अंबा प्रसाद के समर्थन में उतरा राष्ट्रीय OBC मोर्चा, जबरन आवास खाली कराने पर झारखंड सरकार पर साधा निशाना
रांची में प्रशासन द्वारा अंबा प्रसाद के सरकारी आवास को खाली कराए जाने के बाद राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा ने नाराजगी जताई. रिपोर्ट- भुवन किशोर झा.
Published : November 10, 2026 at 3:32 PM IST
रांची: पूर्व विधायक अंबा प्रसाद का धुर्वा स्थित सरकारी आवास खाली कराए जाने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है. प्रशासनिक कार्रवाई के विरोध में एक तरफ घर के बाहर टेंट लगाकर अंबा प्रसाद आंदोलन कर रही है दूसरी ओर प्रशासन ने घर को खाली कराकर सील कर दिया है. अंबा प्रसाद के सरकारी आवास को जबरन खाली कराए जाने पर राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा ने नाराजगी जताते हुए राज्य सरकार पर निशाना साधा है.
प्रशासन का ऐसा कृत्य बर्दाश्त से बाहर: राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा
अंबा प्रसाद के समर्थन कर रहे राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राजेश गुप्ता ने आरोप लगाया कि एक पिछड़े वर्ग की जुझारू महिला और पूर्व विधायक को राज्य सरकार दीपावली से ठीक एक दिन पहले घर से बाहर कर उसे अपमानित करने का काम किया है, इस कृत्य को ओबीसी समाज बर्दाश्त नहीं करेगा. उन्होंने कहा कि आखिर क्या वजह थी कि प्रशासन द्वारा दीपावली के दिन ही इस तरह की कार्रवाई की गई.
रांची सर्किट हाउस में राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा का 15 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल प्रदेश अध्यक्ष श्री राजेश कुमार गुप्ता जी के नेतृत्व में मुझसे मिलने पहुँचा। इस मुश्किल घड़ी में उनका यह स्नेह और समर्थन इस बात का प्रमाण है कि यह अपमान सिर्फ मेरा नहीं, बल्कि उन तमाम साथियों का है जो सच्चाई और न्याय के साथ खड़े हैं। राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार गुप्ता ने स्पष्ट किया है कि मेरे मान-सम्मान और हक की यह लड़ाई अब अकेले मेरी नहीं, बल्कि राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा पूरी ताकत से लड़ेगा, वहीं महिला मोर्चा अध्यक्षा उर्मिला यादव ने ध्रुवा स्थित सरकारी आवास खाली कराने की प्रक्रिया की निष्पक्ष जाँच की पुरज़ोर माँग की है। इस प्रतिनिधिमंडल में महिला मोर्चा अध्यक्षा उर्मिला यादव, छात्र मोर्चा अध्यक्ष रवि कुमार प्रजापति, महासचिव रामावतार कश्यप, सचिव राम लखन साहु, श्याम प्रजापति और विनोद प्रसाद जी सहित कई गणमान्य लोग शामिल रहे। सिर्फ ओबीसी समाज ही नहीं, बल्कि पूरा समाज और पूरा प्रदेश इस पक्षपात, खास टारगेट और लगातार हमारे अपमान के खिलाफ खड़ा है। ये हमें घर से निकाल सकते हैं, लेकिन झारखंड की जनता के दिलों से कैसे निकालेंगे? आप सबका यह अटूट विश्वास और समर्थन ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है, आइए हर अन्याय के खिलाफ मिलकर डटकर मुकाबला करें। 🙏 @LambaAlka @AnilJaihind— Amba Prasad (@AmbaPrasadINC) November 10, 2026
अन्य सरकारी आवास को क्यों नहीं कराया गया खाली: मोर्चा
राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा ने पूर्व विधायक के सरकारी आवास को ही खाली कराए जाने पर आपत्ति की है. राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा के पदाधिकारियों ने कहा कि आज की तारीख में भी कई ऐसे सरकारी आवास हैं, जिसमें अवैध रूप से लोग रह रहे हैं, उसमें पूर्व विधायक से लेकर सरकार के सेवानिवृत अधिकारी तक शामिल हैं. उन आवासों को नहीं खाली कराकर सिर्फ और सिर्फ एक टारगेट बनाकर पूर्व विधायक अंबा प्रसाद के आवास को खाली कराया गया है, जिसकी जितनी निंदा की जाए वह कम है.
अंबा प्रसाद के साथ प्रशासन द्वारा बर्ताव की होनी चाहिए जांच: उर्मिला यादव
ओबीसी महिला मोर्चा के अध्यक्ष उर्मिला यादव ने कहा है कि जिस तरह से पूर्व विधायक अंबा प्रसाद के साथ प्रशासन के द्वारा बर्ताव किया गया है, उसकी जांच होनी चाहिए और ससम्मानपूर्वक अंबा प्रसाद को आवास आवंटन किया जाना चाहिए. उर्मिला यादव ने प्रशासनिक अधिकारियों पर निशाना साधते हुए कहा कि आखिर क्या वजह थी कि आनन फानन में दीपावली के एक दिन पहले उनका सरकारी आवास खाली करा लिया गया, यह महिला सम्मान से जुड़ा मसाला है, अब जिसे ओबीसी समाज बर्दाश्त नहीं करेगा.
ये भी पढ़ें- टेंट में अंबा प्रसाद ने परिवारजनों के साथ की दीवाली की रात लक्ष्मी-गणेश की पूजा, सरकार पर लगाए गंभीर आरोप
अंबा प्रसाद को बेघर करने पर नाराज हैं कार्यकर्ता, ओबीसी नेता को प्रताड़ित कर रही है सरकारः जगदीश साहू
रांची में टेंट लगाकर बैठीं AICC की राष्ट्रीय सचिव अंबा प्रसाद, प्रशासन द्वारा खाली कराए गए सरकारी आवास के बाहर धरना