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जनगणना में OBC के लिए अलग कॉलम की मांग, राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा ने मनाया काला दिवस

रांची: जनगणना 2027 में ओबीसी के लिए अलग कॉलम नहीं होने के विरोध में आज शनिवार को ओबीसी संगठनों ने राष्ट्रव्यापी काला दिवस मनाया.

राजधानी रांची के मोरहाबादी स्थित बापू वाटिका में राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा के बैनर तले बड़ी संख्या में लोगों ने आज के दिन को काला दिवस के रूप में मनाया. कार्यक्रम में मोर्चा के पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और छात्रों ने हाथों पर काला रिबन बांधकर और काले कपड़े पहनकर शांतिपूर्ण तरीके से विरोध दर्ज कराया.

राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार गुप्ता ने कहा कि आज हमें काला दिवस इसलिए मनाना पड़ रहा है क्योंकि केंद्र की सरकार ने हमारे अस्तित्व पर ही काला पर्दा डाल दिया है. इस बार जाति जनगणना होगी पर ओबीसी की गिनती नहीं होगी. उन्होंने कहा कि हम कोई भीख नहीं मांग रहे, हम अपनी गिनती मांग रहे हैं, जो गिना नहीं जाएगा उसे हक कैसे मिलेगा?

मोर्चा के वरिष्ठ पदाधिकारी आजम अहमद ने कहा कि केंद्र सरकार ने जाति जनगणना की घोषणा तो की है लेकिन ओबीसी का अलग कॉलम नहीं बनाकर 60% से अधिक आबादी के साथ धोखा किया है. मोर्चा की मांग है कि जाति जनगणना में ओबीसी के लिए अलग कॉलम अविलंब जोड़ा जाए.