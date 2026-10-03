ETV Bharat / state

रांची में राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा का प्रदर्शन, जातीय जनगणना में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए अलग कॉलम की मांग

राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा की झारखंड इकाई ने रांची में विरोध-प्रदर्शन किया और अपनी मांग को लेकर आवाज बुलंद की. रिपोर्ट-उपेंद्र कुमार

OBC Morcha protest in Ranchi
रांची में प्रदर्शन करते राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा झारखंड इकाई के सदस्य. (फोटो-ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 3, 2026 at 7:42 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रांची: जातीय जनगणना में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी (OBC) के लिए अलग कॉलम नहीं होने के विरोध में राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा के बैनर तले आज रांची के परमवीर अल्बर्ट एक्का चौक पर राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा की झारखंड इकाई ने प्रदर्शन किया और जनगणना अधिसूचना की प्रतीकात्मक कॉपी का पुतला जलाकर विरोध जताया.

इस दौरान राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा के कार्यकर्ता जातीय जनगणना में ओबीसी के लिए अलग कॉलम की मांग के समर्थन में और केंद्र सरकार के विरोध में नारेबाजी भी करते रहे. इस दौरान संगठन के कार्यकर्ताओं ने संबंधित अधिसूचना की प्रति का पुतला दहन कर अपनी नाराजगी जताई.

राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा के झारखंड इकाई के अध्यक्ष राजेश कुमार गुप्ता का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

जनगणना में ओबीसी के लिए अलग कॉलम की मांग

प्रदर्शन के दौरान OBC के लिए अलग कॉलम उपलब्ध कराने और जातियों की स्पष्ट गणना सुनिश्चित करने की मांग की गई. आज के प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे राष्ट्रीय OBC मोर्चा के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार गुप्ता ने कहा कि संगठन पिछले कई वर्षों से जातीय जनगणना की मांग करता रहा है. उनके जैसे संगठनों की मांग के दबाव में केंद्र की सरकार ने जातीय जनगणना कराने की घोषणा की, लेकिन अब जब देश में जनगणना का कार्य जारी है तो एससी-एसटी की तरह OBC के लिए अलग कॉलम नहीं रखा गया है. उन्होंने कहा कि ओपन इंडिकेटर कॉलम में जाति दर्ज करने की व्यवस्था पर्याप्त नहीं है. ऐसे में जातीय जनगणना के बावजूद इसका कोई लाभ ओबीसी समाज को नहीं मिलेगा.

केंद्र सरकार पर साधा निशाना

राजेश कुमार गुप्ता ने मांग की कि जातीय जनगणना में OBC के लिए SC-ST की तरह स्पष्ट अलग कॉलम बनाया जाए और ड्रॉपडाउन सिस्टम के माध्यम से जाति, उपजाति समेत संबंधित जानकारी दर्ज की जाए. उन्होंने कहा कि OBC की सही संख्या सामने आने से आरक्षण और विकास में भागीदारी से जुड़े अधिकारों के आकलन में मदद मिलेगी. राजेश गुप्ता ने आरोप लगाया कि केंद्र की ओबीसी विरोधी सरकार जानबूझकर इस तरह से जनगणना करा रही है कि इसके आधार पर OBC को कोई लाभ न मिले.

उन्होंने कहा कि यह कार्य सिर्फ ओबीसी विरोधी नहीं है, बल्कि यह देश के विकास विरोधी कार्य है. जिसका राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा देशभर में विरोध कर रहा है. ओबीसी का अलग कॉलम नहीं होने से समाज के अधिकार प्रभावित होंगे. उन्होंने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार से जातीय जनगणना की प्रक्रिया में आवश्यक बदलाव करते हुए OBC के लिए स्पष्ट व्यवस्था करने की मांग की.

ये भी पढ़ें-

राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा ने किया राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का घेराव, जनगणना 2027 में ओबीसी के लिए अलग कॉलम की मांग

यूजीसी के नए प्रावधान को लेकर राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा ने जताई आपत्ति, स्पष्टता और पारदर्शिता की मांग की

रांची में सरकारी प्रमोशन में ओबीसी आरक्षण की मांग ने पकड़ी रफ्तार, 21 दिसंबर को गोलबंद होंगे कर्मचारी

TAGGED:

OBC MORCHA PROTEST IN RANCHI
DEMAND OF OBC COLUMN IN CENSUS
राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा का प्रदर्शन
जातीय जनगणना
RASHTRIYA OBC MORCHA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.