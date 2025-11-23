ETV Bharat / state

राशन कार्ड की ई केवाईसी नहीं हुई तब भी मिलेगा राशन, उपभोक्‍ताओं को मंत्री ने दी बड़ी राहत

कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ( Photo-ETV Bharat )