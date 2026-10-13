हाथरस में CEC के समर्थन में प्रदर्शन; राष्ट्रीय स्वाभिमान दल के कार्यकर्ताओं ने की नारेबाजी, राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन
राष्ट्रीय स्वाभिमान दल के संस्थापक के नेतृत्व में दर्जनों लोग मंगलवार को पुलिस लाइन पहुंचे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 13, 2026 at 6:53 PM IST
हाथरस/वाराणसी/औरैया : जिले में मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार के समर्थन में मंगलवार को प्रदर्शन किया गया. इस दौरान राष्ट्रीय स्वाभिमान दल के कार्यकर्ताओं ने विरोध जताते हुए नारेबाजी की. प्रदर्शनकारियों ने पुलिस लाइन पहुंचकर जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा.
सासनी गेट क्षेत्र से राष्ट्रीय स्वाभिमान दल के संस्थापक दीपक शर्मा के नेतृत्व में दर्जनों लोग सीईसी की तस्वीरें लेकर मंगलवार को पुलिस लाइन पहुंचे. इस दौरान राष्ट्रीय स्वाभिमान दल के कार्यकर्ताओं ने विरोध जताते हुए नारेबाजी की.
राष्ट्रीय स्वाभिमान दल के संस्थापक दीपक शर्मा ने दावा किया कि मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार ने देश में अवैध घुसपैठियों को रोकने का काम किया है. उन्होंने तीन-चार जगह से वोट देकर राजनीति में अस्थिरता पैदा करने वालों को रोका है और उन्होंने ऐसे करोड़ों घुसपैठियों को बेदखल करने का काम किया है.
राष्ट्रीय स्वाभिमान दल के संस्थापक ने आरोप लगाया कि जो पार्टियां उनके अवैध घुसपैठियों के वोटों के माध्यम से सरकार बनाती आ रही थीं और वह आगे भी अपनी सरकार बनाना चाह रही हैं वह इन अवैध घुसपैठियों के समर्थन में आज मुख्य चुनाव आयुक्त का इस्तीफा मांग रहे हैं.
उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि अगर एसआईआर में कहीं कोई कमी रह गई हो तो अभी से और सख्त किया जाए, जिससे देश में एक भी घुसपैठिया बचने न पाए. उन्होंने कहा कि एक भी ऐसा व्यक्ति न बचने पाए जिसके पास दो वोटर आईडी कार्ड हों या दो जगह वोट देने का अधिकार हो.
उन्होंने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त ने वह काम किया है कि देश के करोड़ों लोग जो अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं, लेकिन अवैध घुसपैठियों की वजह से गलत लोग चुनाव जीत जाते हैं उसे रोकने का काम किया है.
एसपी के पीआरओ सुमित पचौरी ने बताया कि जिलाधिकारी को पुलिस लाइन में एक ज्ञापन राष्ट्रपति के नाम दिया था. जिसमें दिल्ली में चल रहे घटनाक्रम का जिक्र है.
वाराणसी में काशी विद्यापीठ में छात्रों का प्रदर्शन : महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में मंगलवार को दिल्ली प्रोटेस्ट के समर्थन में छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया. दोपहर करीब 12 बजे दर्जनों छात्र विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के सामने जुटे. इस दौरान छात्रों ने हाथों में पोस्टर और तख्तियां लेकर प्रदर्शन किया.
छात्रसंघ से जुड़े छात्रों ने मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ धरना-प्रदर्शन किया. छात्रों ने उनके इस्तीफे की मांग करते हुए मतदाता सूची से बड़े पैमाने पर नाम काटे जाने पर सवाल उठाए. छात्र नेता आकाश यादव ने आरोप लगाया कि देश भर में वोटर लिस्ट से लाखों नाम काटे जा रहे हैं. छात्रों ने मांग की कि उत्तर प्रदेश में छात्रसंघ चुनाव बहाल किए जाएं. छात्रों ने कहा कि जब दिल्ली, राजस्थान में छात्रसंघ चुनाव हो सकते हैं तो यूपी में 7 साल से क्यों बंद हैं?
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