ETV Bharat / state

रायपुर में राष्ट्रीय बजरंग दल ने फूंका महंत का पुतला, जगदगुरु रामभद्राचार्य पर नेता प्रतिपक्ष की टिप्पणी से बढ़ी नाराजगी

राष्ट्रीय बजरंग दल ने चरण दास महंत के बयान की निंदा करते हुए उनसे माफी की मांग की.

CHARANDAS MAHANT
नेता प्रतिपक्ष की टिप्पणी से बढ़ी नाराजगी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 3, 2026 at 7:34 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रायपुर: बीते दिनों नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने जगदगुरु रामभद्राचार्य को लेकर कहा था कि वो संत और महात्मा नहीं हैं, बल्कि भाजपा के एजेंट हैं. महंत के इस सियासी बयान पर अब बवाल बढ़ता जा रहा है. बुधवार को राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने काली मंदिर के पास नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत का पुतला फूंका और उनके खिलाफ नारेबाजी. पुतला दहन करने आए राष्ट्रीय बजरंग दल के लोगों ने कहा कि हिंदू और सनातन समाज इस तरह की आपत्तिजनक बातों को सहन नहीं करेगा. राष्ट्रीय बजरंग दल के लोगों ने महंत से बयान के लिए माफी की मांग की.

राष्ट्रीय बजरंग दल ने फूंका चरणदास महंत का पुतला

राष्ट्रीय बजरंग दल के प्रदेश महामंत्री हेमंत साहू ने कहा, "पिछले दिनों छत्तीसगढ़ में जगदगुरु रामभद्राचार्य जी का आगमन हुआ. उस दौरान छत्तीसगढ़ आने को लेकर और उनके प्रवचन को लेकर नेता प्रतिपक्ष चरण दास महंत ने अभद्र टिप्पणी की. महंत ने कहा कि ये कोई गुरु या संत महात्मा नहीं है, बल्कि भाजपा के सुनियोजित एजेंट हैं. छत्तीसगढ़ में जगदगुरु रामभद्राचार्य जी भाजपा समर्थित कार्यकर्ता के रूप में आए हैं. उन्होंने कहा कि राम मंदिर के निर्माण में रामभद्राचार्य जी का बड़ा सहयोग रहा है. ऐसे में हम संत रामभद्राचार्य जी के बारे में कोई भी टिप्पणी सहन नहीं करेंगे."

नेता प्रतिपक्ष की टिप्पणी से बढ़ी नाराजगी (ETV Bharat)


जगदगुरु रामभद्राचार्य पर की थी टिप्पणी

राष्ट्रीय बजरंग दल के ओजस्विनी विंग की जिला अध्यक्ष समीक्षा त्रिपाठी ने कहा, "कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष चरण दास महंत ने साधु संतों के बारे में जो अभद्र टिप्पणी की उसका हम पुरजोर विरोध करते हैं. चरण दास महंत की इस टिप्पणी से सर्व हिंदू समाज आक्रोशित है, साधु संतों से हमारी आस्था जुडी हुई है. चरण दास महंत ने हिंदुओं को उकसाने का काम किया है. कांग्रेस पार्टी हमेशा से साधु संतों का अपमान करती आई है. ऐसे में हम ये मानते हैं कि जो कभी हिंदू के हित के बारे में नहीं सोच सकता उससे हमें ज्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए.

महतारी वंदन योजना: हितग्राहियों को ई-केवाईसी कराना अनिवार्य, 2 हजार लोगों का योजना से कटा नाम

सुशासन तिहार पर बारिश की मार, बस्तर में नहीं उतरा सीएम साय का हेलिकॉप्टर

बकावंड तहसील के पटवारी पर गंभीर आरोप, कागजात बनाने के नाम पर कई लोगों से पैसे ठगने की शिकायत

TAGGED:

RAMBHADRACHARYA
CHARAN DAS MAHANT
RAIPUR
राष्ट्रीय बजरंग दल
BURNS EFFIGY OF CHARANDAS MAHANT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.