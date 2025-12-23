राष्ट्रीय लोकदल के संगठन महामंत्री बोले- शहरों को बचाने के लिए गांवों को मजबूत करना जरूरी
आरएलडी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री त्रिलोक त्यागी ने कहा कि एनडीए में रहते हुए चौधरी चरण सिंह की विचारधारा को मजबूत करना है.
Published : December 23, 2025 at 6:55 PM IST
जयपुर: राष्ट्रीय लोकदल (RLD) ने मंगलवार को पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती के अवसर पर एक किसान सम्मेलन का आयोजन कर ग्रामीण भारत के विकास को राष्ट्रीय एजेंडा बनाने का आह्वान किया. पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री त्रिलोक त्यागी ने चिंता जताते हुए कहा कि देश के शहर तभी सुरक्षित रह सकते हैं, जब गांवों को आत्मनिर्भर और मजबूत बनाया जाए. उन्होंने कहा कि शहरों पर जनसंख्या का दबाव और संसाधनों का संकट ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं जैसे स्कूल, अस्पताल और सड़क के अभाव का सीधा परिणाम है. पार्टी ने चौधरी साहब की विचारधारा को 'गांव-गांव, ढाणी-ढाणी' तक पहुंचाने का संकल्प लिया. सम्मेलन में महिला आरक्षण कानून के शीघ्र क्रियान्वयन और अरावली सहित पर्यावरणीय धरोहरों के संरक्षण की मांग भी उठाई गई.
सम्मेलन में राष्ट्रीय महामंत्री सगीर अहमद और प्रदेश अध्यक्ष जोगिंदर सिंह अवाना ने चौधरी चरण सिंह के जीवन और उनके प्रधानमंत्री रहते हुए देश के निर्माण में योगदान पर प्रकाश डाला. साथ ही संगठनात्मक मुद्दों पर भी चर्चा हुई. वक्ताओं ने कहा कि यदि राष्ट्रीय लोकदल को मजबूत करना है तो चौधरी चरण सिंह की सोच और विचारधारा को गांव-गांव तक पहुंचाना होगा, क्योंकि चौधरी चरण सिंह किसान और गांव के हितों के पक्षधर थे.
कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री त्रिलोक त्यागी ने कहा कि भले ही हम आज एनडीए गठबंधन में हैं, लेकिन हमें चौधरी चरण सिंह की विचारधारा के साथ बने रहना है और पार्टी को मजबूत करना है. उन्होंने कहा कि 16 राज्यों में राष्ट्रीय लोकदल की इकाइयां सक्रिय हैं और जल्द ही दो और राज्यों में पार्टी का गठन किया जाएगा.
चौधरी चरण सिंह गांवों को मजबूत करने के पक्षधर थे: कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बात करते हुए राष्ट्रीय संगठन महामंत्री त्रिलोक त्यागी ने कहा कि चौधरी चरण सिंह गांव को मजबूत करने के पक्षधर थे. वे गांव की दशा और दिशा बदलना चाहते थे. उनका सपना था कि गांवों में भी स्कूल, अस्पताल और सड़कें बनें, ताकि ग्रामीण लोग गांव में ही रहकर अपना योगदान दे सकें. आज जिस तरह से बड़े शहरों की आबादी बढ़ रही है, उसका एक बड़ा कारण यह भी है कि गांव का उतना विकास नहीं हो पा रहा, जितना होना चाहिए था. उन्होंने कहा कि अगर हम शहरों को बचाना चाहते हैं तो गांवों को मजबूत करना होगा. सरकारों को भी इस दिशा में गंभीरता से सोचना चाहिए. महिला आरक्षण के बारे में उन्होंने कहा कि देश में 50 प्रतिशत महिलाएं हैं. केंद्र सरकार ने 33 प्रतिशत आरक्षण का कानून बनाया है, हम चाहते हैं कि इसे जल्द से जल्द लागू किया जाए.
पर्यावरण गंभीर मुद्दा: अरावली पर्वतमाला के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि पर्यावरण एक गंभीर मुद्दा है. आज जितनी बीमारियां फैल रही हैं, उसकी एक बड़ी वजह पर्यावरण का दूषित होना है. पानी भी दूषित है और हवा भी. जब हम प्रकृति से छेड़छाड़ करेंगे, तो इसकी कीमत हमें ही चुकानी पड़ेगी. उन्होंने कहा कि सामाजिक और राजनीतिक संगठनों को भी आगे आकर पर्यावरण बचाने में सहयोग देना चाहिए.