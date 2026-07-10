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चित्तौड़गढ़ में राशन डीलर का घोटाला, 9672 किलो गेहूं किया गायब, FIR दर्ज

चित्तौड़गढ़: जिले की राशमी थाना पुलिस ने हरनाथपुरा की उचित मूल्य दुकान के संचालक के खिलाफ 9,672 किलो गेहूं गबन करने के आरोप में प्रकरण दर्ज किया है. पुलिस थाने पर जिला रसद अधिकारी की जांच रिपोर्ट के आधार पर प्रवर्तन निरीक्षक ने प्रकरण दर्ज करवाया है. पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

पुलिस में दर्ज की शिकायत: राशमी थानाधिकारी रतन सिंह ने बताया कि पुलिस थाने पर रसद विभाग चित्तौड़गढ़ प्रवर्तन निरीक्षक विजय थालौद ने रिपोर्ट पेश की. रिपोर्ट में बताया कि राशमी तहसील स्थित उचित मूल्य दुकानदार पृथ्वीराज कच्छावा निवासी हरनाथपुरा (पोस संख्या 13733) की गत 21 जनवरी 2024 को तत्कालीन प्रवर्तन अधिकारी हितेश जोशी की ओर से जांच की गई थी.

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9,672 किग्रा गेहूं का अंतर: उन्होंने बताया कि जांच में दुकान पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरण के लिए पोस मशीन में 11,283 किलोग्राम गेहूं दर्ज था, लेकिन मौके पर भौतिक रूप से केवल 1611 किलोग्राम गेहूं ही पाया गया. इस प्रकार 9,672 किग्रा गेहूं का अंतर पाया गया. इस गबन के विरुद्ध जिला रसद कार्यालय की ओर से उचित मूल्य दुकानदार को कुल 4 नोटिस जारी किए गए.