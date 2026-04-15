उत्तराखंड में आरएलडी को धार देंगे जयंत चौधरी, 2 मई को नारसन में करेंगे रैली
जयंत चौधरी की रैली से आरएलडी उत्तराखंड में 2027 के चुनाव का आगाज करने जा रही है. इसके लिए तैयारियां जोर पर हैं.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : April 15, 2026 at 6:58 PM IST
देहरादून: राष्ट्रीय लोक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री जयंत चौधरी 2 मई को हरिद्वार जिले के नारसन में किसानों की जनसभा को संबोधित करने जा रहे हैं. इस दिन से आरएलडी उत्तराखंड में होने जा रहे 2027 के चुनावी तैयारियों का आगाज करने जा रही है.
2 मई को गुरुकुल नारसन के हरजौली गांव में जनसभा को संबोधित करते हुए जयंत चौधरी उत्तराखंड में राष्ट्रीय लोक दल को संजीवनी देंगे. बुधवार को देहरादून पहुंचे दल के खेल प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तराखंड प्रभारी निरपाल सिंह ने बताया 2 मई को अपने नेता का भव्य स्वागत करने के लिए कार्यकर्ता काफी उत्साहित हैं. जनसभा को सफल बनाने के लिए सभी नेता और कार्यकर्ता एकजुट होकर गांव-गांव में जनसंपर्क करेंगे. नुक्कड़ सभाएं करके कार्यक्रम को सफल बनाएंगे.
उन्होंने कहा जयंत चौधरी के उत्तराखंड आगमन से पार्टी में नई जान पड़ेगी. कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार होगा. जिसका लाभ 2027 के विधानसभा चुनाव में दल को मिलेगा. निरपाल सिंह का कहना है कि आरएलडी ने भले ही केंद्र की भाजपा सरकार को घटक दल के रूप में समर्थन दिया हुआ है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम उत्तराखंड में जनमुद्दों से मुंह फेर लेंगे.
उन्होंने कहा उत्तराखंड में दल मिशन 2027 की तैयारी में जुट गया है. यहां उत्तराखंड में दल 5 से 6 सीटों पर चुनाव लड़ सकता है, जिसे पूरी मजबूती के साथ लड़ा जाएगा. प्रदेश प्रभारी का कहना है कि जिस दिन राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तराखंड दौरे पर आएंगे उसी दिन से दल का हर कार्यकर्ता गांव गांव जाकर लोगों को जोड़ने का काम करेगा. दल के नेताओं को कहना है कि जयंत चौधरी की एक जनसभा देहरादून में भी प्रस्तावित है. जून या जुलाई के आसपास राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी की एक विशाल जनसभा देहरादून में भी आयोजित कराई जाएगी.
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