गोरखपुर में संघ प्रमुख मोहन भागवत बोले- भारत सद्भावना का केंद्र है

सवर्ण, दलित और ओबीसी समाज के प्रतिनिधियों के साथ एक साथ बैठक. ( Photo Credit: ETV Bharat )

गोरखपुर: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ गोरक्ष प्रांत की ओर से संघ शताब्दी वर्ष के तहत तारामंडल स्थित, बाबा गम्भीरनाथ प्रेक्षागृह में सामाजिक सद्भाव बैठक रविवार को हुई. बैठक में विभिन्न जाति, समाज और पंथ के प्रमुख और प्रतिनिधि उपस्थित रहे. इस सामाजिक सद्भाव बैठक में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत ने कहा कि आज सामाजिक नेतृत्व यहां उपस्थित है. स्वार्थ का अपनापन टिकता नहीं है: समाज उसे कहते हैं, जिसका परस्पर जुड़ाव हो. स्वार्थ का अपनापन टिकता नहीं है. अन्य देशों में विचार है कि मनुष्य से मनुष्य का संबंध एक सौदा है, किन्तु अपने देश में मनुष्यों के संबंध का विचार ऐसा नहीं है. यहां संबंध अपनेपन का है. हमारे देश में अनेक विविधताएं और अनेक रीति-रिवाज हैं. गोरखपुर पहुंचे संघ प्रमुख मोहन भागवत. (Video Credit: ETV Bharat) जीवन का सत्य भगवान हैं: मोहन भागवत ने कहा कि यहां विविधता में एकता है, क्योंकि यहां एक नाता है. भारत को हम माता मानते हैं. एक ही चैतन्य सब में है - वह भगवान है. हमारी अलग-अलग विशिष्टताओं के बावजूद यही नाता हमें जोड़े रखता है. हमारी संस्कृति में हम महिला को वात्सल्य की दृष्टि से देखते हैं. सदियों के आचरण से हमारा यह स्वभाव बना है. हमारे यहां अलग रंग-रूप और वेशभूषा अलगाव का कारण नहीं बनते. हमारे समाज का लक्ष्य जीवन के सत्य को जानना है और जीवन का सत्य भगवान हैं. समान लक्ष्य और समान संस्कृति: सरसंघचालक ने कहा कि यही हमारा समान लक्ष्य और समान संस्कृति है. समाज सद्भाव से चलता है. समाज में यदि सद्भावना नहीं है तो कानून और पुलिस के बावजूद समाज नहीं चलता. संघ के 100 वर्ष पूरे हुए हैं. यह कोई उत्सव की बात नहीं है, जिसे करने में 100 वर्ष लग गए, वह और पहले हो जाना चाहिए था. हमें करना यह है कि ब्लॉक स्तर पर वर्ष में 2-3 बार बैठें. हम अपनी जाति की चिंता कर रहे हैं, यह अच्छी बात है, लेकिन ध्यान रखें कि हम एक बड़े समाज के लोग हैं.