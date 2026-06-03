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रायपुर में राष्ट्रीय बजरंग दल ने फूंका महंत का पुतला, जगदगुरु रामभद्राचार्य पर नेता प्रतिपक्ष की टिप्पणी से बढ़ी नाराजगी

रायपुर: बीते दिनों नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने जगदगुरु रामभद्राचार्य को लेकर कहा था कि वो संत और महात्मा नहीं हैं, बल्कि भाजपा के एजेंट हैं. महंत के इस सियासी बयान पर अब बवाल बढ़ता जा रहा है. बुधवार को राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने काली मंदिर के पास नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत का पुतला फूंका और उनके खिलाफ नारेबाजी. पुतला दहन करने आए राष्ट्रीय बजरंग दल के लोगों ने कहा कि हिंदू और सनातन समाज इस तरह की आपत्तिजनक बातों को सहन नहीं करेगा. राष्ट्रीय बजरंग दल के लोगों ने महंत से बयान के लिए माफी की मांग की.

राष्ट्रीय बजरंग दल ने फूंका चरणदास महंत का पुतला

राष्ट्रीय बजरंग दल के प्रदेश महामंत्री हेमंत साहू ने कहा, "पिछले दिनों छत्तीसगढ़ में जगदगुरु रामभद्राचार्य जी का आगमन हुआ. उस दौरान छत्तीसगढ़ आने को लेकर और उनके प्रवचन को लेकर नेता प्रतिपक्ष चरण दास महंत ने अभद्र टिप्पणी की. महंत ने कहा कि ये कोई गुरु या संत महात्मा नहीं है, बल्कि भाजपा के सुनियोजित एजेंट हैं. छत्तीसगढ़ में जगदगुरु रामभद्राचार्य जी भाजपा समर्थित कार्यकर्ता के रूप में आए हैं. उन्होंने कहा कि राम मंदिर के निर्माण में रामभद्राचार्य जी का बड़ा सहयोग रहा है. ऐसे में हम संत रामभद्राचार्य जी के बारे में कोई भी टिप्पणी सहन नहीं करेंगे."

