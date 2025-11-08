ETV Bharat / state

जयंत चौधरी ने संभाली 'विरासत'; साल 2021 के बाद कहां से कहां तक पहुंची रालोद, जानिये क्या कहते हैं राजनीतिक विश्लेषक?

राष्ट्रीय महासचिव त्रिलोक त्यागी ने बताया कि 16 नवंबर को होने जा रहा रालोद का राष्ट्रीय अधिवेशन.

सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी व अन्य (फाइल फोटो)
सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी व अन्य (फाइल फोटो) (Photo credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 8, 2025 at 5:55 PM IST

|

Updated : November 8, 2025 at 6:02 PM IST

7 Min Read
Choose ETV Bharat

मेरठ : एक वक्त था जब यूपी वेस्ट में राजनैतिक रसूख रखने वाली पार्टी राष्ट्रीय लोकदल (रालोद) का लोकसभा से लेकर विधानसभा तक में कोई प्रतिनिधि नहीं था. वर्तमान में रालोद न सिर्फ प्रदेश सरकार में भागीदार है, बल्कि खुद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी केंद्रीय मंत्री भी हैं. पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर जयंत चौधरी तीन साल का कार्यकाल सितंबर में पूर्ण कर चुके हैं. आइए जानते हैं पश्चिम में मजबूत पकड़ रखने वाली रालोद को लेकर राजनीतिक विश्लेषक क्या कहते हैं?

वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक सादाब रिज़वी (Video credit: ETV Bharat)

रालोद ने चलाया सदस्यता अभियान : इस बारे में वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक सादाब रिज़वी कहते हैं कि केंद्र की सत्ता और प्रदेश सरकार में शामिल भाजपा की सहयोगी पार्टी रालोद बीते कई वर्ष में काफी बदल गई है. वह बताते हैं कि रालोद अपने संगठन की तरफ जोर दे रहा है. इस कड़ी में इन्होंने अपना सदस्यता अभियान चलाया था. अभियान में पार्टी के आंकड़े सामने आये हैं उसको लेकर काफी उत्साहित हैं. वह बताते हैं कि आंकड़े बता रहे हैं कि पार्टी की सदस्यता अभियान 40 प्रतिशत बढ़ी है. वह बताते हैं कि 2014 के लोकसभा चुनाव से रालोद बहुत नीचे की ओर जा रहा था.

मई 2021 में चुने गये राष्ट्रीय अध्यक्ष : मई 2021 में तत्कालीन रालोद अध्यक्ष अजित सिंह के निधन के बाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी चुने गये थे. वह बताते हैं कि एक युवा नेता के कंधे पर जहां पार्टी को खड़ा करने और एकजुट करके आगे बढ़ने की जिम्मेदारी थी, वहीं तमाम चुनौतियां भी थीं. पार्टी शून्य पर थी. 2022 का चुनाव सामने था. जयंत चौधरी उससे पहले पार्टी में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के तौर पर यूपी में अलग-अलग जिलों में किसानों के बीच जा चुके थे, लगातार किसानों के मुद्दे पर सरकार को घेरने का काम उन्होंने किया था.

'सपा-रालोद का हुआ था गठबंधन' : वह बताते हैं कि ऐसे में समाज़वादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के लिए भी ये वो दौर था जब उन्हें अपने खुद को भी साबित करना था. सपा-रालोद का गठबंधन हुआ था, साथ में चुनाव लड़ा था. पार्टी जो पहले कमजोर हो चुकी थी, इन चुनावों में विशेष रूप से पश्चिम में आठ विधायक पार्टी के जीत गये. बाद में खतौली में उपचुनाव हुआ, वहां भी सपा रालोद एक साथ थे. टिकट रालोद के खाते में गया और भाजपा के प्रत्याशी को हराकर रालोद के खाते में ये सीट भी चली गई.

'निकाय चुनाव में रालोद को मिली मजबूती' : वह बताते हैं कि निकाय चुनाव हुए. कुछ जगह रालोद और सपा के नेता आमने-सामने तक आकर भी चुनाव लड़े, लेकिन रालोद को यहां भी मजबूती मिल गई. कई नगर पालिका परिषद में रालोद के नेताओं के सिर पर जीत का सेहरा बंध गया. लोकसभा चुनाव से पहले सपा-रालोद में आपस में भाईचारा बिगड़ा. केंद्र सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने की घोषणा कर दी, जिस पर सपा के सहयोग से राज्यसभा पहुंचे रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने इस पर तब अपनी प्रतिक्रिया में कहा था "दिल जीत लिया".

