"20 साल की वफादारी का ये सिला?", कांग्रेस से सस्पेंड होने के बाद बोले रतिया विधायक जरनैल सिंह
कांग्रेस पार्टी से सस्पेंड किए जाने के बाद रतिया विधायक जरनैल सिंह ने बेबाकी से अपनी बात रखी है.
Published : April 16, 2026 at 5:28 PM IST|
Updated : April 16, 2026 at 5:47 PM IST
फतेहाबाद : कांग्रेस पार्टी से सस्पेंड किए गए रतिया के विधायक जरनैल सिंह मीडिया के सामने आए और कहा कि "रतिया में कांग्रेस को मैंने अपनी मेहनत से खड़ा किया है, कांग्रेस हाई कमान के द्वारा एक तरफा कार्रवाई की गई है. हाई कमान से मिलकर अपना पक्ष रखूंगा. उन्होंने आगे कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा से 20 साल की वफादारी का आज ये सिला मिला है मुझे. उन्होंने कहा कि वोटरों से बातचीत के बाद ही वे आगे का फैसला लेंगे.
"हाईकमान ने लिया एक तरफा फैसला" : आज कांग्रेस पार्टी ने राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग करने वाले पांच विधायकों को सस्पेंड कर दिया. इसमें रतिया के विधायक जरनैल सिंह का भी नाम शामिल है. इसके बाद जरनैल सिंह मीडिया के सामने आए. जरनैल सिंह ने कहा कि मुझे मीडिया के जरिए ही ये पता चला है कि कांग्रेस पार्टी ने मुझे सस्पेंड कर दिया है. ये पार्टी हाईकमान के द्वारा लिया गया एक तरफा फैसला है.
"20 साल की वफादारी का ये सिला?" : जरनैल सिंह ने कहा कि रतिया में कांग्रेस पार्टी कभी नहीं जीती थी, रतिया में कांग्रेस को जिंदा करने वाला जरनैल सिंह है. जरनैल सिंह ने कहा कि वे अपने वोटरों से सलाह करके के आगामी फैसला लेंगे. साथ ही वे कांग्रेस हाई कमान के सामने भी अपना पक्ष रखेंगे. जरनैल सिंह ने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की 20 साल की वफादारी का उन्हें ये नतीजा आज मिला है कि उन्हें आज पार्टी से सस्पेंड कर दिया गया है.
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