रिपोर्ट तैयार कर उच्च अधिकारियों को भेजूंगा." हालांकि उन्होंने मामले पर अधिक जानकारी देने से इनकार करते हुए कहा कि अंतिम निर्णय और आधिकारिक जानकारी उच्च अधिकारियों द्वारा ही साझा की जाएगी.

ये भी पढ़ें- रेवाड़ी PDS पर सवाल: बारिश से भीगा राशन, बदबूदार गेहूं सुखाकर बांटने की तैयारी का आरोप, डिपो संचालक ने दी सफाई

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