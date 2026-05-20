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राहुल गांधी के बयान पर भड़के मदन राठौड़, बोले, 'महापुरुषों को गद्दार कहना राजनीतिक और वैचारिक दिवालियापन'

'राहुल गांधी में संस्कारों का अभाव': मदन राठौड़ ने कहा कि राहुल गांधी की भाषा में संस्कारों का अभाव साफ दिखाई देता है और यह उनके वरिष्ठ नेताओं से मिली राजनीतिक शिक्षा का परिणाम है. इसके साथ राठौड़ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृहमंत्री को लेकर कांग्रेस नेता द्वारा दिए गए बयान बेहद आपत्तिजनक हैं. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की निंदा के लिए शब्द कम पड़ रहे हैं और देश की जनता उन्हें पहले ही नकार चुकी है. भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि आलोचना लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन मर्यादा और तथ्य के साथ होनी चाहिए.

जयपुर: कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर दिए बयान के बाद दिल्ली से लेकर राजस्थान तक भाजपा नेताओं ने मोर्चा खोल दिया है. इसी कड़ी में बुधवार को भाजपा मुख्यालय पर मीडिया से बात करते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने राहुल गांधी के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि देशभक्ति और राष्ट्रीय चरित्र वाले महापुरुषों के लिए 'गद्दार' जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना राहुल गांधी के राजनीतिक और वैचारिक दिवालियापन को दर्शाता है. राठौड़ ने कांग्रेस की ओर से पेट्रोल-डीजल के दामों में वृद्धि के आरोपों पर भी पलटवार करते हुए कहा कि 90 पैसे बढ़ने से कोई तूफान नहीं बचेगा. वैश्विक संकट के समय यह कोई बड़ा मामला नहीं है. राठौड़ ने शिव विधायक रविंद्र भाटी की आत्मदाह करने की कोशिश के मामले पर कहा कि उन्होंने कानून रूप से अपराध किया है.

'90 पैसे बढ़ने से तूफान नहीं आएगा': पेट्रोल-डीजल की कीमतों में हालिया बढ़ोतरी को लेकर कांग्रेस के विरोध पर प्रतिक्रिया देते हुए मदन राठौड़ ने कहा कि 90 पैसे की वृद्धि कोई बड़ा संकट नहीं है, लेकिन कांग्रेस इसे मुद्दा बनाकर देश में अफरा-तफरी फैलाने की कोशिश कर रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता जनता के बीच पैनिक क्रिएट करना चाहते हैं ताकि भगदड़ जैसी स्थिति बने. राठौड़ ने कहा कि पूरी दुनिया इस समय वैश्विक संकट और युद्ध जैसी परिस्थितियों से गुजर रही है. कई देशों में पेट्रोल-डीजल की भारी कमी और मूल्य वृद्धि देखी जा रही है, लेकिन भारत सरकार लगातार स्थिति को नियंत्रित करने में सफल रही है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा ईंधन की बचत और वाहन साझा करने की अपील को कांग्रेस गलत तरीके से पेश कर रही है. अमेरिका, इजरायल और ईरान जैसे देशों में भी ऊर्जा संकट की स्थिति बनी हुई है, जबकि भारत के जहाज लगातार पेट्रोल-डीजल लेकर देश पहुंच रहे हैं. विपक्ष को इस उपलब्धि की सराहना करनी चाहिए, लेकिन वह केवल राजनीतिक सुर्खियां बटोरने में लगा है.

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'ग्राम विकास चौपाल से बढ़ा सरकार और जनता का जुड़ाव': भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने राज्य सरकार की ग्राम विकास चौपाल योजना को लेकर भी बयान दिया. उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार के प्रति उत्साह दिखाई दे रहा है और जनप्रतिनिधियों का जनता से सीधा जुड़ाव मजबूत हुआ है. राठौड़ ने दावा किया कि भाजपा पंचायत चुनावों के लिए पूरी तरह तैयार है और पार्टी को जनता का समर्थन मिलेगा. उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछली कांग्रेस सरकार ने 13 वर्षों तक पंचायत चुनाव नहीं करवाए, जबकि भाजपा सरकार सभी चुनाव एक साथ कराने की दिशा में काम कर रही है ताकि बार-बार चुनावी खर्च और प्रशासनिक दबाव से बचा जा सके.

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'रविंद्र भाटी के आत्मदाह प्रयास कानून अपराध': विधायक रविंद्र भाटी द्वारा पेट्रोल छिड़ककर आत्मदाह की कोशिश के मामले पर राठौड़ ने कहा कि यह किसी जनप्रतिनिधि को शोभा नहीं देता. बोतल में पेट्रोल लेकर आना और खुद पर छिड़कना कानूनन अपराध है. यह हताशा की पराकाष्ठा है और ऐसा नेता जनता को क्या संदेश देगा. जनप्रतिनिधियों को संयमित आचरण करना चाहिए क्योंकि समाज उन्हें आदर्श के रूप में देखता है. वहीं, राज्यसभा चुनाव में प्रत्याशी चयन को लेकर पूछे गए सवाल पर राठौड़ ने कहा कि प्रदेश संगठन अपना काम कर चुका है और अब अंतिम निर्णय पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व करेगा. उन्होंने कहा कि भाजपा में सामूहिक नेतृत्व की परंपरा है और सभी निर्णय विचार-विमर्श के बाद लिए जाते हैं.