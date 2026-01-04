क्या RSS के पास है सरकार का रिमोट कंट्रोल?, दत्तात्रेय होसबोले ने दे डाला सीधा जवाब
राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने कहा कि सरकार का रिमोट कंट्रोल आरएसएस के पास नहीं है.
Published : January 4, 2026 at 8:10 PM IST
रोहतक : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने कहा है कि समाज में चिंतन-मंथन होते रहना चाहिए. इससे ही समाज की उन्नत्ति होती है और संघ इसके लिए ही कार्यरत है. इसके अलावा संघ का कोई विशेष एजेंडा नहीं है क्योंकि संघ की स्थापना के समय सरसंघचालक डॉ. केशव बलिराम हेडगेवार ने कहा था कि समाज का कार्य पूर्ण होने के बाद संघ को समाज में विलीन हो जाना है. अगर समाज एक बार जागृत हो जाए तो फिर संघ को अलग से काम करने की जरुरत नहीं पड़ेगी.
"सरकार का रिमोट कंट्रोल नहीं" : दत्तात्रेय होसबोले रविवार को रोहतक के शिक्षा भारती वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में “सज्जन शक्ति की समाज परिवर्तन में भूमिका” विषय पर आयोजित विचार गोष्ठी को संबोधित कर रहे थे. उन्होंने कहा कि दुनिया में कहीं भी भारत के नागिरक के साथ यदि कुछ गलत होता है तो संघ पीड़ित व्यक्ति के समर्थन में आवाज उठाता है. उन्होंने कहा कि सरकार में आरएसएस की विचारधारा वाले लोग जरुर हैं लेकिन आरएसएस सरकार का रिमोट कंट्रोल नहीं है. सरकार संविधान के अनुसार अपना कार्य करती है. उन्होंने कहा कि समाज में हो रहे अच्छे परिवर्तन के लिए संघ ने कभी श्रेय नहीं लिया. संघ तो समाज में माला के धागे की तरह कार्य करता है. जैसे एक धागा फूलों को जोड़कर माला बना देता है लेकिन वो किसी को दिखाई नहीं देता, ठीक उसी प्रकार संघ समाज से किसी प्रकार की कोई प्रशंसा नहीं चाहता.
"नशे में फंसाना एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश" : इसके अलावा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने कहा कि युवाओं को नशे से बचाने के लिए सामूहिक प्रयास करने होंगे क्योंकि ये एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय साजिश है. उन्होंने कहा कि हमारे युवाओं में प्रतिभा बहुत है, लेकिन आज युवा नशे के दलदल में फंसकर पथभ्रष्ट हो रहा है. पाश्चात्य सभ्यता के प्रभाव में आकर अपनी संस्कृति से दूर होता जा रहा है. युवाओं को नशे से बचाने और संस्कारित करने के लिए सामाजिक, धार्मिक संगठनों और समाज की सज्जन शक्ति को एकजुट होकर कार्य करने होंगे.
"लंबे समय तक गुलामी झेलनी पड़ी" : दत्तात्रेय होसबाले ने कहा कि भारत प्राचीन काल में सोने की चिड़िया कहलाता था, इसलिए भारत ने विदेशी आक्रांताओं के आक्रमणों को भी झेला है. हमारी ज्ञान परंपरा, संस्कृति विश्व के सभी देशों से अच्छी थी, हम समस्त विश्व को एक कुटुम्ब तथा भारत के सभी धर्मों, परंपराओं, रीति-रिवाजों को अपना मानते हैं. एक चींटी में भी ईश्वर का अंश देखते हैं, लेकिन हम जाति-पाति, भिन्न-भिन्न पंथों में बंट गए और विदेशी आक्रांताओं ने इसका फायदा उठाया और हमें लंबे समय तक गुलामी झेलनी पड़ी. इसका परिणाम ये रहा कि देश की स्वतंत्रता के वर्षों बाद भी हम गुलामी की मानसिकता से बाहर नहीं निकल पाए हैं. उन्होंने कहा कि भारत विश्व का मार्गदर्शन कर सके इसके लिए देश को आंतरिक तौर पर मजबूत करना होगा, आंतरिक ताकत देनी होगी और संघ पिछले 100 वर्षों से इसके लिए ही कार्यरत है. देश को आंतरिक तौर पर मजबूत करने के लिए समाज की सज्जन शक्ति को एकजुट होकर आगे आना होगा.
