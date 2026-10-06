ETV Bharat / state

देवरस बंधुओं ने जीवन भर राष्ट्र प्रथम की भावना से काम किया, बालाघाट पहुंचे मोहन भागवत

कारंजा गांव पहुंचे डॉ. मोहन भागवत ( ETV Bharat )

बालाघाट: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत आज जिले के लांजी विकासखंड के अंतर्गत आने वाले कारंजा गांव पहुंचे. जहां उन्होंने शताब्दी वर्ष के अवसर पर नवनिर्मित बालासाहेब देवरस स्मृति भवन का लोकार्पण किया. इस दौरान उन्होंने बालासाहेब देवरस नेत्रालय का भी शुभारंभ किया.

देवरस बंधुओं ने जीवन भर राष्ट्र प्रथम की भावना से काम किया कारंजा पहुंचे आरएसएस के सर संघचालक डॉ. मोहन भागवत ने अपने उद्बोधन में तीसरे सर संघ चालक बालासाहेब देवरस और भाऊराव देवरस के जीवन चरित्र पर विस्तार से प्रकाश डाला. उन्होंने कहा कि इतने बड़े ओहदे पर रहने का बाद भी देवरस बंधुओं का व्यवहार सामान्य था. उन्होंने जीवन भर राष्ट्र प्रथम की भावना को लेकर कार्य किया. देवरस बन्धुओं ने जीवनपर्यंत - तेरा वैभव अमर रहे मां, हम रहें न रहें दिन चार की भावना के तहत कार्य किया. आज देवरस बंधुओं की संस्कार की भावना को ध्यान में रखते हुए यहां पर नेत्रालय एवं सेवान्यास स्मृति भवन का लोकार्पण भी किया गया है. कारंजा गांव पहुंचे डॉ. मोहन भागवत (ETV Bharat)