स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा- 'जय श्रीराम' और 'जय बजरंगबली' नारा अब दंगे का लाइसेंस बना, मुस्लिम बन रहे निशाना
स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि हिंदू नारों के आड़ में मुस्लिम समाज के घरों, दुकानों, ईदगाहों और मस्जिदों को निशाना बनाया जा रहा है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 1, 2025 at 3:52 PM IST
लखनऊ: राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी (RSSP) के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य ने गोमती नगर में अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 'जय श्रीराम' और 'जय बजरंगबली' का नारा अब दंगे का लाइसेंस बन गया है. उन्होंने आरोप लगाया कि इन नारों के आड़ में मुस्लिम समाज के घरों, दुकानों, ईदगाहों और मस्जिदों को निशाना बनाया जा रहा है.
सीएम योगी केवल उपदेश देते हैं: स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ केवल उपदेश देने का काम करते हैं कि दोषियों पर कार्रवाई होगी, लेकिन हकीकत यह है कि बुलडोजर मुस्लिम समाज के घरों, शैक्षणिक संस्थानों, मदरसों और ईदगाहों पर चलता है, जबकि भाजपा के गुंडों और माफियाओं के घरों तक प्रशासन नहीं पहुंचता. उन्होंने कहा कि जो काम अदालत को करना चाहिए, वह काम खुद मुख्यमंत्री करने लगे हैं.
सच सामने के लिए अलीगढ़ पुलिस की सराहना: उन्होंने फतेहपुर की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि वहां 'जय श्रीराम' और 'जय बजरंगबली' के नारे लगाकर मकबरे पर तोड़फोड़ की गई. उल्टा मुस्लिम समाज के लोगों पर ही एफआईआर दर्ज कर दी गई.
अलीगढ़ में मंदिर पर 'I Love Mohammad' लिखकर साजिश रची गई. उसका दोष भी मुस्लिम समाज पर मढ़ा गया. मौर्य ने अलीगढ़ पुलिस की सराहना करते हुए कहा कि समय रहते षड्यंत्र का पर्दाफाश किया गया और सच्चाई सामने आ गई.
संविधान की मर्यादा का उल्लंघन कर रहे सीएम: स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि भारतीय संविधान में स्पष्ट निर्देश है कि धर्म, पंथ, संप्रदाय या लिंग के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, लेकिन मौजूदा सरकार खुद भेदभाव करने में लगी है. मुख्यमंत्री एक धर्म विशेष के खिलाफ कार्रवाई करवाकर संविधान की मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हैं.
अल्पसंख्यक और पिछड़े वर्ग के लोग परेशान: उन्होंने कहा कि आज स्थिति यह है कि गुंडे, माफिया और अपराधी निर्भीक होकर घूम रहे हैं, जबकि एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक वर्ग के खिलाफ लगातार कार्रवाई हो रही है.
स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि सपा नेता आजम खान लगातार उन वर्गों की आवाज उठा रहे हैं जो शोषण और अन्याय के शिकार हैं. उन्होंने कहा कि मुस्लिम, दलित, ओबीसी और एससी-एसटी समाज के लोगों पर अत्याचार बढ़ता जा रहा है और सरकार इसमें खुद संलिप्त है.
भाजपा सरकार में कानून व्यवस्था चौपट: स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि भाजपा सरकार में बिगड़ती कानून व्यवस्था जातीय अत्याचार भाजपा शासन में अराजक तत्वों की बढ़ती संख्या बढ़ी चिंता का विषय है. सुप्रीम कोर्ट में जज के ऊपर जूता फेंका गया. हमने कहा था अगर जूता फेंकने वाले की गिरफ्तारी नहीं होगी, तो हम प्रत्येक जनपद में धरना प्रदर्शन करेंगे. 3 नवंबर को प्रत्येक जिलाअधिकारी कार्यालय के बाहर हम धरना देंगे.
अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाएंगे: उस धरना प्रदर्शन में हम जो एससी-एसटी के ऊपर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाएंगे. महिलाओं का रेप और हत्या हो रही है. सरकार अपराधियों को संरक्षण दे रही है, इसलिए अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है. एनसीआरबी रिपोर्ट के अनुसार आपराधिक गतिविधियों में प्रदेश नम्बर वन पर है.
दलित, पिछड़े लोग सीएम को कीड़े मकौड़े नजर आते हैं: रेप, हत्या और जातीय घटनाएं हो रही है. उन्होंने कहा की गुजरात मध्यप्रदेश राजस्थान में भी यही घटनाएं हो रही हैं. भाजपा शासित राज्यों में यह घटनाएं हो रही हैं. भाजपा के नाक के नीचे बेतहाशा घटना बढ़ रही हैं. इस देश के दलित पिछड़े लोग मुख्यमंत्री को कीड़े मकौड़े नजर आते हैं. यह घटनाएं उन्हें नहीं दिखाई दे रही है.
