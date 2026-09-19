जनगणना में OBC के लिए अलग कॉलम की मांग, राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा ने मनाया काला दिवस
राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा राष्ट्रव्यापी काला दिवस कार्यक्रम को लेकर रांची में प्रदर्शन किया गया. उपेंद्र कुमार की रिपोर्ट.
Published : September 19, 2026 at 11:05 PM IST
रांची: जनगणना 2027 में ओबीसी के लिए अलग कॉलम नहीं होने के विरोध में आज शनिवार को ओबीसी संगठनों ने राष्ट्रव्यापी काला दिवस मनाया.
राजधानी रांची के मोरहाबादी स्थित बापू वाटिका में राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा के बैनर तले बड़ी संख्या में लोगों ने आज के दिन को काला दिवस के रूप में मनाया. कार्यक्रम में मोर्चा के पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और छात्रों ने हाथों पर काला रिबन बांधकर और काले कपड़े पहनकर शांतिपूर्ण तरीके से विरोध दर्ज कराया.
राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार गुप्ता ने कहा कि आज हमें काला दिवस इसलिए मनाना पड़ रहा है क्योंकि केंद्र की सरकार ने हमारे अस्तित्व पर ही काला पर्दा डाल दिया है. इस बार जाति जनगणना होगी पर ओबीसी की गिनती नहीं होगी. उन्होंने कहा कि हम कोई भीख नहीं मांग रहे, हम अपनी गिनती मांग रहे हैं, जो गिना नहीं जाएगा उसे हक कैसे मिलेगा?
मोर्चा के वरिष्ठ पदाधिकारी आजम अहमद ने कहा कि केंद्र सरकार ने जाति जनगणना की घोषणा तो की है लेकिन ओबीसी का अलग कॉलम नहीं बनाकर 60% से अधिक आबादी के साथ धोखा किया है. मोर्चा की मांग है कि जाति जनगणना में ओबीसी के लिए अलग कॉलम अविलंब जोड़ा जाए.
छात्र नेता रवि कुमार ने कहा कि जब SC-ST की गिनती अलग कॉलम के तहत हो सकता है तो ओबीसी की क्यों नहीं? यह हमारे भविष्य की लड़ाई है. इस कार्यक्रम में "ओबीसी को मत टालो, जनगणना में अलग कॉलम डालो" के नारे भी लगे. मोर्चा ने चेतावनी दी कि अगर मांग नहीं मानी गई तो आंदोलन को पूरे झारखंड में और तेज किया जाएगा.
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