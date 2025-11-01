ETV Bharat / state

स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा- 'जय श्रीराम' और 'जय बजरंगबली' नारा अब दंगे का लाइसेंस बना, मुस्लिम बन रहे निशाना

राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी (RSSP) के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य ने गोमती नगर में अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 'जय श्रीराम' और 'जय बजरंगबली' का नारा अब दंगे का लाइसेंस बन गया है. उन्होंने आरोप लगाया कि इन नारों के आड़ में मुस्लिम समाज के घरों, दुकानों, ईदगाहों और मस्जिदों को निशाना बनाया जा रहा है. सीएम योगी केवल उपदेश देते हैं: स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ केवल उपदेश देने का काम करते हैं कि दोषियों पर कार्रवाई होगी, लेकिन हकीकत यह है कि बुलडोजर मुस्लिम समाज के घरों, शैक्षणिक संस्थानों, मदरसों और ईदगाहों पर चलता है, जबकि भाजपा के गुंडों और माफियाओं के घरों तक प्रशासन नहीं पहुंचता. उन्होंने कहा कि जो काम अदालत को करना चाहिए, वह काम खुद मुख्यमंत्री करने लगे हैं. योगी सरकार पर निशाना साधते स्वामी प्रसाद मौर्य (Video Credit: ETV Bharat) सच सामने के लिए अलीगढ़ पुलिस की सराहना: उन्होंने फतेहपुर की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि वहां 'जय श्रीराम' और 'जय बजरंगबली' के नारे लगाकर मकबरे पर तोड़फोड़ की गई. उल्टा मुस्लिम समाज के लोगों पर ही एफआईआर दर्ज कर दी गई. अलीगढ़ में मंदिर पर 'I Love Mohammad' लिखकर साजिश रची गई. उसका दोष भी मुस्लिम समाज पर मढ़ा गया. मौर्य ने अलीगढ़ पुलिस की सराहना करते हुए कहा कि समय रहते षड्यंत्र का पर्दाफाश किया गया और सच्चाई सामने आ गई. संविधान की मर्यादा का उल्लंघन कर रहे सीएम: स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि भारतीय संविधान में स्पष्ट निर्देश है कि धर्म, पंथ, संप्रदाय या लिंग के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, लेकिन मौजूदा सरकार खुद भेदभाव करने में लगी है. मुख्यमंत्री एक धर्म विशेष के खिलाफ कार्रवाई करवाकर संविधान की मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हैं.