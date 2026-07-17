ETV Bharat / state

जब प्रभु का रथ निकला तब होने लगी बारिश, जगन्नाथ के संग भीगे श्रद्धालु

जांजगीर चांपा: जगन्नाथ पुरी के तर्ज पर जांजगीर चांपा जिला मुख्यालय में रथ यात्रा का आयोजन किया गया. नगर के ऐतिहासिक भीमा तालाब मंदिर और वृन्दावन कुटीर नैला से रथ यात्रा निकली, शाम से देर रात तक श्रद्धालुओं ने बारिश में झूमते हुए महाप्रभु का रथ खींचा और जय जगन्नाथ जयकारा लगाते हुए निकले.

गुरुवार को जिले में रथ यात्रा उत्सव धूमधाम से मनाई गई. वृन्दावन कुटीर नैला के द्वारा कलेक्ट्रेट चौक से रथ सजाकर प्रभु जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा बहन को बैठाकर गाजा बाजा के साथ झूमते हुए नगर भ्रमण के लिए निकले. भगवान जगन्नाथ की रथयात्रा के साथ ही बारिश भी शुरू हो गई और श्रद्धालु झूमते हुए रथ को खींचते रहे.

जांजगीर चांपा में रथ यात्रा (ETV Bharat Chhattisgarh)

पिछले 10 साल से रथ यात्रा निकाली जा रही है. हर साल इस रथ यात्रा में हजारों श्रद्धालु शामिल होते हैं -प्रतीक गुप्ता, श्रद्धालु

रथ यात्रा में शामिल हुए हजारों श्रद्धालु

वही ऐतिहासिक भीमा तालाब के पास प्रसिद्ध कर्मा नृत्य के साथ ढ़ोल ताशों और डीजे के साथ जगन्नाथ प्रभु की रथ यात्रा निकाली गई. भगवान जगन्नाथ के साथ बहन सुभद्रा और बलदाऊ के साथ रथ की विशेष सजावट की गई. नगर के पुरानी बस्ती के साथ शारदा चौक, नेता जी चौक और कचहरी चौक से होते हुए शिव मंदिर में मौसी का घर बना कर रखा गया.

धूमधाम से निकाली गई जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा (ETV Bharat Chhattisgarh)

मान्यता है कि पुरी के भगवान जगन्नाथ प्रभु कलयुग में साक्षात रूप में है. वहां आज भी भगवान जगन्नाथ नील माधव के रूप में विद्यमान है. भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा और बलदाऊ भैया को ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन 108 घड़ों से देव स्नान कराया जाता है, जिससे प्रभु जगन्नाथ बीमार पड़ जाते हैं और आयुर्वेदिक उपचार के बाद स्वस्थ होकर अपने भाई बहनों के साथ भक्तो को दर्शन देने रथ में सवार हो कर निकलते है और मौसी के घर में विश्राम करते हैं 15 दिनों के बाद फिर से अपने मूल स्थान लौटते हैं.जगन्नाथ प्रभु की इस मान्यता को जांजगीर चांपा में भी निभाया जाता है.