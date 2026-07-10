चित्तौड़गढ़ में राशन डीलर का घोटाला, 9672 किलो गेहूं किया गायब, FIR दर्ज
पुलिस ने उचित मूल्य दुकानदार पृथ्वीराज कच्छावा पर 9672 किलो गेहूं गबन करने का मामला दर्ज किया है. जांच में बड़ा घोटाला सामने आया.
Published : July 10, 2026 at 5:27 PM IST
चित्तौड़गढ़: जिले की राशमी थाना पुलिस ने हरनाथपुरा की उचित मूल्य दुकान के संचालक के खिलाफ 9,672 किलो गेहूं गबन करने के आरोप में प्रकरण दर्ज किया है. पुलिस थाने पर जिला रसद अधिकारी की जांच रिपोर्ट के आधार पर प्रवर्तन निरीक्षक ने प्रकरण दर्ज करवाया है. पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
पुलिस में दर्ज की शिकायत: राशमी थानाधिकारी रतन सिंह ने बताया कि पुलिस थाने पर रसद विभाग चित्तौड़गढ़ प्रवर्तन निरीक्षक विजय थालौद ने रिपोर्ट पेश की. रिपोर्ट में बताया कि राशमी तहसील स्थित उचित मूल्य दुकानदार पृथ्वीराज कच्छावा निवासी हरनाथपुरा (पोस संख्या 13733) की गत 21 जनवरी 2024 को तत्कालीन प्रवर्तन अधिकारी हितेश जोशी की ओर से जांच की गई थी.
इसे भी पढ़ें- गरीबों के हिस्से के 260 क्विंटल गेहूं डकार गया राशन डीलर, आरोपी का प्राधिकार पत्र निलंबित
9,672 किग्रा गेहूं का अंतर: उन्होंने बताया कि जांच में दुकान पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरण के लिए पोस मशीन में 11,283 किलोग्राम गेहूं दर्ज था, लेकिन मौके पर भौतिक रूप से केवल 1611 किलोग्राम गेहूं ही पाया गया. इस प्रकार 9,672 किग्रा गेहूं का अंतर पाया गया. इस गबन के विरुद्ध जिला रसद कार्यालय की ओर से उचित मूल्य दुकानदार को कुल 4 नोटिस जारी किए गए.
गेहूं का गबन किया: वहीं, अंतिम नोटिस दिसंबर 2025 में दिया गया, लेकिन दुकानदार की ओर से किसी भी नोटिस का जवाब नहीं दिया गया और न ही 9,672 किग्रा गेहूं की पूर्ति की गई. रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि उचित मूल्य दुकानदार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत पात्र उपभोक्ताओं को वितरित किए जाने वाले 9,672 किग्रा गेहूं का गबन कर निजी लाभ के लिए उपयोग किया.
इसे भी पढ़ें- उचित मूल्य दुकानों से गेहूं चोरी करने वाले दो आरोपी गिरफ्तार, 34 क्विंटल गेहूं बरामद
मामले की जांच में जुटी पुलिस: राशमी थानाधिकारी रतन सिंह ने बताया कि यह कृत्य राजस्थान खाद्यान्न व आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 की शर्त संख्या 2,5,9,11 व 17 सी, सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2011 तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दंडनीय अपराध है. पुलिस ने प्रवर्तन निरीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया. मामले की जांच राशमी थानाधिकारी रतन सिंह को सौंपी गई है.