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रांची में राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा का प्रदर्शन, जातीय जनगणना में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए अलग कॉलम की मांग

रांची में प्रदर्शन करते राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा झारखंड इकाई के सदस्य. ( फोटो-ईटीवी भारत )

रांची: जातीय जनगणना में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी (OBC) के लिए अलग कॉलम नहीं होने के विरोध में राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा के बैनर तले आज रांची के परमवीर अल्बर्ट एक्का चौक पर राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा की झारखंड इकाई ने प्रदर्शन किया और जनगणना अधिसूचना की प्रतीकात्मक कॉपी का पुतला जलाकर विरोध जताया.