बुलंदशहर में रालोद का एकता सम्मेलन, किसानों के मुद्दों पर फिर भरी हुंकार
राष्ट्रीय लोक दल (रालोद) के राष्ट्रीय महासचिव त्रिलोक त्यागी ने सभा को किया संबोधित.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 10, 2026 at 10:28 AM IST
बुलंदशहर: राष्ट्रीय लोक दल (रालोद) द्वारा स्थानीय होटल में भव्य 'एकता सम्मेलन' का आयोजन किया गया. इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में रालोद के राष्ट्रीय महासचिव त्रिलोक त्यागी शामिल हुए.इस मौके पर पार्टी के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे.
पार्टी हर वर्ग को आगे बढ़ा रही: सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य समाज के सभी वर्गों, जातियों, किसानों, मजदूरों और व्यापारियों में एकता का संदेश देना रहा. त्रिलोक त्यागी ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी के नेतृत्व में पार्टी हर वर्ग को साथ लेकर देश को आगे बढ़ाने के मिशन पर काम कर रही है.
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