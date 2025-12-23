चूहों को अस्पताल में मजे से मंगौड़े खिला रहे डॉक्टर्स, क्या यहां कराएंगे बच्चों का इलाज?
सतना जिला चिकित्सालय के शिशु वार्ड में चूहे की धमा चौकड़ी पर चौंकाने वाला खुलासा, चूहों को खुद मंगौड़े खिला रहा था पूरा स्टाफ?
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : December 23, 2025 at 2:41 PM IST|
Updated : December 23, 2025 at 2:46 PM IST
सतना : किसी पशु या पालतू जानवर को खाना देना तो ठीक है पर सतना जिला अस्पताल के डॉक्टर्स और नर्सों ने तो हद ही कर दी. यहां वार्ड में चूहों को मंगोड़े परोसने के मामले से हड़कंप मच गया है. सुनने में अटपटा लगे पर ये सच है. जहां लोग अपने नन्हे-मुन्ने बच्चों को एडमिट रखते हैं, वहां के शिशु वार्ड में चूहों को ऐसी दावत दिए जाने का मामला सचमुच चौंकाने वाला है. हाल ही में यहां चूहों के आतंक के मामले में जब जांच आगे बढ़ी तो ये चौंकाने वाली कहानी निकलकर सामने आई है. इस मामले में सिविल सर्जन ने 4 डॉक्टर और 20 नर्सिंग स्टाफ को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है.
4 डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ परोस रहे थे चूहों को मंगोड़े?
मध्य प्रदेश के सरकारी अस्पतालों के हाल बेहाल हैं. लगातार सरकारी अस्पतालों की स्वास्थ्य सुविधाओं पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं. हाल ही में सतना जिला चिकित्सालय के शिशु वार्ड में चूहों की धमा चौकड़ी का मामला सामने आया था. वहीं, इस मामले में जांच आगे बढ़ी तो अस्पताल प्रबंधन के होश उड़ गए. पहले जहां इस मामले पर सिविल सर्जन डॉ. अमर सिंह ने वार्ड इंचार्ज नर्सिंग ऑफिसर पूजा कुशवाहा को नोटिस दिया था, तो अब सीसीटीवी के आधार पर 4 डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ के 20 लोगों को नोटिस देकर जवाब तलब किया है.
मंगौड़े खिलाकर मजे लेते रहे डॉक्टर्स?
सीसीटीवी फुटेज से पता चला है कि वार्ड के अंदर अस्पताल स्टाफ ने चूहों को मंगौड़े खिलाकर वीडियो बनाए थे. इसका एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें चूहा मजे से मंगौड़े खा रहा है और पीछे डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ हंसी ठिठोली कर रहे है. एक ओर जहां शिशु वार्ड में चूहों के आतंक से बच्चों की सुरक्षा के लेकर खतरा पैदा हो गया, तो वहीं अस्पताल के ही स्टाफ की मंगौड़े खिलाने वाली करतूत ने सबको हैरान कर दिया है. हालांकि, इस बात में कितनी सच्चाई है ये डॉक्टर्स व स्टाफ के जवाब के बाद ही पता चलेगा.
डॉक्टर्स और स्टाफ को नोटिस, होगी कड़ी कार्रवाई
इस मामले पर सिविल सर्जन डॉ. अमर सिंह ने बताया, '' चूहों को मंगोड़ी खिलाकर वीडियो बनाने वाले चार डॉक्टर इसमें डॉ. सुधांशु गर्ग, डॉ. योगेश मिश्रा, डॉ. मनोज सिंह, डॉ. शिवदीप विश्वकर्मा व नर्सिंग स्टाफ के 20 लोगों को एक साथ नोटिस जारी किया गया है. सभी से 2 दिन के अंदर मामले का जवाब मांगा गया है.'' सिविल सर्जन ने माना कि जिला अस्पताल के शिशु वार्ड के डॉक्टर व स्टाफ ने चूहों को मंगौड़ी खिलाई थी और खुद उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर प्रसारित किया था, जिससे अस्पताल की छवि पूरे प्रदेश में धूमिल हुई है. सिविल सर्जन ने कहा, ''डॉक्टर्स का जवाब आने के बाद इस मामले में कड़ी कार्रवाई की जाएगी.''