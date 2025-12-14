ETV Bharat / state

ट्रेन के फर्स्ट AC में पूर्व विधायक को चूहा ने काटा..सोशल मीडिया पर वीडियो जारी

भागलपुर: पीरपैंती के पूर्व विधायक ललन पासवान ने एक वीडियो जारी किया है. इसमें वे बता रहे हैं कि गुरुवार को राजेंद्रनगर-बांका इंटरसिटी एक्सप्रेस के फर्स्ट एसी कोच में सफर कर रहे थे. ट्रेन रात 11.55 बजे राजेंद्रनगर टर्मिनल से चली ही थी. रात 12.20 बजे के बाद सभी लोग सो गए.

पूर्व विधायक को चूहा ने काटा: कुछ ही देर बाद हाथ में कुछ काटने का महसूस हुआ. जैसे ही लाइट जलायी तो एक बड़ा सा चूहा ऊपर वाले बर्थ पर भाग गया, फिर नीचे घुस गया. बेल बजाने पर अटेंडेंट आया. चूहा को वाइपर का एल्युमिनियम वाला हैंडल खोलकर मारने का प्रयास किया. पूर्व विधायक ने मरे हुए चूहे का वीडियो जारी कर सरकार से सवाल किया है.

रेलमंत्री से शिकायत: पूर्व विधायक ने सोशल मीडिया X पर वीडियो पोस्ट कर चूहे के आतंक को उजागर किया. रेलवे के रख‑रखाव व हाउसकीपिंग के निजीकरण पर सवाल उठाए हैं. इसकी शिकायत रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव सहित दानापुर के डीआरएम और सीनियर डीसीएम से की है.

"निजी कंपनी को सफाई की जिम्मेदारी सौंपी गई है. इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि सफाई के नाम खानापूरी की जा रही है. रेलवे इसपर ध्यान नहीं दे रहा है. जिससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है. यात्रियों की जिंदगी से खिलवाड़ हो रहा है." -ललन पासवान, पूर्व विधायक

'ट्रेन की यात्रा सुरक्षित नहीं': उन्होंने कहा कि ट्रेन की यात्रा सुरक्षित नहीं है. पेंट्रीकार में चूहा खाना में मुंह डाल सकता है. चूहे के कारण ट्रेन में सांप घुस सकता है. इस मामले में मध्य-पूर्व रेलवे के सीपीआरओ ने मामले में जांच की बात कही है. उन्होंने कहा कि समय-समय पर एजेंसी के द्वारा जांच की जा रही है.