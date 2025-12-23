ETV Bharat / state

राष्ट्रीय लोकदल के संगठन महामंत्री बोले- शहरों को बचाने के लिए गांवों को मजबूत करना जरूरी

किसान सम्मेलन में मौजूद अतिथि ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: राष्ट्रीय लोकदल (RLD) ने मंगलवार को पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती के अवसर पर एक किसान सम्मेलन का आयोजन कर ग्रामीण भारत के विकास को राष्ट्रीय एजेंडा बनाने का आह्वान किया. पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री त्रिलोक त्यागी ने चिंता जताते हुए कहा कि देश के शहर तभी सुरक्षित रह सकते हैं, जब गांवों को आत्मनिर्भर और मजबूत बनाया जाए. उन्होंने कहा कि शहरों पर जनसंख्या का दबाव और संसाधनों का संकट ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं जैसे स्कूल, अस्पताल और सड़क के अभाव का सीधा परिणाम है. पार्टी ने चौधरी साहब की विचारधारा को 'गांव-गांव, ढाणी-ढाणी' तक पहुंचाने का संकल्प लिया. सम्मेलन में महिला आरक्षण कानून के शीघ्र क्रियान्वयन और अरावली सहित पर्यावरणीय धरोहरों के संरक्षण की मांग भी उठाई गई. सम्मेलन में राष्ट्रीय महामंत्री सगीर अहमद और प्रदेश अध्यक्ष जोगिंदर सिंह अवाना ने चौधरी चरण सिंह के जीवन और उनके प्रधानमंत्री रहते हुए देश के निर्माण में योगदान पर प्रकाश डाला. साथ ही संगठनात्मक मुद्दों पर भी चर्चा हुई. वक्ताओं ने कहा कि यदि राष्ट्रीय लोकदल को मजबूत करना है तो चौधरी चरण सिंह की सोच और विचारधारा को गांव-गांव तक पहुंचाना होगा, क्योंकि चौधरी चरण सिंह किसान और गांव के हितों के पक्षधर थे. पढ़ें: जयंत चौधरी बोले-राजस्थान की राजनीति में राष्ट्रीय लोकदल की संभावनाएं मजबूत, नया अध्याय लिखना है कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री त्रिलोक त्यागी ने कहा कि भले ही हम आज एनडीए गठबंधन में हैं, लेकिन हमें चौधरी चरण सिंह की विचारधारा के साथ बने रहना है और पार्टी को मजबूत करना है. उन्होंने कहा कि 16 राज्यों में राष्ट्रीय लोकदल की इकाइयां सक्रिय हैं और जल्द ही दो और राज्यों में पार्टी का गठन किया जाएगा.