दो सीटों पर रालोद का कब्जा : वह बताते हैं कि लोकसभा चुनावों से ठीक पहले राष्ट्रीय लोकदल ने भाजपा के साथ जाने का निर्णय लिया और यूपी वेस्ट की दो सीट पार्टी के हिस्से में आईं. दोनों सीट पर रालोद जीत गई. इस तरह से राष्ट्रीय लोकदल मजबूत हो गई. प्रदेश सरकार में रालोद के विधायक मंत्री बनाए गये थे, वहीं लोकसभा चुनाव के बाद पीएम मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार बनी सरकार में जयंत चौधरी भी कौशल विकास मंत्री (राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार) बनाए गये. सादाब रिज़वी कहते हैं कि कई आयोगों में भी पार्टी के नेता अब पहुंच चुके हैं. राजनीतिक विश्लेषक यह भी मानते हैं कि भाजपा के साथ रालोद ने जाकर भविष्य के लिए चुनौती खड़ी कर ली है. जब बीजेपी और रालोद का गठबंधन हुआ उस वक्त पार्टी के कई कद्दावर नेता पार्टी से अलग भी हुए थे.

'बड़ी संख्या में रालोद से जुड़े लोग' : पार्टी का मानना है कि किसानों के लिए पार्टी काम कर रही है, किसानों के गन्ने के मूल्य वृद्धि एक बड़ी मांग थी, जिस पर प्रदेश में सरकार ने बड़ी राहत दी है. पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव त्रिलोक त्यागी का कहना है कि जयंत चौधरी के नेतृत्व में पार्टी लगातार आगे बढ़ रही है, लगातार बड़े पैमाने पर पार्टी का सदस्यता अभियान चल रहा था, सदस्यता डेढ़ गुणा हो गई है. पार्टी ग्रो कर रही है, जिसमें पार्टी के साथ बड़ी संख्या में लोग जुड़े हैं. उन्होंने कहा कि जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने हैं, इसमें पार्टी का विजन बिल्कुल साफ है. राष्ट्रीय लोकदल अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है. उन्होंने साथ यह भी कहा कि अब तक जब भी पंचायत चुनाव हुए तो राष्ट्रीय लोकदल ने हमेशा अकेले दम पर ही यह चुनाव लड़े हैं.

जयंत चौधरी ने लंदन से लौटकर राजनीति शूरू की : जयंत चौधरी का जन्म अमेरिका के टेक्सास में 27 दिसंबर, 1978 को हुआ था. उनके पिता अजीत सिंह भी कई बार सांसद और केंद्रीय मंत्री रहे. जयंत मूल रूप से बुलंदशहर के भटौना के रहने वाले हैं. जयंत ने दिल्ली विश्वविद्यालय के श्री वेंकटेश्वर कॉलेज से ग्रेजुएशन करने के बाद 2002 में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस से अकाउंटिंग और फाइनेंस में मास्टर डिग्री प्राप्त की. जयंत ने अपना राजनीतिक करियर 2009 में शुरू किया, जब उन्होंने उत्तर प्रदेश के मथुरा से लोकसभा चुनाव जीता था.


रालोद का राष्ट्रीय अधिवेशन 16 नवंबर को : गन्ना मूल्य में वृद्धि से यूपी में किसान गदगद हैं. वहीं रालोद नेता भी सरकार के इस प्रयास से बेहद उत्साहित हैं. किसान लम्बे समय से प्रदेश में गन्ना मूल्य वृद्धि की मांग उठा रहे थे. इनके अलावा किसान संगठनों की भी गन्ने के मूल्य को 400 या उससे भी अधिक करने की मांग चली आ रही थी. रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर कार्यकर्ता तक काफी समय से किसानों को भरोसा दिलाते आ रहे थे. अब राष्ट्रीय लोकदल अपनी पावर को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय अधिवेशन करने जा रहा है. पार्टी का ये अधिवेशन मथुरा के कोसीकला में होना है. इसके लिए पार्टी नेतृत्व तारीख का भी एलान कर चुका है. ईटीवी भारत से बातचीत में राष्ट्रीय महासचिव त्रिलोक त्यागी ने बताया कि रालोद का राष्ट्रीय अधिवेशन जो 16 नवंबर को होने जा रहा है, इसमें पूरे देश के कार्यकर्ता, पदाधिकारी और पार्टी के शुभचिंतक जुटेंगे.

यह भी पढ़ें : मोदी 3.0 में जयंत चौधरी; 15 साल बाद NDA में वापसी से RLD को हुए 4 बड़े फायदे

यह भी पढ़ें : BJP का साथ RLD को हमेशा आया रास, जब-जब अलग हुए तो बिखरे, साथ आए तो रचा इतिहास

Last Updated : November 8, 2025 at 6:02 PM IST

TAGGED:

UP POLITICS
MEERUT NEWS
RASHTRIYA LOK DAL
JAYANT CHAUDHARY
MEERUT NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

दीपोत्सव प्रोग्राम के मंच पर विदेशी कलाकारों ने किया रामलीला का मंचन, अयोध्या देखकर मोहित हुए कलाकार

ऑनलाइन गेम से बढ़ रहे अपराध और आत्महत्या के मामले; यूपी पुलिस गेमिंग प्लेटफॉर्म का जुटा रही डेटा

यूपी में धनतेरस पर बंपर खरीदारी, लखनऊ में 100 करोड़ के बर्तन बिके, GST कम होने से बाजारों में रौनक

इस बार त्योहार पर यात्रियों को आसानी से मिल रहा तत्काल टिकट, आधार से ओटीपी के बाद कम हो गई दलालों की सेंधमारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.