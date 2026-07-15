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रथ पर सवार होकर निकले ठाकुरजी द्वारिकाधीश महाराज, दर्शन के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़

रथ पर सवार होकर निकले ठाकुर द्वारिकाधीश महाराज, दर्शन के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़ ( Photo Credit; ETV Bharat )

मथुरा: प्रसिद्ध द्वारकाधीश मंदिर में बुधवार को भव्य रथयात्रा का आयोजन किया गया. इस दौरान ठाकुर जी बाल स्वरूप में भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ मंदिर प्रांगण में रथ पर सवार हुए, जिनके दर्शन के लिए सैकड़ों श्रद्धालु उमड़ पड़े. मंदिर प्रांगण में रथयात्रा की पहली झांकी सुबह 10:00 बजे सजाई गई, जबकि दूसरी, तीसरी और चौथी झांकी दोपहर 1:00 बजे के बाद निकाली गईं. इसी क्रम में अब गुरुवार को वृंदावन में भी एक विशाल रथ मेले का आयोजन किया जाएगा.

दरअसल, बुधवार को द्वारकाधीश मंदिर में भव्य रथ मेले का आयोजन किया गया. इस अवसर पर लकड़ी से निर्मित एक अत्यंत सुंदर रथ को फूलों से सजाया गया, जिसकी विशेषता यह थी कि इसमें एक भी लोहे की कील का उपयोग नहीं किया गया है. इस रथ में बाल स्वरूप श्रीकृष्ण, उनके बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा को विराजमान कराया गया. मंदिर प्रांगण में सुबह 10:00 बजे रथ यात्रा की पहली झांकी निकाली गई और ठाकुरजी को पूरे मंदिर परिसर में भ्रमण कराया गया. इसके बाद दोपहर 1:00 बजे से दूसरी और तीसरी झांकी निकाली गई. इस दौरान दूर-दराज से आए श्रद्धालुओं ने ठाकुर जी के इस अद्भुत और अलौकिक रूप के दर्शन किए.

कल वृंदावन और श्री कृष्ण जन्मभूमि पर निकलेगी रथ यात्रा