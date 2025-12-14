ETV Bharat / state

ट्रेन के फर्स्ट AC में पूर्व विधायक को चूहा ने काटा..सोशल मीडिया पर वीडियो जारी

राजेंद्रनगर-बांका इंटरसिटी एक्सप्रेस फर्स्ट एसी कोच में सफर कर रहे पूर्व विधायक को चूहा ने काट लिया. इसके बाद नेता ने चूहा को मार दिया.

पूर्व विधायक ललन पासवान
पूर्व विधायक ललन पासवान (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : December 14, 2025 at 2:12 PM IST

भागलपुर: पीरपैंती के पूर्व विधायक ललन पासवान ने एक वीडियो जारी किया है. इसमें वे बता रहे हैं कि गुरुवार को राजेंद्रनगर-बांका इंटरसिटी एक्सप्रेस के फर्स्ट एसी कोच में सफर कर रहे थे. ट्रेन रात 11.55 बजे राजेंद्रनगर टर्मिनल से चली ही थी. रात 12.20 बजे के बाद सभी लोग सो गए.

पूर्व विधायक को चूहा ने काटा: कुछ ही देर बाद हाथ में कुछ काटने का महसूस हुआ. जैसे ही लाइट जलायी तो एक बड़ा सा चूहा ऊपर वाले बर्थ पर भाग गया, फिर नीचे घुस गया. बेल बजाने पर अटेंडेंट आया. चूहा को वाइपर का एल्युमिनियम वाला हैंडल खोलकर मारने का प्रयास किया. पूर्व विधायक ने मरे हुए चूहे का वीडियो जारी कर सरकार से सवाल किया है.

रेलमंत्री से शिकायत: पूर्व विधायक ने सोशल मीडिया X पर वीडियो पोस्ट कर चूहे के आतंक को उजागर किया. रेलवे के रख‑रखाव व हाउसकीपिंग के निजीकरण पर सवाल उठाए हैं. इसकी शिकायत रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव सहित दानापुर के डीआरएम और सीनियर डीसीएम से की है.

"निजी कंपनी को सफाई की जिम्मेदारी सौंपी गई है. इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि सफाई के नाम खानापूरी की जा रही है. रेलवे इसपर ध्यान नहीं दे रहा है. जिससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है. यात्रियों की जिंदगी से खिलवाड़ हो रहा है." -ललन पासवान, पूर्व विधायक

'ट्रेन की यात्रा सुरक्षित नहीं': उन्होंने कहा कि ट्रेन की यात्रा सुरक्षित नहीं है. पेंट्रीकार में चूहा खाना में मुंह डाल सकता है. चूहे के कारण ट्रेन में सांप घुस सकता है. इस मामले में मध्य-पूर्व रेलवे के सीपीआरओ ने मामले में जांच की बात कही है. उन्होंने कहा कि समय-समय पर एजेंसी के द्वारा जांच की जा रही है.

"कार्यों में लापरवाही बरतने पर समय-समय पर जांच कराकर एजेंसी पर कार्रवाई होती है. 60-70 ट्रेनों की साफ-सफाई, चार कोचिंग डिपो की सफाई पर सलाना एजेंसी को डेढ़ करोड़ रुपये भुगतान किया जाता है. इस मामले को भी देखा जा रहा है. जांच कर कार्रवाई होगी." -सरस्वती चंद्र, सीपीआरओ, मध्य पूर्व रेलवे

2020 में बीजेपी से विधायक बने थे: ललन पासवान वर्तमान में राजद में शामिल हैं. 2020 में भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़े थे और पीरपैंती से विधायक बने थे. 2025 में भाजपा ने उनका टिकट काट दिया. इससे जिससे नाराज होकर ललन पासवान आरजेडी में शामिल हो गए. हालांकि इसबार वे चुनाव नहीं लड़ पाए.

राजद में शामिल हैं ललन पासवान: बता दें कि 2020 में चुनाव जीतने के बाद ललन पासवान ने आरोप लगाया था कि लालू यादव ने फोन कर पाला बदलने के लिए कहा था. उन्हें लालच दिया था. जिसके बाद बिहार में सियासत गरमा गई थी. भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी ने लालू प्रसाद यादव पर निगरानी थाने में एफआईआर दर्ज करायी थी. हालांकि 2025 में ललन पासवान खुद राजद में शामिल हो गए.

