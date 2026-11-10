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अंबा प्रसाद के समर्थन में उतरा राष्ट्रीय OBC मोर्चा, जबरन आवास खाली कराने पर झारखंड सरकार पर साधा निशाना

अंबा प्रसाद के सपोर्ट में आया राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा ( Etv Bharat )

रांची: पूर्व विधायक अंबा प्रसाद का धुर्वा स्थित सरकारी आवास खाली कराए जाने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है. प्रशासनिक कार्रवाई के विरोध में एक तरफ घर के बाहर टेंट लगाकर अंबा प्रसाद आंदोलन कर रही है दूसरी ओर प्रशासन ने घर को खाली कराकर सील कर दिया है. अंबा प्रसाद के सरकारी आवास को जबरन खाली कराए जाने पर राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा ने नाराजगी जताते हुए राज्य सरकार पर निशाना साधा है.

प्रशासन का ऐसा कृत्य बर्दाश्त से बाहर: राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा