ETV Bharat / state

बुलंदशहर में रालोद का एकता सम्मेलन, किसानों के मुद्दों पर फिर भरी हुंकार

राष्ट्रीय लोक दल (रालोद) के राष्ट्रीय महासचिव त्रिलोक त्यागी ने सभा को किया संबोधित.

rashtriya lok dal rld has raised farmers issues ahead up assembly elections 2027
बुलंदशहर में रालोद का एकता सम्मेलन. (etv bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 10, 2026 at 10:28 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बुलंदशहर: राष्ट्रीय लोक दल (रालोद) द्वारा स्थानीय होटल में भव्य 'एकता सम्मेलन' का आयोजन किया गया. इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में रालोद के राष्ट्रीय महासचिव त्रिलोक त्यागी शामिल हुए.इस मौके पर पार्टी के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे.


पार्टी हर वर्ग को आगे बढ़ा रही: ​सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य समाज के सभी वर्गों, जातियों, किसानों, मजदूरों और व्यापारियों में एकता का संदेश देना रहा. त्रिलोक त्यागी ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी के नेतृत्व में पार्टी हर वर्ग को साथ लेकर देश को आगे बढ़ाने के मिशन पर काम कर रही है.

rashtriya lok dal rld has raised farmers issues ahead up assembly elections 2027
बुलंदशहर में रालोद का एकता सम्मेलन. (etv bharat)
​2027 चुनाव को लेकर बड़ा रोडमैप: वर्ष 2027 में होने वाले उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड विधानसभा चुनावों को लेकर रालोद ने अपनी कमर कस ली है. त्रिलोक त्यागी ने स्पष्ट किया कि उत्तर प्रदेश की सभी 402 सीटों पर संगठन को मजबूत किया जा रहा है. उन्होंने कहा, "सीटों और सिंबल का फैसला भविष्य तय करेगा, लेकिन हमारी तैयारी हर विधानसभा पर है, ताकि गठबंधन या पार्टी जिसे भी टिकट मिले, जीत सुनिश्चित हो. पिछले कुछ समय में पार्टी ने पूर्वांचल और मध्य यूपी के साथ-साथ उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में भी 18 मंडलों का दौरा कर जनाधार मजबूत किया है.​किसानों और गन्ने के भुगतान पर सरकार का आभारखाद की कालाबाजारी के मुद्दे पर उन्होंने जिला अध्यक्ष पंकज प्रधान को कलेक्ट्रेट अधिकारियों से मिलने के निर्देश दिए. सरकार में भागीदारी पर बात करते हुए त्यागी ने कहा कि पहले हम आंदोलन करते थे, लेकिन अब सरकार में रहकर बातचीत से समस्याओं का समाधान करा रहे हैं. ​उन्होंने किसानों के हित में गन्ने का मूल्य ₹400 प्रति क्विंटल कराने और चीनी मिलें चलने से पहले पिछला भुगतान सुनिश्चित कराने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का धन्यवाद दिया. साथ ही वादा किया किसानों के अन्य मुद्दों को भी सरकार से मिलकर हल कराया जाएगा.

ये भी पढ़ेंः सीएम योगी का बड़ा फैसला, यूपी में युवाओं को सिंगापुर मॉडल पर दी जाएगी ट्रेनिंग, हर साल 10 लाख युवाओं को नौकरी मिलेगी

ये भी पढ़ेंः आगरा जनसुनवाई में अजग-गजब मामला; 70 साल की महिला बोली-74 साल का पति दूसरी शादी करना चाहता है

TAGGED:

RLD NEWS
UP ASSEMBLY ELECTIONS 2027
यूपी विधानसभा चुनाव 2027
आरएलडी न्यूज
RASHTRIYA LOK DAL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.