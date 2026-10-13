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हाथरस में CEC के समर्थन में प्रदर्शन; राष्ट्रीय स्वाभिमान दल के कार्यकर्ताओं ने की नारेबाजी, राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन

हाथरस में CEC के समर्थन में प्रदर्शन ( Photo credit: ETV Bharat )

हाथरस/वाराणसी/औरैया : जिले में मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार के समर्थन में मंगलवार को प्रदर्शन किया गया. इस दौरान राष्ट्रीय स्वाभिमान दल के कार्यकर्ताओं ने विरोध जताते हुए नारेबाजी की. प्रदर्शनकारियों ने पुलिस लाइन पहुंचकर जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा.

सासनी गेट क्षेत्र से राष्ट्रीय स्वाभिमान दल के संस्थापक दीपक शर्मा के नेतृत्व में दर्जनों लोग सीईसी की तस्वीरें लेकर मंगलवार को पुलिस लाइन पहुंचे. इस दौरान राष्ट्रीय स्वाभिमान दल के कार्यकर्ताओं ने विरोध जताते हुए नारेबाजी की.