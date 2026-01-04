ETV Bharat / state

क्या RSS के पास है सरकार का रिमोट कंट्रोल?, दत्तात्रेय होसबोले ने दे डाला सीधा जवाब

रोहतक : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने कहा है कि समाज में चिंतन-मंथन होते रहना चाहिए. इससे ही समाज की उन्नत्ति होती है और संघ इसके लिए ही कार्यरत है. इसके अलावा संघ का कोई विशेष एजेंडा नहीं है क्योंकि संघ की स्थापना के समय सरसंघचालक डॉ. केशव बलिराम हेडगेवार ने कहा था कि समाज का कार्य पूर्ण होने के बाद संघ को समाज में विलीन हो जाना है. अगर समाज एक बार जागृत हो जाए तो फिर संघ को अलग से काम करने की जरुरत नहीं पड़ेगी.

"सरकार का रिमोट कंट्रोल नहीं" : दत्तात्रेय होसबोले रविवार को रोहतक के शिक्षा भारती वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में “सज्जन शक्ति की समाज परिवर्तन में भूमिका” विषय पर आयोजित विचार गोष्ठी को संबोधित कर रहे थे. उन्होंने कहा कि दुनिया में कहीं भी भारत के नागिरक के साथ यदि कुछ गलत होता है तो संघ पीड़ित व्यक्ति के समर्थन में आवाज उठाता है. उन्होंने कहा कि सरकार में आरएसएस की विचारधारा वाले लोग जरुर हैं लेकिन आरएसएस सरकार का रिमोट कंट्रोल नहीं है. सरकार संविधान के अनुसार अपना कार्य करती है. उन्होंने कहा कि समाज में हो रहे अच्छे परिवर्तन के लिए संघ ने कभी श्रेय नहीं लिया. संघ तो समाज में माला के धागे की तरह कार्य करता है. जैसे एक धागा फूलों को जोड़कर माला बना देता है लेकिन वो किसी को दिखाई नहीं देता, ठीक उसी प्रकार संघ समाज से किसी प्रकार की कोई प्रशंसा नहीं चाहता.

"नशे में फंसाना एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश" : इसके अलावा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने कहा कि युवाओं को नशे से बचाने के लिए सामूहिक प्रयास करने होंगे क्योंकि ये एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय साजिश है. उन्होंने कहा कि हमारे युवाओं में प्रतिभा बहुत है, लेकिन आज युवा नशे के दलदल में फंसकर पथभ्रष्ट हो रहा है. पाश्चात्य सभ्यता के प्रभाव में आकर अपनी संस्कृति से दूर होता जा रहा है. युवाओं को नशे से बचाने और संस्कारित करने के लिए सामाजिक, धार्मिक संगठनों और समाज की सज्जन शक्ति को एकजुट होकर कार्य करने होंगे.