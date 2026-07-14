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रथयात्रा 2026, जगन्नाथ मंदिर से निकलेगी रथयात्रा, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और सांसद सहित कई मंत्री होंगे शामिल

16 जुलाई को प्रदेश की राजधानी रायपुर सहित पूरे देश में भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा निकाली जाएगी.

Rath Yatra at Raipur Jagannath Temple
रायपुर जगन्नाथ मंदिर में रथ यात्रा (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 14, 2026 at 4:45 PM IST

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रायपुर: राजधानी रायपुर के अवंती विहार स्थित जगन्नाथ मंदिर से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जाएगी. रथ यात्रा के कार्यक्रम में भगवान जगन्नाथ के साथ बलभद्र और उनकी बहन सुभद्रा भी शामिल होते हैं. इस रथयात्रा में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेका, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सहित मंत्री और सांसद के साथ ही कई विधायक शामिल होंगे.

सोने के झाड़ू से रास्ते की होगी सफाई

भगवान जगन्नाथ की रथयात्रा निकालने के पहले राज्यपाल और मुख्यमंत्री के द्वारा मंगल आरती के साथ ही सोने के झाड़ू से रास्ते की सफाई की जाएगी. रथ यात्रा का आयोजन आदिकाल से होता आ रहा है. भगवान जगन्नाथ अस्वस्थ होने के बाद गुंडीचा रानी यानी अपनी मौसी के घर जाते हैं. एक सप्ताह तक वहां रहने के बाद दशमी तिथि यानी 24 जुलाई बाहुडा यात्रा के दिन भगवान फिर से जगन्नाथ मंदिर में विराजित होंगे.

रायपुर में रथ यात्रा (ETV BHARAT)

16 जुलाई को रथयात्रा

जगन्नाथ मंदिर सेवा समिति के संस्थापक और अध्यक्ष पुरंदर मिश्रा ने बताया कि 16 जुलाई को रथ यात्रा का पर्व मनाया जाएगा, जिसकी तैयारियां जगन्नाथ मंदिर में लगभग पूरी कर ली गई है. मंगलवार शाम को नेत्रोत्सव कार्यक्रम होगा. बुधवार को दिनभर भगवान भक्तों को दर्शन देने के लिए उपस्थित रहेंगे. 16 जुलाई की सुबह 7 बजे से पूजा पाठ आरंभ होगी.

सुबह 11 से 12 बजे तक छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, प्रदेश के मुख्यमंत्री, सभी मंत्रिगण, सांसद-विधायक, पूर्व मंत्री जगन्नाथ सेवा समिति के पदाधिकारियों को आमंत्रित किया गया है. जिसके बाद रथयात्रा का पर्व धूमधाम से मनाया जाएगा.

16 जुलाई को दोपहर 3 बजे रथ खींचने का कार्यक्रम आयोजित किया गया है, तब तक भगवान जगन्नाथ रथ में विराजमान होंगे और लोगों को दर्शन देंगे. दोपहर 3 बजे रथ को खींचते हुए बीटीआई ग्राउंड ले जाया जाएगा. वहां पर भक्त, भगवान जगन्नाथ के दर्शन कर सकेंगे. रथ यात्रा का यह पर्व भक्त और भगवान की लीला का पर्व है.

गुंडिचा यात्रा की भव्य तैयारी

जगन्नाथ मंदिर सेवा समिति के संस्थापक और अध्यक्ष पुरंदर मिश्रा ने बताया कि जगन्नाथ रथ यात्रा को गुंडिचा यात्रा भी कहते हैं, क्योंकि रानी का नाम गुंडिचा था. भगवान ने उनको वरदान दिया था कि मैं एक सप्ताह आपके घर में रहूंगा. जैसा श्री मंदिर में पूजा पाठ होती है, उसी तरह आपके घर में होगी. यह वरदान तब मिला था, जब भगवान ने राजा को वरदान दिया था.

भगवान ने राजा को प्रथम सेवक का वरदान दिया था कि मेरी प्रथम सेवा आप करना, इसलिए जब भी पुरी में रथयात्रा निकाली जाती है, उसके पहले राजा के द्वारा रास्ते पर पर झाड़ू लगाई जाती है, लेकिन छत्तीसगढ़ में भगवान के रथ निकलने के पहले झाड़ू से रास्ते की सफाई का काम प्रदेश के राज्यपाल मुख्यमंत्री और सांसद के द्वारा किया जाएगा.

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