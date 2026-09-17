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आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत उज्जैन पहुंचे, युवा धर्म संसद का करेंगे आगाज

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत शुक्रवार को होने वाली सेवाज्ञ संस्थानम् की युवा धर्म संसद का बतौर मुख्य अतिथि शुभारंभ करेंगे.

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राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत (IANS)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 17, 2026 at 10:49 PM IST

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उज्जैन: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत गुरुवार को उज्जैन के सरदारपुरा स्थित आरएसएस कार्यालय अराधना भवन पहुँचे. सरसंघचालक शुक्रवार को होने वाली सेवाज्ञ संस्थानम् की युवा धर्म संसद का बतौर मुख्य अतिथि विधिवत शुभारंभ करेंगे.

डॉ. मोहन भागवत गुरुवार को मालवा प्रांत की संघ की अरविंद नगर के मनोरमा गार्डन में आयोजित अहम बैठक में शामिल हुए. इस कार्यक्रम के बाद वह महाकाल परिसर में आरएसएस के दायित्ववान कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा करेंगे. इसके बाद डॉ भागवत संघ कार्यालय आराधना लौटेंगे और वहीं रात्रि विश्राम करेंगे.

उज्जैन में 17 से 19 सितंबर तक लगेगी युवा धर्म संसद

उज्जैन में 17 से 19 सितंबर तक राष्ट्रीय स्तर के धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और संगठनात्मक आयोजन होने हैं. तीन दिन तक देशभर से आए युवा, संत, धर्माचार्य, शिक्षाविद्, वैज्ञानिक, साहित्यकार, सामाजिक कार्यकर्ता और अलग-अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञ शहर में मौजूद रहेंगे.

इस दौरान आरएसएस के सर संघचालक डॉ. मोहन भागवत, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन, स्वामी अवधेशानंद गिरि महाराज, आचार्य पुंडरीक गोस्वामी, गीतकार मनोज मुंतशिर सहित कई प्रमुख हस्तियां उज्जैन में मौजूद रहेंगी.

24 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से 1600 से अधिक युवा होंगे शामिल

24 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से 1600 से अधिक युवा 3 दिवसीय युवा धर्म संसद 2026 का हिस्सा होंगे. 17 सितंबर की शाम शिप्रा के श्री रामघाट सहित अन्य घाट क्षेत्र में सेवा संकल्प के तहत 25 लाख से अधिक दीप प्रज्जविलत होंगे.

संघ की बैठक में डॉ. मोहन भागवत संघ के संगठनात्मक विषयों, आगामी कार्ययोजना और मालवा क्षेत्र से जुड़े विषयों पर मंथन होने की संभावना है. मुख्यमंत्री मोहन यादव और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी गुरुवार शाम दीप उत्सव कार्यक्रम में शामिल होने के लिए उज्जैन पहुंचे. संघ प्रमुख शुक्रवार 18 सितंबर सुबह 10 से 11 बजे तक संघ प्रमुख शहर के ही गीता भवन में आयोजित युवा धर्म संसद में 24 राज्यों और केंद्र शाषित प्रदेशों से आए युवाओं से संवाद करेंगे. दोपहर 2:30 बजे युवा धर्म संसद में सहभागिता के बाद वे उज्जैन से इंदौर के लिए रवाना हो जाएंगे.

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