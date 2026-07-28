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राजेंद्र राठौड़ का वार, कहा-पेपर लीक के खिलाफ कानून का विरोध कर युवाओं को छल रहा इंडिया गठबंधन

बैसाखियों पर चलने की कोशिश: पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने मंगलवार को मीडिया में जारी बयान में कहा कि राजस्थान में पेपर लीक मामलों को लेकर छात्रों का बड़ा आंदोलन हुआ था. कांग्रेस ने उस आंदोलन की बैसाखियों पर चलने की कोशिश की. खुद को छात्रों का हितैषी बताने का प्रयास किया, लेकिन जब छात्रों की मांग के अनुरूप सख्त एंटी पेपर लीक कानून लाने का समय आया तो कांग्रेस और इंडिया गठबंधन संसद में व्यवधान खड़ा करने में जुट गए. युवाओं ने अपना आंदोलन इस उम्मीद के साथ समाप्त किया था कि भविष्य में ऐसी घटनाओं पर रोक लगाने को कड़ा कानून बनाया जाएगा, लेकिन अब कानून बनने की प्रक्रिया में विपक्ष बाधा डाल रहा है.

जयपुर : संसद में पेपर लीक के खिलाफ कानून को लेकर राजनीतिक बहस के बीच विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष रहे राजेंद्र राठौड़ ने कांग्रेस और इंडिया गठबंधन पर तीखा हमला बोला. राठौड़ ने आरोप लगाया कि कांग्रेस छात्र हितों की राजनीति करने का दिखावा कर रही है, जबकि पेपर लीक मामलों में उसकी भूमिका पहले ही सवालों के घेरे में रही है. अब जब केंद्र सरकार सख्त कानून लाई है तो कांग्रेस उसका विरोध कर युवाओं के साथ छल कर रही है.

राहुल पर निशाना: पूर्व मंत्री राठौड़ ने आरोप लगाया कि इंडिया गठबंधन संसदीय लोकतंत्र को कमजोर करने का प्रयास कर रहा है और गंभीर विषयों पर चर्चा से बच रहा है. पूर्व नेता प्रतिपक्ष ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें यह भ्रम हो गया है कि संसद में शोर-शराबा करने से लोकप्रियता बढ़ती है. लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होती है, लेकिन उसे संसद की प्रक्रियाओं में भाग लेकर अपनी बात रखनी चाहिए. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस और उसके सहयोगी सदन की कार्यवाही को बाधित कर लोकतांत्रिक परंपराओं को नुकसान पहुंचा रहे हैं.

कोचिंग संस्थानों को कांग्रेस का संरक्षण : राठौड़ ने राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के उस बयान पर पलटवार किया, जिसमें उन्होंने पेपर लीक मामलों को लेकर भाजपा पर सवाल उठाए थे. राठौड़ ने कहा कि जिन लोगों के हाथ विद्यार्थियों की भावनाओं को कुचलने में रंगे हैं, उन्हें इस विषय पर नैतिकता का पाठ पढ़ाने का अधिकार नहीं है. उन्होंने आरोप लगाया कि राजस्थान में सामने आए कई पेपर लीक मामलों में सीकर के कोचिंग संस्थानों की बड़ी भूमिका रही और इन संस्थानों को तत्कालीन कांग्रेस सरकार के दौरान संरक्षण मिला.

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डोटासरा पर तंज: राठौड़ ने दावा किया कि इन संस्थानों को गोविंद सिंह डोटासरा का संरक्षण प्राप्त था. उन्होंने कहा कि अब डोटासरा बयान देकर केवल सस्ती लोकप्रियता हासिल करना चाहते हैं, लेकिन प्रदेश की जनता और युवा सब कुछ जानते है. राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस युवाओं के मुद्दों पर राजनीति कर रही है, जबकि भाजपा सरकार पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया और नकल माफिया पर सख्त कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने विश्वास जताया कि एंटी पेपर लीक कानून युवाओं के भविष्य की सुरक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा और कांग्रेस इस मुद्दे पर राजनीतिक लाभ लेने के अपने प्रयास में सफल नहीं होगी.

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