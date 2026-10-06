देवरस बंधुओं ने जीवन भर राष्ट्र प्रथम की भावना से काम किया, बालाघाट पहुंचे मोहन भागवत
बालाघाट के कारंजा पहुंचे डॉ. मोहन भागवत. बालासाहेब देवरस व भाऊराव देवरस के पैतृक गांव में नेत्रालय व सेवा न्यास स्मृति भवन का किया लोकार्पण.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 6, 2026 at 7:00 PM IST
बालाघाट: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत आज जिले के लांजी विकासखंड के अंतर्गत आने वाले कारंजा गांव पहुंचे. जहां उन्होंने शताब्दी वर्ष के अवसर पर नवनिर्मित बालासाहेब देवरस स्मृति भवन का लोकार्पण किया. इस दौरान उन्होंने बालासाहेब देवरस नेत्रालय का भी शुभारंभ किया.
देवरस बंधुओं ने जीवन भर राष्ट्र प्रथम की भावना से काम किया
कारंजा पहुंचे आरएसएस के सर संघचालक डॉ. मोहन भागवत ने अपने उद्बोधन में तीसरे सर संघ चालक बालासाहेब देवरस और भाऊराव देवरस के जीवन चरित्र पर विस्तार से प्रकाश डाला. उन्होंने कहा कि इतने बड़े ओहदे पर रहने का बाद भी देवरस बंधुओं का व्यवहार सामान्य था. उन्होंने जीवन भर राष्ट्र प्रथम की भावना को लेकर कार्य किया. देवरस बन्धुओं ने जीवनपर्यंत - तेरा वैभव अमर रहे मां, हम रहें न रहें दिन चार की भावना के तहत कार्य किया. आज देवरस बंधुओं की संस्कार की भावना को ध्यान में रखते हुए यहां पर नेत्रालय एवं सेवान्यास स्मृति भवन का लोकार्पण भी किया गया है.
सरसंघचालक बनने के बाद मोहन भागवत का बालाघाट में पहला आगमन
बता दें, सरसंघचालक बनने के बाद डॉ. मोहन भागवत का यह बालाघाट में पहला आगमन है, जिसे लेकर स्थानीय स्तर पर सुरक्षा और अन्य व्यवस्थाओं के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. इसके साथ ही राजनीतिक हलकों में भी इस दौरे को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है. मंच पर पहुचते ही डॉ मोहन भागवत ने बालासाहेब देवरस और भाऊराव देवरस की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया.
देवरस बन्धुओं का पैतृक गांव है लांजी क्षेत्र का कारंजा
गौरतलब है कि लांजी क्षेत्र का यह कारंजा गांव देवरस बन्धुओं का पैतृक गांव है. बालासाहेब देवरस राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के तीसरे सरसंघचालक थे, तथा उनके भाई भाऊराव देवरस आजीवन संघ के प्रचारक रहे. कार्यक्रम के दौरान देवरस बन्धुओ के सेवा, संस्कार और राष्ट्र समर्पण की भावना को लेकर किये गए कार्यों को प्रदर्शित कर उनके जीवन पर प्रकाश डाला गया. आयोजन के दौरान कारंजा में केवल बालाघाट के साथ ही अन्य जिलों से भी भाजपा के पदाधिकारी एवं भारी संख्या में लोगों की मौजूदगी रही.